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Sıralama turları raporu
Formula 1 Meksika GP

Meksika GP sıralama turları: Sainz bu sezon ilk kez pole'de, Perez kendi evinde 18. sırada!

2024 Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Carlos Sainz oldu.

Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, Lando Norris ise üçüncü oldu.

Meksika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 23:00'da gerçekleşecek.

Q1 - Birinci Bölüm: Perez kendi evinde elendi, Norris lider

Cumartesi günü gerçekleşen ikinci seans olan sıralama turları, 17 dakikalık Q1 bölümü ile başladı.

Yeşil ışığın yanmasıyla piste zaman kaybetmeyerek ilk çıkan pilot Esteban Ocon oldu.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen isim 1:16.998 ile Max Verstappen oldu.

İlk bölümün orta noktasında Red Bull pilotu Sergio Perez, düşük hızda fren yapmakta zorlandığını telsizden dile getirdi.

Pist hızlandıkça pilotlar da turlarını geliştirmeye başladı ve ilk bölümün sonunda en hızlı turu atan 1:16.505 ile Lando Norris oldu.

Carlos Sainz 0.273 geride ikinci olurken, Max Verstappen 0.298 geride üçüncü sıraya yerleşti. 

Meksikalı pilot Sergio Perez, kendi evindeki yarışta ilk bölümde havlu attı.

Elenen isimler sırasıyla Franco Colapinto, Oscar Piastri, Sergio Perez, Esteban Ocon ve Guanyu Zhou oldu.

Q1 sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'16.505

   202.527
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.273

1'16.778

 0.273 201.807
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.298

1'16.803

 0.025 201.742
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.467

1'16.972

 0.169 201.299
5 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.620

1'17.125

 0.153 200.899
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 7

+0.644

1'17.149

 0.024 200.837
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.677

1'17.182

 0.033 200.751
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.681

1'17.186

 0.004 200.741
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.684

1'17.189

 0.003 200.733
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.689

1'17.194

 0.005 200.720
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.801

1'17.306

 0.112 200.429
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+0.802

1'17.307

 0.001 200.426
13 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.875

1'17.380

 0.073 200.237
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+0.888

1'17.393

 0.013 200.204
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.902

1'17.407

 0.014 200.167
16 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+1.053

1'17.558

 0.151 199.778
17 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+1.092

1'17.597

 0.039 199.677
18 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9

+1.106

1'17.611

 0.014 199.641
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+1.112

1'17.617

 0.006 199.626
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.567

1'18.072

 0.455 198.462
Tüm sonuçları görüntüle  

Q2 - İkinci Bölüm: Tsunoda kaza yaptı, Norris zirvede

İkinci bölüm başladığında açılışı Williams pilotu Alex Albon yaptı.

Pilotlar yavaş yavaş piste çıkıp ilk turlarını attıklarında en hızlı isim 1:16.629 ile Max Verstappen oldu.

Charles Leclerc'in 1:17.631'lik turu pist limitleri sebebiyle silindi.

Garajda olan Mercedes pilotları ve Lando Norris'in de piste çıkmasının ardından zirve, 1:16.301'lik tur atan Norris'in oldu.

İkinci bölümün bitimine 10 saniye kala Yuki Tsunoda, 12. virajda bariyerlere çarparak seansa veda etti ve kırmızı bayraklara sebep oldu. 

Böylece Q2 sona erdi ve Lando Norris liderliğini kaptırmadı. 

Max Verstappen 0.213 saniye geride ikinci olurken, Carlos Sainz 0.214 geride üçüncü oldu.

Üçüncü bölüme kalamayan isimler sırasıyla RB pilotları, Aston Martin pilotları ve Valtteri Bottas oldu.

Q2 sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

1'16.301

   203.069
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.213

1'16.514

 0.213 202.504
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.214

1'16.515

 0.001 202.501
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.340

1'16.641

 0.126 202.168
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.636

1'16.937

 0.296 201.390
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+0.672

1'16.973

 0.036 201.296
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.687

1'16.988

 0.015 201.257
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.694

1'16.995

 0.007 201.239
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.702

1'17.003

 0.008 201.218
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 5

+0.747

1'17.048

 0.045 201.100
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 5

+0.828

1'17.129

 0.081 200.889
12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 5

+0.861

1'17.162

 0.033 200.803
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.867

1'17.168

 0.006 200.787
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+0.993

1'17.294

 0.126 200.460
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 5

+1.516

1'17.817

 0.523 199.113
Tüm sonuçları görüntüle  

Q3 - Üçüncü Bölüm: Sainz bu sezon ilk kez pole'de, Verstappen ikinci

12 dakikalık son bölümde pilotlar, kırmızı bayrağın ardından zaman kaybetmeden piste çıktılar.

En hızlı turu atarak ilk sıraya yerleşen pilot 1:16.055 ile Carlos Sainz oldu. İkinci sıraya yerleşen Max Verstappen'in 1:16.368'lik turu ise pist limitleri nedeniyle silindi.

Lewis Hamilton, aracın üçüncü antrenman seansına göre oldukça farklı hissettirdiğini dile getirdi.

İlk 10 pilotun griddeki dizilmini belirleyecek olan son dakikalarda pilotlar yeniden piste çıktılar.

Carlos Sainz, 1:15.946 ile bu sezonki ilk pole pozisyonunu elde ederken, Max Verstappen 0.225 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Lando Norris ise üçüncü oldu.

Q3 sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

1'15.946

   204.018
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.225

1'16.171

 0.225 203.415
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.314

1'16.260

 0.089 203.178
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.319

1'16.265

 0.005 203.165
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.410

1'16.356

 0.091 202.923
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.705

1'16.651

 0.295 202.142
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.940

1'16.886

 0.235 201.524
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.946

1'16.892

 0.006 201.508
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.119

1'17.065

 0.173 201.056
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.419

1'17.365

 0.300 200.276
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

1'15.946

 204.018
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.225

1'16.171

 203.415
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.314

1'16.260

 203.178
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.319

1'16.265

 203.165
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.410

1'16.356

 202.923
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.705

1'16.651

 202.142
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+0.940

1'16.886

 201.524
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.946

1'16.892

 201.508
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.119

1'17.065

 201.056
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.419

1'17.365

 200.276
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.183

1'17.129

 200.889
12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull

+1.216

1'17.162

 200.803
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.222

1'17.168

 200.787
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.348

1'17.294

 200.460
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.871

1'17.817

 199.113
16 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes

+1.612

1'17.558

 199.778
17 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+1.651

1'17.597

 199.677
18 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.665

1'17.611

 199.641
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.671

1'17.617

 199.626
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.126

1'18.072

 198.462
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