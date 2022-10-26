Meksika GP'de yağmur beklenmiyor

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Mexico City, geleneksel olarak kuru ve güneşli yarışlara ev sahipliği yaparken, bu yıl da durum pek farklı olmayacak.

Hafta başında yapılan tahminlerine göre cuma hava parçalı bulutlu 27 derece olacak ve gün içerisinde yağmur ihtimali %20'yi aşmayacak.

Cumartesi günü yağmur ihtimali nispeten biraz daha yüksek olacak ve sıralama turlarının başlayacağı saatte %30 seviyelerinde olacak.

Hava sıcaklığı 24 dereceye inerken, bazı bölgelerde akşam üstü sağanak yağış ihtimali var.

Pazar günü ise yağmur ihtimali %15'i geçmezken, hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi bulacak.

Üç gün de rüzgarın hızının %13 ila 14 km/s hızda esmesi bekleniyor.