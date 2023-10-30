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Formula 1 Mexico City GP
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Meksika'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Meksika Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım Ferrari oldu.

Editör Ezel Tan
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Scuderia Ferrari pit şeridinde bir pit stop gerçekleştiriyor

Mexico City'de en hızlı pit stop, Ferrari mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, Carlos Sainz'ın lastiklerini 30. turda 2,35 saniyede değiştirdi.

Takımlar yarış boyunca toplamda 20 pit stop yaptı. En uzun pit stop Yuki Tsunoda'nın 9. turdaki pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Sainz 2.35 30 25
2. AlphaTauri D. Ricciardo 2.37 27 18
3. Red Bull M. Verstappen 2.42 33 15
4. Red Bull M. Verstappen 2.46 19  
5. Ferrari C. Leclerc 2.49 31 12
6. Aston Martin L. Stroll 2.55 30 10
7. Mercedes L. Hamilton 2.56 24 8
8. McLaren L. Norris 2.60 33 6
9. Mercedes G. Russell 2.62 26 4
10. Alpine P. Gasly 2.81 28 2
11. Aston Martin F. Alonso 2.83 29 1
12. McLaren L. Norris 2.85 11  
13. Alfa Romeo G. Zhou 2.92 21  
14. Haas N. Hulkenberg 3.31 23  
15. McLaren O. Piastri 3.37 25  
16. Haas K. Magnussen 3.48 23  
17. Williams A. Albon 3.58 33  
18. Alfa Romeo V. Bottas 3.62 31  
19. Williams L. Sargeant 4.23 22  
20. AlphaTauri Y. Tsunoda 10.15 09  

Red Bull, 19 yarışta topladığı 467 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 412 puanla ikinci, McLaren ise 338 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 467
2. Ferrari 412
3. McLaren 338
4. AlphaTauri 212
5. Alpine 188
6. Aston Martin 129
7. Mercedes 90
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 13

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Katar 2.00
5. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
6. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
7. McLaren L. Norris Austin 2.07
8. Red Bull S. Perez ispanya 2.07
9. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
10. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
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