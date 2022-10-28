Meksika GP saat kaçta, hangi kanalda?

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Formula 1 padoğu, 2022 sezonunun 20. yarışı için Meksika'ya geldi. Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'si, sezonun en farklı meydan okumalarından biri oluyor ve takımları farklı alanlarda zorluyor.

Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor.

Yüksek rakımın getirdiği koşullar takımları zorlasa da pistin dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor.

Ayrıca sezonun en iyi podyumlarından biri belki de Meksika'da yer alıyor çünkü kazanan pilotlar, podyuma araçlarıyla çıkabiliyorlar!

Peki sezonun 20. yarışı öncesinde puan durumu nasıl?

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika'da gerçekleştirilen yarışı da kazanan ve şampiyonluğunu Japonya'da ilan eden Max Verstappen, son zaferiyle birlikte 391'a puana ulaştı.

Onun arkasında ise ikincilik mücadelesi kızışmış durumda. Charles Leclerc 267 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta sonu memleketinde yarışacak olan Sergio Perez ise Leclerc'in sadece 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

İki pilot da şampiyonada en azından ikinci sırayı alabilmeyi istiyorlar ve Meksika GP, bu mücadelede önemli bir rol oynayacak.

Pilotlar Şampiyonası'ndaki tüm sıralamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Fans cheer as Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Markalar Şampiyonasında da şampiyon geçtiğimiz hafta sonu belli oldu ve Red Bull, 2013'ten sonra ilk kez Markalar Şampiyonluğuna ulaştı.. Avusturyalı takım, böylelikle 5. kez kupayı evine getirmiş oldu.

Şampiyon Red Bull 656 puana sahip. Onun en yakın takipçisi olan Ferrari ise 469 puanda. 8 kez üst üste şampiyon olma serisi bozulan Mercedes ise 416 puanla üçüncü sırada. Alman ekibin hedefi hâlâ ikinci sıra için Ferrari'yi geçebilmek.

Markalar Şampiyonasındaki tüm sıralamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Seans saatleri

Amerika GP'nin ardından bu hafta sonu da Formula 1'i gece saatlerinde takip edeceğiz. Meksika'da pist üstü aksiyonu, 28 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak.

Bu seansın bitiminden 2 saat sonra, cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 00.00'da 2. antrenman seansı başlayacak. Bu seans 90 dakika sürecek ve pilotlar Pirelli'nin 2023 lastikleri için test sürüşleri yapacaklar.

29 Ekim Cumartesi günü TSİ 20.00'de 3. antrenman seansı başlayacak ve ardından, aynı gün TSİ 23.00'te gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrilecek.

Grand Prix ise 30 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu hafta sonu ayrıca FIA Motorsporları Olimpiyatları da gerçekleştiriliyor. Bu Olimpiyatlarda Türk kafilesi 8 disiplinde madalya mücadelesi verecek. Millilerimizin yarışlarını ücretsiz bir şekilde Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.

Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

F1 seans programı:

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images