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Formula 1 / Meksika GP / Sıralama turları raporu

Meksika GP: Verstappen, Macaristan'dan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

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Meksika GP: Verstappen, Macaristan'dan sonra ilk kez pole pozisyonunda!
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 19:03

2019 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ve Toro Rosso pilotları piste çıktı.

Sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemelerde Max Verstappen 1:14.910 yapmayı başardı ve 1:15'in altına inebilen tek isim oldu.

Charles Leclerc 0.114 saniye geride ikinci olurken, Sebastian Vettel 0.260 saniye geride üçüncü ve Lewis Hamilton 0.380 saniye geride dördüncü oldu.

Verstappen son zaman turunda 1:14.758 yaptı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Red Bull böylelikle Macaristan'dan sonra ilk pole pozisyonunu aldı.

Leclerc, sıralama turlarını Red Bull pilotunun 0.266 saniye gerisinde ikinci sırada bitirirken, Vettel 0.412 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton 0.504 saniye geride dördüncü olurken, Alex Albon takım arkadaşının 0.578 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının son saniyelerinde son virajda kaza yaptı ve son zaman turunu tamamlayamadı.

McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris yedinci ile sekizinci olurken, Daniil Kvyat dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

Yarış pazar günü TSİ 22:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Pilot Şasi Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 01'14.758  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 01'15.024 00.266
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 01'15.170 00.412
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 01'15.262 00.504
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 01'15.336 00.578
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 01'15.338 00.580
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 01'16.014 01.256
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 01'16.322 01.564
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 01'16.469 01.711
10 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 01'16.586 01.828
11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 01'16.687 01.929
12 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 01'16.885 02.127
13 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 01'16.933 02.175
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 01'16.967 02.209
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 01'17.794 03.036
16 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 01'18.065 03.307
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 01'18.436 03.678
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 01'18.599 03.841
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 01'18.823 04.065
20 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 01'20.179 05.421
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Q2: İkinci Bölüm

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotları orta hamurla piste çıktılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:15.721'lik derecesiyle seansı en hızlı isim olarak tamamlarken, Valtteri Bottas ikinci, Sebastian Vettel üçüncü, Max Verstappen dördüncü ve Charles Leclerc beşinci oldu.

Bu beş pilota ek olarak Red Bull pilotu Alex Albon en hızlı turlarını orta lastikle attılar ve yarışa bu lastiklerle başlayacaklar.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde yerel kahraman Sergio Perez'in yanı sıra Renault pilotu Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi elendi.

Q2 sonucu:

Sıra Pilot Şasi Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 01'15.721  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 01'15.852 00.131
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 01'15.914 00.193
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 01'16.136 00.415
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 01'16.219 00.498
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 7 01'16.267 00.546
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 01'16.447 00.726
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 01'16.574 00.853
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 8 01'16.657 00.936
10 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 8 01'16.679 00.958
11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 01'16.687 00.966
12 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 6 01'16.885 01.164
13 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 01'16.933 01.212
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 01'16.967 01.246
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 01'17.269 01.548
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Q1: Birinci Bölüm

Sıralama turlarının ilk bölümünde 20 pilotun tamamı piste çıktı ve bölümün henüz ilk dakikalarında Romain Grosjean, Haas'ıyla spin attı.

Favoriler attıkları ilk turların ardından garaja gelirlerken, Max Verstappen 1:16'nın altına inen tek isimdi ve 1:15.949'la seansı ilk sırada noktaladı.

Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Alex Albon 0.226 saniye geride ikinci olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.465 saniye geride üçüncü, Mercedes'ten Lewis Hamilton 0.475 saniye geride dördüncü ve Sebastian Vettel 0.747 saniye geride beşinci oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Racing Point sürücüsü Lance Stroll 16. olup elenirken, Haas pilotları hayal kırıklığı yaşadılar ve Kevin Magnussen ancak 17., Romain Grosjean ise 18. olabildi.

Son iki sırada ise George Russell ve Robert Kubica yer aldı. Russell, Kubica'dan 1.3 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı.

Q1 sonuçları:

Sıra Pilot Şasi Motor Tur Zaman
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 01'15.949
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 01'16.175
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 01'16.364
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 01'16.424
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 5 01'16.696
6 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 8 01'17.041
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 01'17.044
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 01'17.062
9 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 8 01'17.065
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 8 01'17.092
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 8 01'17.225
12 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 8 01'17.270
13 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 8 01'17.465
14 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 8 01'17.608
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 8 01'17.794
16 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 8 01'18.065
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 01'18.436
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 9 01'18.599
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 10 01'18.823
20 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 9 01'20.179
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Q1
Editör Kemal Şengül

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