Meksika'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Meksika Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım Ferrari oldu.
Mexico City'de en hızlı pit stop, Ferrari mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, Carlos Sainz'ın lastiklerini 30. turda 2,35 saniyede değiştirdi.
Takımlar yarış boyunca toplamda 20 pit stop yaptı. En uzun pit stop Yuki Tsunoda'nın 9. turdaki pit stopuydu.
Yarışta yapılan pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Sainz
|2.35
|30
|25
|2. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.37
|27
|18
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|2.42
|33
|15
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.46
|19
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|2.49
|31
|12
|6. Aston Martin
|L. Stroll
|2.55
|30
|10
|7. Mercedes
|L. Hamilton
|2.56
|24
|8
|8. McLaren
|L. Norris
|2.60
|33
|6
|9. Mercedes
|G. Russell
|2.62
|26
|4
|10. Alpine
|P. Gasly
|2.81
|28
|2
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2.83
|29
|1
|12. McLaren
|L. Norris
|2.85
|11
|13. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.92
|21
|14. Haas
|N. Hulkenberg
|3.31
|23
|15. McLaren
|O. Piastri
|3.37
|25
|16. Haas
|K. Magnussen
|3.48
|23
|17. Williams
|A. Albon
|3.58
|33
|18. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.62
|31
|19. Williams
|L. Sargeant
|4.23
|22
|20. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|10.15
|09
Red Bull, 19 yarışta topladığı 467 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 412 puanla ikinci, McLaren ise 338 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|467
|2. Ferrari
|412
|3. McLaren
|338
|4. AlphaTauri
|212
|5. Alpine
|188
|6. Aston Martin
|129
|7. Mercedes
|90
|8. Williams
|36
|9. Alfa Romeo
|34
|10. Haas
|13
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|6. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|7. McLaren
|L. Norris
|Austin
|2.07
|8. Red Bull
|S. Perez
|ispanya
|2.07
|9. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
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