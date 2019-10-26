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Formula 1 / Haberler

Meksika'da bir mide virüsü Gasly'i ve 150 kişiyi etkiledi

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Meksika'da bir mide virüsü Gasly'i ve 150 kişiyi etkiledi
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Eki 2019 14:45

Büyük bir sindirim sitemi virüsünün Meksika GP'yi etkilediği ve Toro Rosso başta olmak üzere pek çok takıma zarar verdiği ortaya çıktı.

Alman Auto Motor und Sport'un haberine göre Pierre Gasly, cumartesi günü mide ağrısından şikayetçiydi ve aynı zamanda sindirim sistemiyle ilgili daha fazla sorun yaşıyordu.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Fransız sürücünün aracı kullanıp kullanamayacağını tam olarak bilmediğini ve daha fazla kontrol yapılması gerekeceğini söyledi.

Marko, "Kontrol etmem gerekiyor. Eğer durumu çok kötüyse bir çocuk bezi takması gerekecek!" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Marko esprili bir açıklama yapmış olsa da, Gasly'nin seansa katılması bekleniyor.

Bir diğer habere göre bu virüs 150'den fazla F1 çalışanını etkiledi. Durumun daha da büyümesinden endişe edilirken, virüsün etkilediği takımlar arasında McLaren, Renault ve Toro Rosso yer alıyor.

Tatiana Calderon, bu hastalıktan ötürü cuma günkü Porsche Supercup antrenmanlarda yer alamadı.

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