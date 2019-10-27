Meksika'da günün pilotu Verstappen

Max Verstappen pole pozisyonunu almış ancak en hızlı turunda yavaşlamadığı için grid cezası alınca dördüncülüğe gerilemişti.

İlk turdaki olay sonrası geriye düşen Hollandalı pilot, daha sonra Valtteri Bottas'la temas yaşadı ve arka lastiğini patlattı.

Buna rağmen altıncı oldu ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot Avustralya Valtteri Bottas Bahreyn Charles Leclerc Çin Alexander Albon Azerbaycan Valtteri Bottas İspanya Max Verstappen Mónako Max Verstappen Kanadá Sebastian Vettel Fransa Lando norris Avusturya Max Verstappen Büyük Britanya Charles Leclerc Almanya Max Verstappen Macaristan Max Verstappen Belçika Lando norris İtalya Charles Leclerc Singapur Sebastian Vettel Rusya Sebastian Vettel Japonya Valtteri Bottas Meksika GP Max Verstappen