Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!

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Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim Max Verstappen oldu.

Çifte şampiyon Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlayacak. Onun yanında ilk çizgide George Russell olacak.

Meksika GP, 30 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Yarış gridi:

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!

Yakın geçen ilk iki bölümün ardından gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Valtteri Bottas da mücadele ettiler.

İlk denemelerin ardından 1:17.947 yapan Verstappen ilk sıradaydı. Russell ise onun arkasında ikinciydi. Hamilton, turunu bitirmesinin ardından 3. sıraya yerleşse de İngiliz pilotun bu turu pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Böylelikle Perez 3. sıraya yükselmiş oldu.

İki Ferrari pilotu da ilk turlarında hata yaptılar. Sainz 4, Leclerc 6. sıradaydı. Onları Valtteri Bottas ayırıyordu. Alonso, Norris ve Ocon da turu silinen Hamilton'ın önünde son sıraları aldılar.

Bitime 3 dakika kala, pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. İlk olarak Perez turunu tamamladı ve 0.181 geride 3. sırada kalmaya devam etti. Ferrari pilotları ilk sektörde 0.4 saniye daha yavaş kaldılar. Sainz dördüncü, Leclerc yedinci sırayı aldı.

Ardından Lewis Hamilton, turunu tamamladı ve 0.305 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi. Son olarak Russell geliyordu ve İngiliz pilot, orta sektörde mor dereceye sahipti ancak son sektörde yaklaşık 1.5 saniye kaybetmesinin ardından ikinci sırada kaldı.

Böylelikle pole pozisyonu Verstappen'e gitmiş oldu. Son turunda da derecesini geliştiren ve 1:17.775 yapan çifte şampiyon, Meksika'da pole'ün sahibi oldu.

Russell, son sektöre kadar harika bir turla geliyordu ancak son sektörde zaman kaybetmesi onun pole için mücadele edememesine neden oldu. Genç pilot yine de yarınki yarışa ilk çizgiden başlayacak.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen ve sürülebilirlik konusunda sorun yaşadığını söyleyen Lewis Hamilton takım arkadaşının sadece 0.005 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Yerel kahraman Perez dördüncü olurken, onu Sainz takip etti. Hem Leclerc hem de Sainz dağınık bir sıralama seansı geçirdiler. İki pilot da tempo sıkıntısı yaşıyordu ve araç genel olarak dengeli bir görüntü çizmedi.

Sainz beşinci, Leclerc yedinci oldu. Onları Bottas ayırdı. Lando Norris, Alpine pilotlarının önünde yer alarak iyi bir iş çıkardı.

Bu seanstaki son iki sıra ise Alpine pilotlarına gitti.

3. bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2: İkinci bölüm: Hamilton en hızlısı, ilk 5 pilot 0.063 saniye içerisinde!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. İlk bölümde olduğu gibi, ikinci bölümde de kaza görmedik ve nispeten olaysız bir seans geride kaldı.

Seansın en hızlı ismi 1:18.552 yapan Lewis Hamilton oldu. Onun 0.008 saniye gerisinde Sainz, 0.013 saniye gerisinde ise Russell yer aldı. Verstappen 0.014 saniye geride dördüncü olurken, Perez 0.063 saniye arkada ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te yer alan pilotlar 0.063 saniye içerisine dizilmiş oldular.

Valtteri Bottas, özellikle son sektördeki güçlü temposunu ikinci bölüme de taşıdı ve 6. sırayı aldı. Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lando Norris ve Fernando Alonso ise son bölüme kalmayı başaran diğer isimler oldular.

11. sırayı alan Daniel Ricciardo elenen ilk isim oldu. Guanyu Zhou ise 12. en hızlı zamanı kaydetti ve son bölüme kalamadı.

AlphaTauri pilotları 13 ve 14. sıraları paylaşırken, seansın en yavaş ismi Kevin Magnussen oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci

Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde sıralama turları her zamanki gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Asfalt sıcaklığı yaklaşık olarak 50 dereceydi, bu yüzden de pist 3. antrenman seansına kıyasla çok daha yavaştı.

Birçok sürücü önden kayma sorunu yaşayıp pistte kayarken, seansın en hızlı ismi Lewis Hamilton oldu. Seansın son saniyesinde derecesini geliştiren ve 1:19.169 yapan İngiliz pilot, ilk bölümü lider tamamladı.

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Verstappen ise onun 0.053 saniye gerisinde ikinciydi. Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Valtteri Bottas dördüncü oldu. Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamladı.

Elenme bölgesinde ise mücadele oldukça yakındı. Mick Schumacher, 15. sırada yer alan takım arkadaşı Kevin Magnussen'in 0.026 saniye gerisinde kalarak elenen ilk isim oldu.

Sebastian Vettel ise Mick Schumacher'le birerbir aynı zamanı yaptı ama Schumacher derecesini daha önce kaydettiği için 17. sırada yer aldı.

Cumartesi günü 24. yaşını kutlayan Lance Stroll 18. olurken, Williams pilotları son iki sırayı paylaştılar.

Birinci bölüm sonucu:

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images