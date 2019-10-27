Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Meksika'da günün pilotu Verstappen

paylaşım
yorumlar
Meksika'da günün pilotu Verstappen
27 Eki 2019 21:05

Max Verstappen, Meksika'da taraftarlar tarafının günün pilotu seçildi.

Max Verstappen pole pozisyonunu almış ancak en hızlı turunda yavaşlamadığı için grid cezası alınca dördüncülüğe gerilemişti.

İlk turdaki olay sonrası geriye düşen Hollandalı pilot, daha sonra Valtteri Bottas'la temas yaşadı ve arka lastiğini patlattı.

Buna rağmen altıncı oldu ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
 Avustralya   Valtteri Bottas 
bahrein Bahreyn  Mónaco Charles Leclerc
China Çin  tailandia Alexander Albon
Azerbaiyán Azerbaycan   Valtteri Bottas 
España İspanya   Max Verstappen
Mónaco Mónako   Max Verstappen
Canadá Kanadá  Alemania Sebastian Vettel
Francia Fransa   Lando norris
Austria Avusturya   Max Verstappen
United Kingdom Büyük Britanya  Mónaco Charles Leclerc
Germany Almanya   Max Verstappen
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Lando norris
Italy İtalya  Mónaco Charles Leclerc
Singapore Singapur  Alemania Sebastian Vettel
Russian Federation Rusya  Alemania Sebastian Vettel
Japan Japonya   Valtteri Bottas 
 Meksika  GP   Max Verstappen

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 23
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
 Romain Grosjean 2
 Sergio Pérez 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
tailandia Alexander Albon 1
Sonraki haber
Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

Önceki haber

Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

Sonraki haber

Ferrari, rakiplerinin motor protestosunu memnuniyetle karşılayacak

Ferrari, rakiplerinin motor protestosunu memnuniyetle karşılayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.