Meksika GP'de günün pilotu Lando Norris oldu
2023 Meksika GP'de günün pilotu McLaren pilotu Lando Norris oldu.
Meksika'da aslında güçlü bir araca sahip olan ancak sıralamalarda şanssızlıklar yaşayan Lando Norris, yarışa 17. sıradan başlamıştı.
Erken bir pit stopla yükselmeyi hedefleyen Norris yarışın orta noktasında puan alabileceği bir konumdaydı. Kevin Magnussen'in kazası nedeniyle durdurulan yarışta, o dönemde pite geldiği için şanssızlık yaşayan McLaren pilotu, yeniden starttaki mücadelelerde kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu ve 14. sıraya kadar geriledi.
Ancak Norris, o andan sonra kalan 35 turda çok hızlıydı. Pist üstünde yaptığı geçişlerle adım adım yükselen Norris, son olarak 5. sıradaki kendisi ile aynı lastiklere sahip olan ancak pek mücadeleye girişmemiş Mercedes pilotu George Russell'ı yakalayıp geride bıraktı ve yarışı başladığı yere göre 12 sırada önde tamamlamış oldu.
Formula 1'in Twitter üzerinden yapmış olduğu oylamada Norris, günün pilotu olarak seçildi.
Norris son yarış Amerika'da da günün pilotu seçilmişti. Bu, Norris'in bu sezonda 4. günün pilotu seçilmesi oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónaco
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Macaristan
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
|Katar
|Oscar Piastri
|Amerika
|Lando Norris
|Meksika
|Lando Norris
2026'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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