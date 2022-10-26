Meksika GP'de yağmur beklenmiyor
Bugün yapılan hava tahminlerine göre Meksika GP'de yağmur ihtimali oldukça düşük seviyelerde olacak.
Mexico City, geleneksel olarak kuru ve güneşli yarışlara ev sahipliği yaparken, bu yıl da durum pek farklı olmayacak.
Hafta başında yapılan tahminlerine göre cuma hava parçalı bulutlu 27 derece olacak ve gün içerisinde yağmur ihtimali %20'yi aşmayacak.
Cumartesi günü yağmur ihtimali nispeten biraz daha yüksek olacak ve sıralama turlarının başlayacağı saatte %30 seviyelerinde olacak.
Hava sıcaklığı 24 dereceye inerken, bazı bölgelerde akşam üstü sağanak yağış ihtimali var.
Pazar günü ise yağmur ihtimali %15'i geçmezken, hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi bulacak.
Üç gün de rüzgarın hızının %13 ila 14 km/s hızda esmesi bekleniyor.
Vettel: "Şampiyonayı altıncı bitirebiliriz"
Hamilton, yeni Formula 1 filminin başarılı olacağına inanıyor
Son Haberler
De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak
Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'nin ilk seansında George Russell'ın aracını sürecek.
Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Mexico City'de yapılacak yarışı kazanmayı istiyor.
Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
Jonathan Rea, yeni imtiyaz paketinin Kawasaki'ye yardımcı olacağını ve ekstra motor gücüne sahip olmadıkları sürece Ducati dominasyonunu kırabileceklerini düşünmüyor.
Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"
Max Verstappen ve Red Bull Racing 2022 dünya şampiyonluklarını garantilese de odaklarını korumaya devam ediyorlar.