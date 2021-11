Meksika GP: Verstappen kusursuz performansıyla kazandı, Hamilton ikinci oldu!

Meksika, 2019 yılından sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yaparken, pazar günü tribünler tamamen doluydu.

Hava, diğer günlerle benzer şekilde 20 derece olurken, pist sıcaklığı 45 dereceyi aştı. Bu da hafta sonunun en yüksek sıcaklığına ulaşıldığı anlamına geliyordu.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve harika bir atmosfer yarattığı yarışa Yuki Tsunoda (yumuşak) ve Esteban Ocon (yumuşak) hariç tüm isimler orta hamurla başladı.

Gözler, ilk viraja kadar oldukça uzun bir mesafe olduğu için Red Bull pilotlarının üzerindeydi çünkü Mercedes pilotlarının hava koridoruna girip, ilk viraja daha erken girmeye çalışacakları görüşleri vardı.

Lewis Hamilton, iyi bir startla birlikte Valtteri Bottas'ın yanına gelirken, Max Verstappen de dış taraftan yanına geldi. Böylelikle ilk viraja gelirken Hamilton iç tarafta, Bottas ortada ve Verstappen dış taraftaydı.

Frenaj noktasına gelindiğinde Verstappen, dış taraftan oldukça geç fren yaptı ve iki Mercedes'i birden geçerek ilk sırayı aldı. Daniel Ricciardo ise ilk viraja gelirken oldukça geç fren yaparak Bottas'a arkadan çarptı. Bu temasın ardından Bottas spin atarken, Ricciardo'nun kanadı kırıldı.

Ayrıca ilk turda, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda ve Mick Schumacher arasında temas yaşandı. Tsunoda bu temasın ardından yarışa veda ederken, Schumacher'in süspansiyonu kırıldı ve o da yarışa veda etti.

Tsunoda'nın aracının pist üstünde kalmasının ardından güvenlik aracı girdi. Bottas, spinin ardından geriye düştü ve erkenden pite girdi. Bu yüzden son sıraya düştü.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Verstappen, Hamilton, Perez, Pierre Gasly ve Charles Leclerc şeklinde oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, as Valtteri Bottas, Mercedes W12, spins on the opening lap

Güvenlik aracı ardında atılan turların ardından yarış tekrar başladı ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Verstappen, ilk bölümde daha iyi bir tempoya sahip olan isimdi. Hamilton'ın lastik aşınması yaşamaya başlamasıyla fark, altı saniyeye kadar çıktı.

Perez, Verstappen'le arası 8 saniyeye çıkan Hamilton'la arayı sabit şekilde 2 saniye civarında tuttu. Meksikalı pilot, bir ara aradaki farkı 2 saniyenin altına indirse de hiç geçiş yapacak fırsatı bulamadı.

Aradaki farkın 1.5 saniyeye inmesinin ardından Mercedes, yarışın 31. turuna girerken Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot yarışa Leclerc'in ardında döndü. Ancak Monakolu pilot da bir tur sonra pite girdi. Böylelikle Hamilton'ın önü açılmış oldu.

Red Bull, yarışın 34. turunda Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot, sorunsuz pit stopun ardından yarışa Hamilton'ın yaklaşık 8 saniye önünde döndü.

Perez ise, lastikleri gayet iyi durumda olduğu için pistte kalmaya devam etti ve ilk bölümü olabildiğince uzatmaya çalıştı.

Yarışın 41. turuna gelindiğinde Red Bull, Perez'i nihayet pite çağırdı. Meksikalı sürücü, pit stopun ardından sert lastikle yarışa üçüncü sırada geri döndü. Fark o noktada 10 saniyeyi bulmuştu.

Verstappen ise, son 28 tura girerken Hamilton'la farkı 10 saniyeye kadar çıkardı.

Pit stoptan sonra Perez, yeni lastiklerin de avantajıyla, Hamilton'la arayı yavaş yavaş kapatmaya başladı.

İngiliz pilot, lastiklerinde iyice zorlanan Hamilton'ı bitime 10 tur kala yakaladı ve fark 1 saniyenin altına indi. Meksikalı sürücü, düzlüklerde DRS'yi açarak İngiliz pilotu zorlamaya başladı.

Lando Norris'e tur bindirdikleri esnada fark 0.5 saniye civarındaydı. Ancak İngiliz pilota tur bindirmelerinin ardından Hamilton, farkı iki saniyenin üzerine çıkardı.

Ön tarafta Verstappen, herhangi bir hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek, arka arkaya ikinci, bu yılki dokuzuncu galibiyetine ulaşmış oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve tüm yarış Verstappen'in temposunda gitmekte zorlanan Hamilton, Perez'in son turlardaki baskısına rağmen yerini korudu ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Böylelikle bitime dört yarış kala şampiyona lideri Verstappen'le ikinci sıradaki Hamilton arasındaki puan farkı 19 puana çıkmış oldu.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Pierre Gasly, startta yerini korumasının ardından, podyum mücadelesine dahil olamadı. Ancak Ferrari pilotlarının kendisine yaklaşmasına da izin vermedi. Damalı bayrağı dördüncü sırada gören Gasly, Hollanda GP'den sonra en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, ilk turda geriye düşmesinin ardından uzun bir ilk bölüm geçirdi ve ardından beşinci sıradaki Charles Leclerc'le arayı kapatmaya başladı.

Bunun üzerine Ferrari, Gasly ile arayı kapatma ihtimali olduğu için Leclerc'e takım emri verdi ve Sainz'a yol vermesini istedi. Birkaç tur devam eden Leclerc, ardından Sainz'a yol verdi.

Sainz, Gasly ile arayı kapatmaya çalışsa da, Fransız pilotu geçmeyi başaramadı. Bunun üzerine bitime iki tur kala ikili bir kez daha yer değiştirdi.

Sonuç olarak Leclerc, damalı bayrağı beşinci sırada görürken, Sainz altıncı sırada finiş gördü.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Ferrari sürücüleriyle aynı tempoyu tutturamadı ve genel olarak yalnız bir yarış geçirdi. Damalı bayrağı yedinci sırada gören Vettel, arka arkaya ikinci kez puan alırken, Monako'dan sonra en iyi sonucunu elde etti.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen yarışın yıldızlarından birisiydi. Yarış boyunca Vettel'le benzer tempoda süren Fin pilot, Meksika'daki son yarışını sekizinci sırada tamamlayarak Alfa Romeo'ya oldukça değerli 4 puan getirmiş oldu.

Alpine'de Fernando Alonso, dokuzuncu sırada finiş görerek yeniden puan almış oldu. Son iki yarışta puan alamayan Alonso, ilk turda şanssızlık yaşamasına rağmen iyi bir yarış çıkardı ve dokuzuncu sırada finiş görerek Alpine'e iki puan getirdi.

Hafta sonunun son puanı, McLaren pilotu Lando Norris'e gitti. İngiliz pilot, uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından son bölümde Alonso'yu yakalamaya çalıştı. Bunu başaramasa da, grid cezası nedeniyle gerilerden başladığı yarışta 10. oldu.

Bu sonuçların ardından takımlar şampiyonasında Mercedes ve Red Bull'un arasında sadece bir puan kaldı.

Ferrari, üçüncülük savaşında McLaren'ı geride bıraktı ve 13.5 puan farkla üçüncü sıraya yükseldi. AlphaTauri de Alpine ile puanını eşitleyerek beşinciliği paylaştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images