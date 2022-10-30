Meksika GP: Verstappen, bu sezonki 14. zaferini alarak rekor kırdı!

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonunun 20. yarışı, Mexico City'de yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirildi. Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Verstappen'e gitmişti.

Onun arkasında ise George Russell ile Lewis Hamilton yer alıyordu. Yarış öncesinde Mercedes pilotları orta hamuru tercih etmişti. Ferrari ve Red Bull pilotlarında ise yumuşak lastik vardı.

Pole pozisyonundan start alan Max Verstappen için en büyük tehdit belki de starttı. Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde pole pozisyonundan ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ve geçtiğimiz yıllarda, pole pozisyonundan start alan ismin ilk virajı lider dönemediğini görmüştük.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 71 turluk mücadele başladı. Verstappen iyi bir start aldı ve kritik bir şekilde ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Onun arkasında Mercedes pilotları yan yana geldiler. Hamilton, 2. virajda takım arkadaşıyla yan yana geldi ve 3. virajın çıkışında da geçişi tamamlayarak takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Hamilton tarafından geçilen Russell, 3. virajın çıkışında momentum kaybetti ve aynı düzlükte Perez'e de geçildi. Böylelikle 4. sıraya gerilemiş oldu.

Onların arkasında ise Ferrari pilotları da yan yana geldiler. 7. sıradan start alan Charles Leclerc, Valtteri Bottas'ı geçerek takım arkadaşının arkasına geldi. Bu yarışla birlikte 100. F1 startını alan Leclerc, Bottas'ı geçmesinin ardından 4 ve 5. virajlarda takım arkadaşını geçmeyi denedi ancak Sainz önde kalmayı başardı.

Böylelikle ilk turu Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris ilk 10'u ile tamamladık.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, the remainder of the field at the start Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk 5 turu geride bıraktığımızda Verstappen, Hamilton'la arasındaki farkı 1.3 saniyeye kadar çıkarmıştı ancak Hollandalı pilotun yumuşak lastik avantajı vardı.

İlk 10 tur geride kalırken ilk 4'teki farklar aynıydı. Hamilton, Verstappen'in kaçmasına izin vermemişti ve fark hâlâ yaklaşık olarak 1.5 saniye bandındaydı.

Beşinci sıradaki Sainz ise 10. turda liderden 10 saniye kadar fark yemişti. Leclerc ise takım arkadaşının iki saniye kadar arkasındaydı. Yani Meksika'da kırmızı aracın yarış temposu da hayal kırıklığı yaratıyordu.

Bu esnada Pierre Gasly, 15. sıra için Lance Stroll'u geçmeye çalışırken Kanadalı pilotu pist dışına ittiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.

20. tura geldiğimizde Verstappen-Hamilton farkı 2.3 saniyeye çıkmıştı. Perez ve Russell ise üçer saniye geride onları takip ediyorlardı.

Ferrari pilotları neredeyse tur başına 1 saniye kaybediyorlardı ve 20. turda 20 saniye kadar geridelerdi. Leclerc de radyodan "Kaybedecek bir şeyimiz yoksa plan C'yi düşünebiliriz" diyerek stratejiyle sıralar kazanmayı deneyebileceklerini takımına iletti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

23. turda Verstappen, yavaş yavaş lastiklerinden şikayetçi olmaya başladı. Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise o turda pite geldi ve ön tarafta hamle yapan ilk isim oldu.

Perez, biraz yavaş bir servis aldı ve 5 saniyelik bir pit stopun ardından orta hamurla lastikleriyle piste döndü.

Sol ön lastiğinden şikayetçi olan Verstappen, Hamilton'a kıyasla zaman kaybetmeye başlasa da 24. turda da pistte kaldı. Hollandalı pilot, 25. turun sonunda ise pite daldı ve hızlı bir pit stop'un ardından orta hamurla piste geri döndü.

Red Bull pilotlarının pite gelmesiyle Mercedes pilotları ilk iki sıraya yükseldiler. Mercedes, orta hamurdaki ilk stintini uzatmak istiyordu ve bu yüzden iki pilot pistte kalmaya devam ettiler.

Bu esnada Perez, pit stop yapmasından bir tur sonra Leclerc'in arkasına geldi. Leclerc'ten 2.8 saniye alan Meksikalı pilot, Leclerc'i hızlıca yakaladı ve Ferrari pilotunu arkasında bıraktı.

29. tura geldiğimizde ise Hamilton pite geldi ve sert lastiğe geçti. Böylelikle tek pit stop stratejisi yapacağı da kesinleşmiş oldu. İngiliz pilot, piste Verstappen'in 6 saniye kadar arkasında döndü.

Pite gelmeyen Russell ise liderliğe yükseldi ve ilk stinti daha da uzatmaları gerektiğini takıma söyledi. Hatta orta hamur stintini daha da uzatarak yarışı yumuşak lastikle bitirmek istediğini dahi iletti ancak takım bunun çalışması için ilk stinti çok ama çok uzatmaları gerekeceğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Böylelikle 32. turda pite gelmeyen Russell liderdi, Verstappen orta lastikleriyle ikinciydi. Hamilton ise sert lastikleriyle üçüncüydü. Orta hamurda olan Perez ise dördüncü sıradaydı ve Hamilton'ı hızla yakalıyordu.

34. turun sonunda Russell da pite geldi ve sert lastiğe geçti. Böylelikle liderlik yeniden Verstappen'e geçmiş oldu, Russell ise dördüncü sırada piste geri döndü.

Russell'ın önünde yer alan Perez, Hamilton'a giderek daha da yaklaşıyordu ve aradaki 1.2 saniyeye kadar inmişti. Verstappen ise gelecek pit stopunda yumuşak lastiğe geçme konusunda takımıyla konuşuyordu.

45. tura geldiğimizde Verstappen-Hamilton farkı 10 saniyeye kadar çıkmıştı ama Verstappen'in hâlâ yapması gereken bir pit stop vardı -en azından o noktada herkes öyle düşünüyordu- Hamilton ise bir daha pite girmeyecekti.

Perez, Hamilton'ın 1.5 saniye kadar arkasında 3. sırada yarışa devam ederken; Russell dördüncüydü. Ferrari pilotları ise yaklaşık 40 saniye geride 5 ve 6. sıralarda yer alıyorlardı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

51. turda Yuki Tsunoda ile Daniel Ricciardo arasında temas yaşandı. Ricciardo, yeni lastikleriyle Tsunoda'yı geçmek istedi ve 6. virajda aracının burnunu içeri soktu. Tsunoda'nın da kapıyı biraz kapamasıyla birlikte ikili temas yaşadı ve Ricciardo'nun sol ön lastiği, Tsunoda'nın sağ arka lastiğine çarptı.

Tsunoda bu temasla havalandı ve pite gelerek yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Ricciardo'nun aracı ise nispeten iyi durumdaydı ve Avustralyalı pilot, 11. sırayı yükselmiş oldu. Ancak bu temastan dolayı Ricciardo'ya 10 saniyelik ceza verildi.

55. tura geldiğimizde Verstappen hâlâ 2. pitine gelmemişti ama bu noktadan sonra yarışı aynı lastikle bitirebilirdi de. Onun arkasında Hamilton, Perez, Russell, Sainz, Leclerc, Alonso, Ocon, Bottas, Norris sıralaması vardı.

65. turda Fernando Alonso motor arızası ile ilk virajda aracını durdurmak zorunda kaldı. Bu sezon birçok kez şanssızlık yaşayan Alonso'nun aracının yolda kalmasıyla sanal güvenlik aracı uygulamasını gördük. Ancak bu sanal güvenlik aracı yarışın gidişatını pek değiştirmedi ve 67. turda yeniden yeşil bayraklar sallandı, sanal güvenlik aracı altında pite gelen olmadı.

Verstappen 25. turda pite geldiğinde ve orta hamura geçtiğinde, herkes Verstappen'in bir kez daha pite geleceğini düşünüyordu. Ancak Hollandalı pilot, 25. turda taktığı orta lastikleri yarışın sonuna kadar götürmeyi başardı ve yarışı en yakın rakibi Hamilton'ın 14 saniye önünde tamamlayarak zafere ulaştı.

Verstappen, böylelikle Meksika'da 4. kez kazanmış oldu. Bu galibiyet ayrıca, Verstappen'in bu sezonki 14. zaferi oldu.

Çifte şampiyon pilot, bu sezon14. zaferini alarak, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot oldu ve bu alandaki rekoru kırdı. Verstappen'den önce bu rekor, 13 galibiyetle Sebastian Vettel ve Michael Schumacher tarafından paylaşılıyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, üçüncü sıradan başladığı yarışı ikinci sırada tamamlarken; Sergio Perez üçüncü olarak kendi memleketinde bir kez daha podyuma çıktı. Perez, ön tarafta pite gelen ilk isimdi ve buna rağmen o da orta hamurlarını yarışın sonuna kadar götürerek podyumun son basamağında kendine yer buldu.

George Russell ise daha fazlasını almayı umduğu bu yarışta dördüncü oldu.

Ferrari için kabus gibi bir yarış geride kaldı. Charles Leclerc, sıralamada yaşadıkları sorunları çözemezlerse "kabus gibi bir yarış geçireceklerini" söylemişti ve öyle de oldu.

Carlos Sainz damalı bayrağı liderin 58 saniye gerisinde gördü ve yarışı 5. sırada tamamladı. Leclerc ise 1 dakika 8 saniye geride 6. sırayı aldı.

Daniel Ricciardo belki de bu sezonki en güçlü yarışını çıkardı ve orta hamurdan yumuşak lastiğe geçtiği stratejisiyle birlikte yarışın sonunda güzel geçişlere imza atarak 7. sırada finiş gördü. Ricciardo, Tsunoda'yla olan temasından dolayı 10 saniye ceza alsa da 7. sırasını korudu ve kendisi için önemli puanlar aldı.

Ocon, Norris ve Bottas ise ilk 10'u tamamladılar. Pierre Gasly kendisi için zorlu geçen yarışta çizgiyi 11. sırada geçti.

Alex Albon 12. sırayı alırken, onu Guanyu Zhou, Sebastian Vettel ve Lance Stroll takip etti. Haas pilotları 15 ve 16. sıraları paylaşırken, Nicholas Latifi sonuncu oldu.

Fernando Alonso ile Yuki Tsunoda ise yarışı tamamlayamayan isimler oldular.

Sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: