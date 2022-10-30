Meksika'da günün pilotu Ricciardo oldu

Haberi dinle

Bu yıl istediği performansı göstermekte zorlanan Daniel Ricciardo, Meksika GP'de bu yılki en güçlü performanslarından birisini sergiledi ve peş peşe ataklarla yedinci sırada finiş gördü.

Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi. Bu, 2022'de ilk kez günün pilotu seçildiği anlamına geliyor.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz Macaristan Max Verstappen Belçika Max Verstappen Hollanda Max Verstappen İtalya Nyck de Vries Singapur Sergio Pérez Japonya GP Sebastian Vettel Amerika GP Sebastian Vettel Meksika GP Daniel Ricciardo

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 37 Sebastian Vettel 22 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1