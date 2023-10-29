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Meksika GP'de günün pilotu Lando Norris oldu

2023 Meksika GP'de günün pilotu McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Lando Norris, McLaren MCL60

Meksika'da aslında güçlü bir araca sahip olan ancak sıralamalarda şanssızlıklar yaşayan Lando Norris, yarışa 17. sıradan başlamıştı.

Erken bir pit stopla yükselmeyi hedefleyen Norris yarışın orta noktasında puan alabileceği bir konumdaydı. Kevin Magnussen'in kazası nedeniyle durdurulan yarışta, o dönemde pite geldiği için şanssızlık yaşayan McLaren pilotu, yeniden starttaki mücadelelerde kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu ve 14. sıraya kadar geriledi.

Ancak Norris, o andan sonra kalan 35 turda çok hızlıydı. Pist üstünde yaptığı geçişlerle adım adım yükselen Norris, son olarak 5. sıradaki kendisi ile aynı lastiklere sahip olan ancak pek mücadeleye girişmemiş Mercedes pilotu George Russell'ı yakalayıp geride bıraktı ve yarışı başladığı yere göre 12 sırada önde tamamlamış oldu.

Formula 1'in Twitter üzerinden yapmış olduğu oylamada Norris, günün pilotu olarak seçildi.

Norris son yarış Amerika'da da günün pilotu seçilmişti. Bu, Norris'in bu sezonda 4. günün pilotu seçilmesi oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónaco  Esteban Ocón
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan   Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen
Netherlands Macaristan   Fernando Alonso
Italy İtalya   Carlos Sainz
Singapore Singapur   Carlos Sainz
Japan Japonya  Australia Oscar Piastri
Qatar Katar  Australia Oscar Piastri
United States Amerika   Lando Norris
Mexico Meksika    Lando Norris

2026'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 9
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
Spain Carlos Sainz 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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