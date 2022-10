Meksika GP: Verstappen, bu sezonki 14. zaferini alarak rekor kırdı!

2022 Formula 1 sezonunun 20. yarışı, Mexico City'de yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirildi. Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Verstappen'e gitmişti.

Onun arkasında ise George Russell ile Lewis Hamilton yer alıyordu. Yarış öncesinde Mercedes pilotları orta hamuru tercih etmişti. Ferrari ve Red Bull pilotlarında ise yumuşak lastik vardı.

Pole pozisyonundan start alan Max Verstappen için en büyük tehdit belki de starttı. Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde pole pozisyonundan ilk viraja kadar uzun bir mesafe var ve geçtiğimiz yıllarda, pole pozisyonundan start alan ismin ilk virajı lider dönemediğini görmüştük.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 71 turluk mücadele başladı. Verstappen iyi bir start aldı ve kritik bir şekilde ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Onun arkasında Mercedes pilotları yan yana geldiler. Hamilton, 2. virajda takım arkadaşıyla yan yana geldi ve 3. virajın çıkışında da geçişi tamamlayarak takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Hamilton tarafından geçilen Russell, 3. virajın çıkışında momentum kaybetti ve aynı düzlükte Perez'e de geçildi. Böylelikle 4. sıraya gerilemiş oldu.

Onların arkasında ise Ferrari pilotları da yan yana geldiler. 7. sıradan start alan Charles Leclerc, Valtteri Bottas'ı geçerek takım arkadaşının arkasına geldi. Bu yarışla birlikte 100. F1 startını alan Leclerc, Bottas'ı geçmesinin ardından 4 ve 5. virajlarda takım arkadaşını geçmeyi denedi ancak Sainz önde kalmayı başardı.

Böylelikle ilk turu Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris ilk 10'u ile tamamladık.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images