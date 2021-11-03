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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Meksika GP'de yağmur ihtimali yok

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Meksika Grand Prix'si öncesi yapılan hava tahminlerine göre, bu hafta sonu yapılacak yarışta yağmur beklenmiyor.

Meksika GP'de yağmur ihtimali yok

Kuru zeminde ve sıcak şartlarda gerçekleştirilen Austin yarışından iki hafta sonra, bu kez Hermanos Rodriguez pisti F1'e ev sahipliği yapacak.

Hata sonu öncesinde yapılan hava tahminlerine göre, üç günün tamamı parçalı bulutlu olacak ve herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor.

Üç günün tamamında hava sıcaklığı 23 derece olurken, cuma ve cumartesi rüzgarın hızının 18 km/s, pazar günü ise 19 km/s hızda esmesi bekleniyor.

Bu, Meksika'daki yarışın Amerika'ya kıyasla yaklaşık 10 derece daha düşük sıcaklıkta gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

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