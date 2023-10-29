Meksika GP'de günün pilotu Lando Norris oldu

Meksika'da aslında güçlü bir araca sahip olan ancak sıralamalarda şanssızlıklar yaşayan Lando Norris, yarışa 17. sıradan başlamıştı.

Erken bir pit stopla yükselmeyi hedefleyen Norris yarışın orta noktasında puan alabileceği bir konumdaydı. Kevin Magnussen'in kazası nedeniyle durdurulan yarışta, o dönemde pite geldiği için şanssızlık yaşayan McLaren pilotu, yeniden starttaki mücadelelerde kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu ve 14. sıraya kadar geriledi.

Ancak Norris, o andan sonra kalan 35 turda çok hızlıydı. Pist üstünde yaptığı geçişlerle adım adım yükselen Norris, son olarak 5. sıradaki kendisi ile aynı lastiklere sahip olan ancak pek mücadeleye girişmemiş Mercedes pilotu George Russell'ı yakalayıp geride bıraktı ve yarışı başladığı yere göre 12 sırada önde tamamlamış oldu.

Formula 1'in Twitter üzerinden yapmış olduğu oylamada Norris, günün pilotu olarak seçildi.

Norris son yarış Amerika'da da günün pilotu seçilmişti. Bu, Norris'in bu sezonda 4. günün pilotu seçilmesi oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Fernando Alonso Suudi Arabistan Max Verstappen Avustralya Sergio Pérez Azerbaycan Sergio Pérez Miami Max Verstappen Mónaco Esteban Ocón İspanya Lewis Hamilton Kanada Alejandro Albón Avusturya Lando Norris Büyük Britanya Lando Norris Macaristan Sergio Pérez Belçika Max Verstappen Macaristan Fernando Alonso İtalya Carlos Sainz Singapur Carlos Sainz Japonya Oscar Piastri Katar Oscar Piastri Amerika Lando Norris Meksika Lando Norris

2026'dan beri günün pilotu seçilenler: