Meksika GP'de yağmur bekleniyor
Meksika GP öncesi yapılan tahminlere göre, üç günün tamamında yağmurun etkili olması bekleniyor.
Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerin hafta sonunun yağışlı geçeceğini gösteriyor.
Cuma günü ilk antrenman seansının kuru geçmesi beklense de, öğleden sonra yağmur ihtimali %40 seviyelerine kadar çıkacak.
Hava sıcaklığı gün içinde en fazla 22 dereceyi görürken, saatler ilerledikçe yağmur ihtimali de artacak.
Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansının kuru zeminde geçmesi bekleniyor ancak sıralama turları için yapılan tahminlerde yağmur ihtimali %80 olarak belirtildi.
Hava sıcaklığı tıpkı cuma günü olduğu gibi 22 derece olacak.
Pazar günü ise öğleden sonrayla birlikte yağmur ihtimali %80-85'lere kadar çıkıyor.
Özellikle yarışın orta ve son kısmına doğru yağmur ihtimali %82 seviyesini bulacak. Hava sıcaklığı 22 derece olurken, rüzgar hafta sonunun en düşük seviyesine inecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Meksika GP'de yağmur bekleniyor
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