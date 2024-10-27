Sainz yeni güç ünitesi bileşeniyle, Leclerc yeni vites kutusuyla Meksika GP'ye başlayacak!
Meksika Grand Prix'sinde Carlos Sainz yeni bir egzoz sistemi, Charles Leclerc ise yeni bir vites kutusu kullanacak.
Sezonun son aşamalarına yaklaşılırken, pilotlar güç ünitesi ve vites kutusu tahsislerinin son bileşenlerini havuzlarına eklemeye başladılar.
Meksika Grand Prix'si için Ferrari pilotu Carlos Sainz yeni bir egzoz sistemi aldı. Bu, Meksika'da bugün yapılacak yarış için pole pozisyonunu elde eden İspanyol pilot için altıncı egzoz sistemi olacak ve sezonun son beş yarışı için kendisine iki egzoz sistemi daha bırakacak.
Alpine pilotu Esteban Ocon da bugün yeni bir egzoz sistemiyle yarışacak. Ancak bu ünite onun son ünitesi, yani sezonun son aşamalarında kullanabileceği yeni bir egzoz sistemi olmayacak.
Şanzımanlara gelince, 2024 sezonu boyunca pilotlara beş adet şanzıman kaseti ve iç aksamı tahsis edilmek zorunda.
Dört pilot bugün Autodromo Hermanos Rodriguez'de yeni bir vites kutusu kasası ve iç parçalarıyla yarışacak: Lance Stroll, Fernando Alonso, Charles Leclerc ve Zhou Guanyu.
İki Aston Martin pilotu için bu, sezonun dördüncü şanzımanları olacak, bu da havuzlarına ekleyecekleri bir üniteleri daha olduğu anlamına geliyor. Ancak Ferrari ve Sauber sürücüleri 2024'te şu ana kadar dört vites kutusu ünitesi kullandılar, bu da kalan beş yarışta yeni taktıkları veya önceden kullandıklarıyla yarışmaları gerektiği anlamına geliyor.
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