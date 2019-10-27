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Formula 1 / Meksika GP / Yarış raporu

Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!

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Meksika GP: Strateji yarışında kazanan Hamilton, Vettel 2.!
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Eki 2019 20:50

2019 Formula 1 Şampiyonası'nın 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'sinde kazanan isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Stratejilerin etkili olduğu 71 turluk yarışta ilk pitlere kadar Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yerlerini korusalar da pitlerden sonra durum değişti.

Oldukça erken bir şekilde sert lastiklere geçen Hamilton, tek pit stop yapmasına rağmen pist üstü pozisyon avantajını ele geçirdi ve aynı lastiklerle 48 tur atmasına rağmen Ferrari'den Sebastian Vettel'i arkasında tutmayı başararak bu seneki 10. Formula 1 zaferini kazandı.

Tek pit stop yapan ve Hamilton'dan 14 tur daha yeni lastiklere sahip olduğu için avantajlı görünen Vettel, yarışın son bölümünde Hamilton'la farkı 2 saniyenin altına düşürmekte zorlandı ve daha yeni lastiklere rağmen galibiyet mücadelesine ortak olamadı.

Meksika'da podyumu tamamlayan isim, yarışa adeta yeni bir araçla başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull'dan Alex Albon'un erken pitine cevap vermek zorunda kalınca çift pit stop yapmak zorunda kaldı ve avantajını yitirdi. Leclerc yarışı ancak 4. sırada tamamlarken onu Albon takip etti.

İlk turda Hamilton ile temas yaşayıp pist dışına taşan, ardından Bottas'la temas yaşayıp lastik patlatarak son sıraya gerileyen Max Verstappen, iyi bir yükselişin ardından yarışı 6. sırada yarışı tamamladı.

Racing Point'in yerel kahramanı Sergio Perez, çok iyi bir yarışın ardından 7. olarak orta grup mücadelesinde zirvede yer alırken onu bir diğer iyi yarış çıkaran isim Renault pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

 

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat, zorlu yarışı 9. sırada tamamladı ancak son turda Renault pilotu Nico Hulkenberg'e temas ederek kazaya sebep olduğu için inceleme altına alındı.

Toro Rosso'nun diğer pilotu Pierre Gasly yarışı 10. sırada tamamlarken Hulkenberg, temas sonrası arka kanatsız bir şekilde yarışı 11. sırada noktaladı.

Ancak yapılan inceleme sonucu Kyvat'ın 10 saniye zaman cezası almasıyla beraber Rus sürücü 11. sıraya gerilerken; Gasly 9. sıraya, Hulkenberg ise 10. sıraya yükselmiş oldu.

Racing Point'ten Lance Stroll 12. olurken McLaren pilotu Carlos Sainz 13. oldu. Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris, startta oldukça iyilerdi ve Sainz, ön tarafta Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan olayların ardından 4. sıraya kadar yükseldi. Buna rağmen Sainz, yarış ilerledikçe yerini korumakta zorlandı ve özellikle pitlerden sonra puan potasının dışına çıktı. Takımın diğer pilotu Norris ise pitlerde sol ön lastiğinin takılamaması üzerine pit yolunun sonunda durdu ve mekanikerler tarafından geriye itilerek çok fazla zaman kaybetmesinin ardından yarışa geri döndü. Çok vakit kaybeden Norris, bir süre sonra garaja dönerek yarışı bıraktı.

Kötü bir yarış daha geçiren Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 14. olurken, Kimi Raikkonen yarış dışı kalan bir diğer isimdi.

Haas, sıralamalarda olduğu gibi yarışta da yavaş kaldı. Kevin Magnussen 15. olurken takım arkadaşı Romain Grosjean 17. oldu. Onların arasında Williams'tan George Russell yer alırken takımın diğer pilotu Robert Kubica 18. sırada, yarışı tamamlayabilen son isim oldu.

Meksika'da alınan sonuçların ardından Hamilton, şampiyonadaki avantajını arttırdı ancak buna rağmen son iki senenin aksine şampiyonluğunu burada ilan edemedi.

Takvimin 19. yarışı olan Amerika GP, gelecek hafta sonu Austin'de Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 71 1:36'48.904     25
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 71 1:36'50.670 01.766 01.766 18
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 71 1:36'52.457 03.553 01.787 15
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 71 1:36'55.272 06.368 02.815 13
5 Thailand Alexander Albon Red Bull 71 1:37'10.303 21.399 15.031 10
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 71 1:37'57.711 01'08.807 47.408 8
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 71 1:38'02.723 01'13.819 05.012 6
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 71 1:38'03.828 01'14.924 01.105 4
9 France Pierre Gasly Toro Rosso 70 1:37'12.191 1 Lap 1 Lap 2
10 Germany Nico Hulkenberg Renault 70 1:37'16.515 1 Lap 04.324 1
11 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 70 1:37'19.121 1 Lap 02.606  
12 Canada Lance Stroll Racing Point 70 1:37'21.215 1 Lap 02.094  
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 70 1:37'24.231 1 Lap 03.016  
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 70 1:37'45.156 1 Lap 20.925  
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 69 1:36'50.489 2 Laps 1 Lap  
16 United Kingdom George Russell Williams 69 1:37'36.095 2 Laps 45.606  
17 France Romain Grosjean Haas 69 1:37'40.796 2 Laps 04.701  
18 Poland Robert Kubica Williams 69 1:37'50.095 2 Laps 09.299  
  Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 58 1:21'35.285 13 Laps 11 Laps  
  United Kingdom Lando Norris McLaren 48 1:09'26.792 23 Laps 10 Laps  
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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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