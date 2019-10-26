Meksika podyumunda kazanan araç da yer alacak

Takvime dönmesinden bu yana Meksika GP, podyumda yaptığı kutlamalarla ön plana çıkıyor. Kutlamalar, diğer pistlerin aksine pit düzlüğünde değil, pistin stadyum bölgesinde yapıldığı için daha görsel bir şov oluyor.

2019 Meksika GP öncesinde F1'le yapılan ortak çalışma sonucunda podyuma gizli bir asansör sistemi kuruldu. Yarışı ilk 3 sırada tamamlayan pilotların pist üstünde röportaj verdiği esnada, kazanan aracın duvarın arkasına itilerek oradan podyuma çıkarılması planlanıyor.

Podyum kutlaması her zaman olduğu gibi önce 3. olan pilotun, ardından 2. olan pilotun sahneye çıkmasıyla başlayacak. Ardından F1'in tema müziğiyle kazanan araç ve pilot sahneye yükselecek.

Bu düzenek, Williams'tan ödünç alınan bir F1 aracıyla içerisinde mekanik otururken test edildi.

Yükselen platform sistemi daha önce Indianapolis'teki Amerika GP'lerinde kullanılmıştı.