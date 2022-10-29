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Formula 1 / Mexico City GP Sıralama turları raporu

Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!

Formula 1 Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Meksika GP: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!
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Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim Max Verstappen oldu. 

Çifte şampiyon Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlayacak. Onun yanında ilk çizgide George Russell olacak. 

Meksika GP, 30 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak. 

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'17.775   199.220
2 United Kingdom George Russell 1'18.079 0.304 198.445
3 United Kingdom Lewis Hamilton 1'18.084 0.309 198.432
4 Mexico Sergio Perez 1'18.128 0.353 198.320
5 Spain Carlos Sainz Jr. 1'18.351 0.576 197.756
6 Finland Valtteri Bottas 1'18.401 0.626 197.630
7 Monaco Charles Leclerc 1'18.555 0.780 197.242
8 United Kingdom Lando Norris 1'18.721 0.946 196.826
9 Spain Fernando Alonso 1'18.939 1.164 196.283
10 France Esteban Ocon 1'19.010 1.235 196.106
11 Australia Daniel Ricciardo 1'19.325 1.550 195.328
12 China Guan Yu Zhou 1'19.476 1.701 194.956
13 Japan Yuki Tsunoda 1'19.589 1.814 194.680
14 France Pierre Gasly 1'19.672 1.897 194.477
15 Germany Mick Schumacher 1'20.419 2.644 192.670
16 Germany Sebastian Vettel 1'20.419 2.644 192.670
17 Thailand Alexander Albon 1'20.859 3.084 191.622
18 Canada Nicholas Latifi 1'21.167 3.392 190.895
19 Denmark Kevin Magnussen 1'19.833 2.058 194.085
20 Canada Lance Stroll 1'20.520 2.745 192.429
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, Mercedes 2-3!

Yakın geçen ilk iki bölümün ardından gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Valtteri Bottas da mücadele ettiler. 

İlk denemelerin ardından 1:17.947 yapan Verstappen ilk sıradaydı. Russell ise onun arkasında ikinciydi. Hamilton, turunu bitirmesinin ardından 3. sıraya yerleşse de İngiliz pilotun bu turu pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Böylelikle Perez 3. sıraya yükselmiş oldu. 

İki Ferrari pilotu da ilk turlarında hata yaptılar. Sainz 4, Leclerc 6. sıradaydı. Onları Valtteri Bottas ayırıyordu. Alonso, Norris ve Ocon da turu silinen Hamilton'ın önünde son sıraları aldılar. 

Bitime 3 dakika kala, pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. İlk olarak Perez turunu tamamladı ve 0.181 geride 3. sırada kalmaya devam etti. Ferrari pilotları ilk sektörde 0.4 saniye daha yavaş kaldılar. Sainz dördüncü, Leclerc yedinci sırayı aldı. 

Ardından Lewis Hamilton, turunu tamamladı ve 0.305 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi. Son olarak Russell geliyordu ve İngiliz pilot, orta sektörde mor dereceye sahipti ancak son sektörde yaklaşık 1.5 saniye kaybetmesinin ardından ikinci sırada kaldı. 

Böylelikle pole pozisyonu Verstappen'e gitmiş oldu. Son turunda da derecesini geliştiren ve 1:17.775 yapan çifte şampiyon, Meksika'da pole'ün sahibi oldu. 

Russell, son sektöre kadar harika bir turla geliyordu ancak son sektörde zaman kaybetmesi onun pole için mücadele edememesine neden oldu. Genç pilot yine de yarınki yarışa ilk çizgiden başlayacak. 

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen ve sürülebilirlik konusunda sorun yaşadığını söyleyen Lewis Hamilton takım arkadaşının sadece 0.005 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. 

Yerel kahraman Perez dördüncü olurken, onu Sainz takip etti. Hem Leclerc hem de Sainz dağınık bir sıralama seansı geçirdiler. İki pilot da tempo sıkıntısı yaşıyordu ve araç genel olarak dengeli bir görüntü çizmedi. 

Sainz beşinci, Leclerc yedinci oldu. Onları Bottas ayırdı. Lando Norris, Alpine pilotlarının önünde yer alarak iyi bir iş çıkardı. 

Bu seanstaki son iki sıra ise Alpine pilotlarına gitti. 

3. bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 16 1'17.775     199.220
2 United Kingdom George Russell 18 1'18.079 0.304 0.304 198.445
3 United Kingdom Lewis Hamilton 19 1'18.084 0.309 0.005 198.432
4 Mexico Sergio Perez 18 1'18.128 0.353 0.044 198.320
5 Spain Carlos Sainz Jr. 17 1'18.351 0.576 0.223 197.756
6 Finland Valtteri Bottas 18 1'18.401 0.626 0.050 197.630
7 Monaco Charles Leclerc 18 1'18.555 0.780 0.154 197.242
8 United Kingdom Lando Norris 19 1'18.721 0.946 0.166 196.826
9 Spain Fernando Alonso 15 1'18.939 1.164 0.218 196.283
10 France Esteban Ocon 18 1'19.010 1.235 0.071 196.106
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2: İkinci bölüm: Hamilton en hızlısı, ilk 5 pilot 0.063 saniye içerisinde! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. İlk bölümde olduğu gibi, ikinci bölümde de kaza görmedik ve nispeten olaysız bir seans geride kaldı. 

Seansın en hızlı ismi 1:18.552 yapan Lewis Hamilton oldu. Onun 0.008 saniye gerisinde Sainz, 0.013 saniye gerisinde ise Russell yer aldı. Verstappen 0.014 saniye geride dördüncü olurken, Perez 0.063 saniye arkada ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te yer alan pilotlar 0.063 saniye içerisine dizilmiş oldular. 

Valtteri Bottas, özellikle son sektördeki güçlü temposunu ikinci bölüme de taşıdı ve 6. sırayı aldı. Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lando Norris ve Fernando Alonso ise son bölüme kalmayı başaran diğer isimler oldular. 

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11. sırayı alan Daniel Ricciardo elenen ilk isim oldu. Guanyu Zhou ise 12. en hızlı zamanı kaydetti ve son bölüme kalamadı. 

AlphaTauri pilotları 13 ve 14. sıraları paylaşırken, seansın en yavaş ismi Kevin Magnussen oldu. 

İkinci bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 13 1'18.552     197.250
2 Spain Carlos Sainz Jr. 11 1'18.560 0.008 0.008 197.230
3 United Kingdom George Russell 12 1'18.565 0.013 0.005 197.217
4 Netherlands Max Verstappen 10 1'18.566 0.014 0.001 197.215
5 Mexico Sergio Perez 12 1'18.615 0.063 0.049 197.092
6 Finland Valtteri Bottas 12 1'18.762 0.210 0.147 196.724
7 France Esteban Ocon 12 1'19.081 0.529 0.319 195.930
8 Monaco Charles Leclerc 12 1'19.109 0.557 0.028 195.861
9 United Kingdom Lando Norris 13 1'19.119 0.567 0.010 195.836
10 Spain Fernando Alonso 12 1'19.272 0.720 0.153 195.458
11 Australia Daniel Ricciardo 14 1'19.325 0.773 0.053 195.328
12 China Guan Yu Zhou 12 1'19.476 0.924 0.151 194.956
13 Japan Yuki Tsunoda 13 1'19.589 1.037 0.113 194.680
14 France Pierre Gasly 15 1'19.672 1.120 0.083 194.477
15 Denmark Kevin Magnussen 17 1'19.833 1.281 0.161 194.085
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Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci

Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde sıralama turları her zamanki gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Asfalt sıcaklığı yaklaşık olarak 50 dereceydi, bu yüzden de pist 3. antrenman seansına kıyasla çok daha yavaştı. 

Birçok sürücü önden kayma sorunu yaşayıp pistte kayarken, seansın en hızlı ismi Lewis Hamilton oldu. Seansın son saniyesinde derecesini geliştiren ve 1:19.169 yapan İngiliz pilot, ilk bölümü lider tamamladı. 

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Verstappen ise onun 0.053 saniye gerisinde ikinciydi. Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, Valtteri Bottas dördüncü oldu. Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamladı. 

Elenme bölgesinde ise mücadele oldukça yakındı. Mick Schumacher, 15. sırada yer alan takım arkadaşı Kevin Magnussen'in 0.026 saniye gerisinde kalarak elenen ilk isim oldu. 

Sebastian Vettel ise Mick Schumacher'le birerbir aynı zamanı yaptı ama Schumacher derecesini daha önce kaydettiği için 17. sırada yer aldı. 

Cumartesi günü 24. yaşını kutlayan Lance Stroll 18. olurken, Williams pilotları son iki sırayı paylaştılar. 

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 7 1'19.169     195.712
2 Netherlands Max Verstappen 4 1'19.222 0.053 0.053 195.582
3 Monaco Charles Leclerc 6 1'19.505 0.336 0.283 194.885
4 Finland Valtteri Bottas 6 1'19.523 0.354 0.018 194.841
5 Spain Carlos Sainz Jr. 5 1'19.566 0.397 0.043 194.736
6 United Kingdom George Russell 7 1'19.583 0.414 0.017 194.694
7 Mexico Sergio Perez 6 1'19.706 0.537 0.123 194.394
8 United Kingdom Lando Norris 7 1'19.857 0.688 0.151 194.026
9 Japan Yuki Tsunoda 7 1'19.907 0.738 0.050 193.905
10 France Esteban Ocon 6 1'19.945 0.776 0.038 193.813
11 Spain Fernando Alonso 6 1'20.006 0.837 0.061 193.665
12 France Pierre Gasly 9 1'20.256 1.087 0.250 193.062
13 Australia Daniel Ricciardo 8 1'20.279 1.110 0.023 193.006
14 China Guan Yu Zhou 6 1'20.283 1.114 0.004 192.997
15 Denmark Kevin Magnussen 11 1'20.293 1.124 0.010 192.973
16 Germany Mick Schumacher 11 1'20.419 1.250 0.126 192.670
17 Germany Sebastian Vettel 10 1'20.419 1.250 0.000 192.670
18 Canada Lance Stroll 10 1'20.520 1.351 0.101 192.429
19 Thailand Alexander Albon 10 1'20.859 1.690 0.339 191.622
20 Canada Nicholas Latifi 10 1'21.167 1.998 0.308 190.895
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Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

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