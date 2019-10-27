Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

Stratejilerin etkili olduğu 71 turluk yarışta ilk pitlere kadar Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yerlerini korusalar da pitlerden sonra durum değişti.

Oldukça erken bir şekilde sert lastiklere geçen Hamilton, tek pit stop yapmasına rağmen pist üstü pozisyon avantajını ele geçirdi ve aynı lastiklerle 48 tur atmasına rağmen Ferrari'den Sebastian Vettel'i arkasında tutmayı başararak bu seneki 10. Formula 1 zaferini kazandı.

Tek pit stop yapan ve Hamilton'dan 14 tur daha yeni lastiklere sahip olduğu için avantajlı görünen Vettel, yarışın son bölümünde Hamilton'la farkı 2 saniyenin altına düşürmekte zorlandı ve daha yeni lastiklere rağmen galibiyet mücadelesine ortak olamadı.

Meksika'da podyumu tamamlayan isim, yarışa adeta yeni bir araçla başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull'dan Alex Albon'un erken pitine cevap vermek zorunda kalınca çift pit stop yapmak zorunda kaldı ve avantajını yitirdi. Leclerc yarışı ancak 4. sırada tamamlarken onu Albon takip etti.

İlk turda Hamilton ile temas yaşayıp pist dışına taşan, ardından Bottas'la temas yaşayıp lastik patlatarak son sıraya gerileyen Max Verstappen, iyi bir yükselişin ardından yarışı 6. sırada yarışı tamamladı.

Racing Point'in yerel kahramanı Sergio Perez, çok iyi bir yarışın ardından 7. olarak orta grup mücadelesinde zirvede yer alırken onu bir diğer iyi yarış çıkaran isim Renault pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat, zorlu yarışı 9. sırada tamamladı ancak son turda Renault pilotu Nico Hulkenberg'e temas ederek kazaya sebep olduğu için inceleme altına alındı.

Toro Rosso'nun diğer pilotu Pierre Gasly yarışı 10. sırada tamamlarken Hulkenberg, temas sonrası arka kanatsız bir şekilde yarışı 11. sırada noktaladı.

Ancak yapılan inceleme sonucu Kyvat'ın 10 saniye zaman cezası almasıyla beraber Rus sürücü 11. sıraya gerilerken; Gasly 9. sıraya, Hulkenberg ise 10. sıraya yükselmiş oldu.

Racing Point'ten Lance Stroll 12. olurken McLaren pilotu Carlos Sainz 13. oldu. Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris, startta oldukça iyilerdi ve Sainz, ön tarafta Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan olayların ardından 4. sıraya kadar yükseldi. Buna rağmen Sainz, yarış ilerledikçe yerini korumakta zorlandı ve özellikle pitlerden sonra puan potasının dışına çıktı. Takımın diğer pilotu Norris ise pitlerde sol ön lastiğinin takılamaması üzerine pit yolunun sonunda durdu ve mekanikerler tarafından geriye itilerek çok fazla zaman kaybetmesinin ardından yarışa geri döndü. Çok vakit kaybeden Norris, bir süre sonra garaja dönerek yarışı bıraktı.

Kötü bir yarış daha geçiren Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 14. olurken, Kimi Raikkonen yarış dışı kalan bir diğer isimdi.

Haas, sıralamalarda olduğu gibi yarışta da yavaş kaldı. Kevin Magnussen 15. olurken takım arkadaşı Romain Grosjean 17. oldu. Onların arasında Williams'tan George Russell yer alırken takımın diğer pilotu Robert Kubica 18. sırada, yarışı tamamlayabilen son isim oldu.

Meksika'da alınan sonuçların ardından Hamilton, şampiyonadaki avantajını arttırdı ancak buna rağmen son iki senenin aksine şampiyonluğunu burada ilan edemedi.

Takvimin 19. yarışı olan Amerika GP, gelecek hafta sonu Austin'de Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: