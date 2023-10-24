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Meksika GP'de yağmur beklenmiyor

İlk hava tahminlerine göre Meksika Grand Prix'si hafta sonunda yağmur beklenmiyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Circuit detail of the Autodromo Hermanos Rodriguez

Meksika, tıpkı Amerika gibi Türkiye'den farklı bir saat diliminde yer alıyor ve bundan ötürü yarış Türkiye'de yine akşam saatlerinde yapılacak.

Hava tahminleri çarşamba ve perşembe günleri pistin olduğu bölgede yağmur olacağını işaret ediyor fakat seansların olduğu günlerde yağmur beklentisi yok.

Parçalı bulutlu bir havanın beklendiği Mexico City'de, üç gün boyunca hava 24 ila 25 derece civarında olacak.

Cuma günü yağmur ihtimali %20, cumartesi %10 ve pazar %20 derece olacak. Bu da hafta sonunun kuru geçeceği anlamına geliyor.

Öte yandan cuma günü rüzgarın hızı 16 km/s olurken, diğer günler 13 km/s civarında olacak.

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