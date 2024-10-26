Meksika GP sıralama turları: Sainz bu sezon ilk kez pole'de, Perez kendi evinde 18. sırada!

Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Carlos Sainz oldu.

Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, Lando Norris ise üçüncü oldu.

Meksika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 23:00'da gerçekleşecek.

Q1 - Birinci Bölüm: Perez kendi evinde elendi, Norris lider

Cumartesi günü gerçekleşen ikinci seans olan sıralama turları, 17 dakikalık Q1 bölümü ile başladı.

Yeşil ışığın yanmasıyla piste zaman kaybetmeyerek ilk çıkan pilot Esteban Ocon oldu.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen isim 1:16.998 ile Max Verstappen oldu.

İlk bölümün orta noktasında Red Bull pilotu Sergio Perez, düşük hızda fren yapmakta zorlandığını telsizden dile getirdi.

Pist hızlandıkça pilotlar da turlarını geliştirmeye başladı ve ilk bölümün sonunda en hızlı turu atan 1:16.505 ile Lando Norris oldu.

Carlos Sainz 0.273 geride ikinci olurken, Max Verstappen 0.298 geride üçüncü sıraya yerleşti.

Meksikalı pilot Sergio Perez, kendi evindeki yarışta ilk bölümde havlu attı.

Elenen isimler sırasıyla Franco Colapinto, Oscar Piastri, Sergio Perez, Esteban Ocon ve Guanyu Zhou oldu.

Q1 sonucu:

Q2 - İkinci Bölüm: Tsunoda kaza yaptı, Norris zirvede

İkinci bölüm başladığında açılışı Williams pilotu Alex Albon yaptı.

Pilotlar yavaş yavaş piste çıkıp ilk turlarını attıklarında en hızlı isim 1:16.629 ile Max Verstappen oldu.

Charles Leclerc'in 1:17.631'lik turu pist limitleri sebebiyle silindi.

Garajda olan Mercedes pilotları ve Lando Norris'in de piste çıkmasının ardından zirve, 1:16.301'lik tur atan Norris'in oldu.

İkinci bölümün bitimine 10 saniye kala Yuki Tsunoda, 12. virajda bariyerlere çarparak seansa veda etti ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Böylece Q2 sona erdi ve Lando Norris liderliğini kaptırmadı.

Max Verstappen 0.213 saniye geride ikinci olurken, Carlos Sainz 0.214 geride üçüncü oldu.

Üçüncü bölüme kalamayan isimler sırasıyla RB pilotları, Aston Martin pilotları ve Valtteri Bottas oldu.

Q2 sonucu:

Q3 - Üçüncü Bölüm: Sainz bu sezon ilk kez pole'de, Verstappen ikinci

12 dakikalık son bölümde pilotlar, kırmızı bayrağın ardından zaman kaybetmeden piste çıktılar.

En hızlı turu atarak ilk sıraya yerleşen pilot 1:16.055 ile Carlos Sainz oldu. İkinci sıraya yerleşen Max Verstappen'in 1:16.368'lik turu ise pist limitleri nedeniyle silindi.

Lewis Hamilton, aracın üçüncü antrenman seansına göre oldukça farklı hissettirdiğini dile getirdi.

İlk 10 pilotun griddeki dizilmini belirleyecek olan son dakikalarda pilotlar yeniden piste çıktılar.

Carlos Sainz, 1:15.946 ile bu sezonki ilk pole pozisyonunu elde ederken, Max Verstappen 0.225 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Lando Norris ise üçüncü oldu.

Q3 sonucu:

Yarış gridi: