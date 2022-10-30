Meksika'da günün pilotu Ricciardo oldu
Daniel Ricciardo, Meksika GP'de ortaya koyduğu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl istediği performansı göstermekte zorlanan Daniel Ricciardo, Meksika GP'de bu yılki en güçlü performanslarından birisini sergiledi ve peş peşe ataklarla yedinci sırada finiş gördü.
Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi. Bu, 2022'de ilk kez günün pilotu seçildiği anlamına geliyor.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Max Verstappen
|İtalya
|Nyck de Vries
|Singapur
|Sergio Pérez
|Japonya GP
|Sebastian Vettel
|Amerika GP
|Sebastian Vettel
|Meksika GP
|Daniel Ricciardo
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|37
|Sebastian Vettel
|22
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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