Meksika GP'si organizatörlerine göre Amerika, bir yarışa daha ev sahipliği yapacak boşluğa sahip

Haberi dinle

Bir kez daha coşkulu bir taraftar kitlesiyle televizyon başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatan 2022 Meksika GP'sini tam 397.000 kişi pistten canlı takip etti.

Amerika kıtasının genelinde olduğu gibi Meksika'da da F1'e ilgi ciddi şekilde artmış vaziyette; öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri gelecek sezon Las Vegas, Austin ve Miami olmak üzere tam üç yarışa ev sahipliği yapacak!

Bu, Kanada ve Brezilya GP'leri de hesaba katıldığında, okyanus ötesinde tam altı yarış izleyeceğimiz anlamına geliyor. Ancak Meksika GP organizatörü CIE'nin CEO'su Alejandro Soberon'a göre bu sayının artmaması için hiçbir sebep yok.

Soberon, "Rekabeti seviyoruz, bu iyi bir şey çünkü sizi formda tutuyor."

"Eskiden ABD'de üç yarış yapılacağını düşünemezdik bile, şu an ise oldukça makul görünüyor."

"Miami'nin çok büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Austin'deki izleyici sayısını gördünüz, artık geçmişe göre çok daha güçlü bir yarış. Vegas'taki ön satışlar da tavan yapmış durumda."

"Kanada, ABD'de üç yarış, Meksika ve Brezilya'dan sonra asıl soru şu: bir yarışa daha yer var mı? Benim kişisel inancım bunun mümkün olduğu yönünde."

"Aynı zaman dilimine eklenecek yeni bir yarışın illa mevcut altı yarıştan birini riske atması gerekmiyor, başka bir zaman dilimindeki herhangi bir yarış da takvimden düşebilir. İlginç bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 yönetimi, Cuma günü yapılan bir açıklama ile Meksika GP'sinin 2025 sezonuna kadar takvimde kalacağını resmen açıkladı -ancak 2024'teki hükümet ve belediye seçimleri nedeniyle yarışın geleceği riske girebilir.

Meksika ilk olarak 2015 yılında federal hükümet tarafından finanse edilen bir anlaşmayla takvime geri dönmüştü, ancak sonrasında hükümet değişti ve bu kez bizzat Mexico City belediyesi yarışın finansmanını üstlendi.

Yine de olumlu düşünen Soberon, ülkedeki herkesin yarışla gurur duyduğunu ve her şeye rağmen yarışın destekleneceğinden emin olduğunu söylüyor.

Soberon "Ülkedeki herkes Checo'yu [Perez] ve başardıklarını sevgiyle takip ediyor. Bu, Meksika'yı dünyaya iyi bir şekilde tanıtmak için harika bir çerçeve sunuyor."

"Bugün, takvimde yer almak isteyen şehirlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla herkesin daha hızlı hareket etmesi ve yarışın korunabilmesi için çıkar birliği oluşturması gerekiyor, nitekim artık Formula 1 harika bir konumda."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Her sezon takvimi biraz daha genişletmek isteyen F1 yönetimi, gelecek sezon tam 24 yarış düzenleyerek yeni bir rekora imza atacak. Concorde Anlaşmasına göre ise en fazla 25 yarış düzenlenebilmekte, bu nedenle bazı pistlerde iki yılda bir yarış yapılması gibi bir öneri mevcut.

Meksika'nın bu tür bir rotasyona dahil olma ihtimali sorulan Soberon, "Bir organizatör olarak bu ihtimali düşünmek dahi istemiyorum, özellikle de biletler her yıl yok satarken ve önceki yıllara göre daha hızlı tükenirken."

"Her yıl bir yarış düzenleyebilecekken neden iki yılda bir yarış düzenleyeyim ki? Çok rekabetçiyim, Formula 1'e iyi paralar kazandırıyorum ve burası harika bir pazar, Meksika pazarının Amerika'daki başarıdan olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz."

"Ancak doğru finansmanı sağlayamayan bazı ülkeler için bu kesinlikle bir seçenek olacak. Hiç yarış olmamasındansa iki yılda bir yarış olmasını tercih ederim." dedi.