Meksika GP sıralama turlarında farkı Verstappen mi yarattı?

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Eğer "mükemmel tur" diye bir şey gerçekten varsa, sıralama turlarında Max Verstappen'in kaydettiği pole turu o "mükemmel tura" fazlasıyla benziyordu.

Sıralama turlarının son dakikalarında piste çıkan pilotlardan sadece Verstappen'in turunu bir araya getirip, en iyi kişisel sektörlerini bu son turda kaydetmesi tesadüf değildi.

Q2'nin sonunda ilk 4 sıradaki pilot 0.014 saniye içerisindeydi ve pole mücadelesini saniyenin onda biri kadar farkların belirleyeceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı.

Telemetri Q3: Russell VS Verstappen Fotoğraf: Matteo Bobbi

Verstappen önemli anda yine elini taşın altına soktu ve Red Bull'u bile şaşırttı. 2022'de belki de ilk defa Mercedes, ana rakipleriyle böylesine mücadele edebilecek durumdaydı ancak her şeyin önemli olduğu anda Hamilton ile Russell turlarını bir araya getiremediler ve Verstappen getirdi.

Hollandalı pilot, Mercedes pilotlarını 0.3 saniyeyle geçti ve belki de en iyi Cumartesi performanslarından biriyle Meksika'daki ilk pole'ünü aldı.

Verstappen, seansın ardından "Son turumda pek farklı bir şey yapmadım. İlk turumda da hata yapmamıştı, yani sadece pist gelişimini takip ettik. İki ve üçüncü virajdaki bordürlere biraz daha sert saldırabildim ve son sektörde de daha çok zorlayabildim. Bence pistin bu noktalarında fark yaratabiliyorsunuz."

"Bordürlere ne kadar saldırabileceğinizi anlamanız gerekiyor." dedi.

Verstappen, çizgiyi geçmesinin ardından pozisyonunun doğrulanabilmesi için 3 dakika kadar bekledi. Red Bull pit duvarı George Russell'ın son turunu takip ediyordu.

Russell, 11. viraja kadar Verstappen'in zamanının 0.1 saniye kadar içerisinde yer alıyordu ancak stadyum bölümünde gelen bir hata Mercedes'in pole ümitlerini bitirmiş oldu.

Verstappen yarışa favori olarak giriyor. Red Bull, düzlüklerde Mercedes'e kıyasla 3km/s kadar daha hızlı.

Verstappen için en büyük risk start olacak. Üçüncü sıradan başlayacak olan Lewis Hamilton, tıpkı Verstappen gibi temiz tarafta olacak ve Verstappen'in hava koridorunu alacak.

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Verstappen de düzlüklerdeki avantajlarının yarış için önemli olacağı görüşünde.

"Yarış temposunda iyi bir mücadele bekliyorum. Bence azami süratimiz, savunma yapmak için önemli bir silah olacak. İlk virajı lider dönmeye çalışacağım."

"Programımızda 71 tura dair fazla veri veya geribildirim yok. Cuma günü [Pirelli lastik testinden dolayı] normalde yaptığımız uzun sürüşlerimizi yapamadık. Bu yüzden de normale kıyasla biraz daha kör olacağız."

"Fakat sıralama turlarında sürdüğüm aracın, yarışta da iyi olacağını düşünüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull garajının bir tarafı pole'ü kutlarken, diğer tarafından hayal kırıklığı vardı. Sergio Perez, pole pozisyonu mücadelesinde takım arkadaşıyla mücadele edebilmek için her şeyini verdi ama kendisi için zor bir seans geride kaldı.

Bunun nedeni Perez'in elektrik sisteminde bir sorun yaşaması ve direksiyonundaki tüm bilgileri kaybetmesiydi.

Perez, "Üzgünüm çünkü her şeyin mükemmel olmasını istediğim bir sıralama seansıydı."

"Araçta bir elektrik sorunu vardı. Bundan ötürü DRS, fren dengesi ve tur zamanlarının ilerleyişi hakkında hiçbir bilgim yoktu, yani adeta gözlerim kapalıydı. Her şey çok kötüydü." dedi.

Perez, startta pozisyonlar kazanamazsa alternatif stratejilere başvurabilir. Anormal bir durum yaşanmaması hâline Perez'in Verstappen'i rahatsız edebileceğini söylemek zor ama Perez de kendi evinde podyuma çıkabilme fırsatını tepmek istemeyecektir.

Sergio Perez, Red Bull Racing, si congratula con Max Verstappen per la pole Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images