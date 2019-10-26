Meksika GP: Verstappen, Macaristan'dan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ve Toro Rosso pilotları piste çıktı.

Sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemelerde Max Verstappen 1:14.910 yapmayı başardı ve 1:15'in altına inebilen tek isim oldu.

Charles Leclerc 0.114 saniye geride ikinci olurken, Sebastian Vettel 0.260 saniye geride üçüncü ve Lewis Hamilton 0.380 saniye geride dördüncü oldu.

Verstappen son zaman turunda 1:14.758 yaptı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Red Bull böylelikle Macaristan'dan sonra ilk pole pozisyonunu aldı.

Leclerc, sıralama turlarını Red Bull pilotunun 0.266 saniye gerisinde ikinci sırada bitirirken, Vettel 0.412 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton 0.504 saniye geride dördüncü olurken, Alex Albon takım arkadaşının 0.578 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının son saniyelerinde son virajda kaza yaptı ve son zaman turunu tamamlayamadı.

McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris yedinci ile sekizinci olurken, Daniil Kvyat dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

Yarış pazar günü TSİ 22:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

Q2: İkinci Bölüm

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotları orta hamurla piste çıktılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:15.721'lik derecesiyle seansı en hızlı isim olarak tamamlarken, Valtteri Bottas ikinci, Sebastian Vettel üçüncü, Max Verstappen dördüncü ve Charles Leclerc beşinci oldu.

Bu beş pilota ek olarak Red Bull pilotu Alex Albon en hızlı turlarını orta lastikle attılar ve yarışa bu lastiklerle başlayacaklar.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde yerel kahraman Sergio Perez'in yanı sıra Renault pilotu Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi elendi.

Q2 sonucu:

Q1: Birinci Bölüm

Sıralama turlarının ilk bölümünde 20 pilotun tamamı piste çıktı ve bölümün henüz ilk dakikalarında Romain Grosjean, Haas'ıyla spin attı.

Favoriler attıkları ilk turların ardından garaja gelirlerken, Max Verstappen 1:16'nın altına inen tek isimdi ve 1:15.949'la seansı ilk sırada noktaladı.

Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Alex Albon 0.226 saniye geride ikinci olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.465 saniye geride üçüncü, Mercedes'ten Lewis Hamilton 0.475 saniye geride dördüncü ve Sebastian Vettel 0.747 saniye geride beşinci oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Racing Point sürücüsü Lance Stroll 16. olup elenirken, Haas pilotları hayal kırıklığı yaşadılar ve Kevin Magnussen ancak 17., Romain Grosjean ise 18. olabildi.

Son iki sırada ise George Russell ve Robert Kubica yer aldı. Russell, Kubica'dan 1.3 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı.

Q1 sonuçları: