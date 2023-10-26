Meksika, Pirelli'nin 2024 F1 lastik yelpazesini değiştirmek için son şansı

İtalyan şirket diğer lastiklerinin gelecek yıl için değişmemesine karar verdi ve Meksika yarışı, revize edilmiş C4'ün değerini kanıtlamak için tek fırsat olacak.

Pirelli geçen ay Japonya GP hafta sonunda Cuma günü yeni C2 ile benzer bir test gerçekleştirmiş ancak herhangi bir gelişme göstermediğine karar vermişti.

Değişmeyen lastiklerin bir sezondan diğerine taşınması kararı pek alışılmadık bir karar ve bu durum daha önce yalnızca COVID nedeniyle lastik testlerinin yapılmadığı 2020 ve 2021 yılları arasında gerçekleşmişti.

Pirelli'nin artan yere basma kuvveti seviyelerine ayak uydurması ve 2024 sezonunun son yarışına kadar yüklerin nerede olacağına dair bir yargıya varması gerekiyor.

Ancak bu yıl sezon içi testlerinin odak noktası lastik battaniyelerini kaldırmaktı ve bu karar en erken olarak 2025'e ertelendi.

Bu nedenle Pirelli, mevcut ürüne ve ilk olarak Silverstone'da tanıtılan ve kendisi de lastik battaniyesiz testin bir yan ürünü olan yapıya bağlı kalmaya karar verdi. Bununla birlikte, Cuma günkü testin başarılı olması halinde C4 bileşiğini değiştirme seçeneği halen var.

Pirelli F1 patronu Mario Isola, bu konuda şunları söyledi: "Meksika'da, mevcut C4 ile aynı performansa sahip, ancak daha geniş bir çalışma aralığına ve biraz daha iyi mekanik desteğe sahip bir C4 lastiğimiz olacak."

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"C4 ile bazı pistlerde bozulma sorunu yaşadık ve bunu azaltmak istiyoruz. Eğer test başarılı olursa, planımız gelecek yıl C4'ü tanıtmak olacak. Aksi halde, şu anda sahip olduğumuz lastiği kullanacağız."

Pirelli yeni C4'e geçmeye karar verirse, sezon sonundaki Abu Dabi lastik testine örneklerin hızlı bir şekilde yetiştirilmesi gerekecek. Lastikler 2024 için aynı kalsa bile, takımlar veri toplamak için ek sensörler ekleyeceğinden bu Pirelli için yine de yararlı bir test olacaktır.

Isola, yeni simülasyon verileri beklenirken, mevcut yapının 2024 sonuna kadar yük artışıyla başa çıkabileceğini düşünüyor.

"Haziran ayındaki simülasyonlara baktığımızda, mevcut yapının bu yük seviyesiyle başa çıkabileceğini düşünüyorum."

"Bu yıl, yılın başındaki simülasyonlara kıyasla daha yüksek bir performans veya yere basma kuvveti seviyesine ulaşabildik."

"Aralık ayının başında yeni simülasyonlar olacak ve bunları analiz edeceğiz. Muhtemelen Haziran ayındakilere kıyasla daha doğru olacaklar."

Monako'da battaniyesiz yağmur lastiklerinin kullanılmaya başlanmasının ardından Pirelli'nin 2024 yılı boyunca revize edilmiş yağmur ve ıslak zemin lastiklerini test etme ve tanıtma fırsatı olacak.

Photo by: Erik Junius Pirelli wet tyre

Isola, "Hedefimiz, ıslak zemin lastiğine daha iyi bir geçiş sağlamak için daha iyi performansa sahip bir yağmur lastiğine ve 2024 için battaniyesiz çalışan bir ıslak zemin lastiğine sahip olmak."

"Muhtemelen bu, sezon başından itibaren gerçekleşmeyecek. Çünkü 2024 takvimine göre ilk lastiklerin Japonya, Çin ve Avustralya için oldukça erken teslim edilmesi gerekiyor, bu nedenle sezon başında değiştirme imkanımız yok."

"Ancak 2024 için daha iyi bir lastik bulursak; takımlarla, FIA ve F1 ile bu lastikleri sezon içinde tanıtma fırsatını görüşeceğiz." dedi.

Bu arada Pirelli, Katar GP'deki lastik sorunlarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor ve henüz kesin bir yanıt alabilmiş değil.

Isola, "Herhangi bir sonuca varmak için biraz erken, çünkü bazı testlerin düzgün bir şekilde yapılması biraz zaman alıyor, tüm bunlardan sonra bir rapor hazırlayacağız."

"Şu anda hasarın seviyesini anlamak için farklı testlerle birkaç lastiği deniyoruz."

"Mikroskobik analize baktığımızda yarış sonrasında sprint doğrultusunda bir miktar hasar aldığımızı doğrulayabiliriz."

"Artık ömrünü anlamak için kerblerin olduğu bir pistte değil, normal bir pistte bazı özel testler yapma imkanımız da vardı."

"Lastikler test edildiğinde bir miktar artık ömre sahipti. Bu da 18 turluk mesafenin bence doğru bir karar olduğu anlamına geliyor çünkü güvenlik marjı göz önünde bulunduruluyordu ve istediğimiz şey tam olarak buydu." dedi.