Meksika'da günün pilotu Verstappen
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27 Eki 2019 21:05
Max Verstappen, Meksika'da taraftarlar tarafının günün pilotu seçildi.
Max Verstappen pole pozisyonunu almış ancak en hızlı turunda yavaşlamadığı için grid cezası alınca dördüncülüğe gerilemişti.
İlk turdaki olay sonrası geriye düşen Hollandalı pilot, daha sonra Valtteri Bottas'la temas yaşadı ve arka lastiğini patlattı.
Buna rağmen altıncı oldu ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avustralya
|Valtteri Bottas
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Çin
|Alexander Albon
|Azerbaycan
|Valtteri Bottas
|İspanya
|Max Verstappen
|Mónako
|Max Verstappen
|Kanadá
|Sebastian Vettel
|Fransa
|Lando norris
|Avusturya
|Max Verstappen
|Büyük Britanya
|Charles Leclerc
|Almanya
|Max Verstappen
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Lando norris
|İtalya
|Charles Leclerc
|Singapur
|Sebastian Vettel
|Rusya
|Sebastian Vettel
|Japonya
|Valtteri Bottas
|Meksika GP
|Max Verstappen
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|23
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Romain Grosjean
|2
|Sergio Pérez
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Alexander Albon
|1
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Meksika'da günün pilotu Verstappen
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