Meksika GP: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Meksika yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotlarının elinde bir set C2 ve iki set C3 lastik bulunuyor. Alpine pilotlarının yanı sıra Lando NorriS ve Valtteri Bottas'ın elinde bir set C2 ve bir set C3 lastik var.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli yarışta çift pit stop beklediğini de açıkladı.
Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 16. ila 22 turlar arasında orta hamura geçmek ve 42 ila 48. turlar arasında bir başka orta hamurla finiş görmek gerekiyor.
Tek pit stop da denenebilir.
Buna göre sürücüler yarışa orta hamurla başlayıp 28 ila 35. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görebilirler.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|yarışçı
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanmak
|Yeni
|Kullanmak
|Yeni
|Kullanmak
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|11. S.Perez
|Red Bull Racing
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|bir
|-
|2
|-
|-
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|bir
|-
|bir
|-
|bir
|dört
|4. L. Norris
|McLaren
|bir
|-
|bir
|-
|-
|dört
|14. F.Alonso
|Alpine
|bir
|-
|bir
|-
|-
|dört
|31. E. Okon
|Alpine
|bir
|-
|bir
|-
|-
|dört
|10. P. Gasly
|AlfaTauri
|bir
|-
|bir
|-
|bir
|dört
|22. Y. Tsunoda
|AlfaTauri
|bir
|-
|bir
|-
|bir
|dört
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|bir
|-
|bir
|3
|2
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|-
|bir
|-
|bir
|3
|2
|23. A. Albon
|Williams
|bir
|-
|2
|-
|2
|2
|6. N. Latifi
|Williams
|bir
|-
|2
|-
|2
|2
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|bir
|-
|bir
|-
|-
|dört
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|bir
|-
|bir
|-
|bir
|dört
|20. K. Magnussen
|Haas
|bir
|-
|2
|-
|bir
|3
|47. M. Schumacher
|Haas
|bir
|-
|2
|-
|2
|2
Vettel: "Neden yavaş kaldığımız bizim için bir gizem"
Men cezasına yaklaşan Gasly: "Kuralların değişmesi gerekiyor"
Son Haberler
Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.
Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”
Dokuz yarıştır ilk 10’da finiş göremeyen Mick Schumacher, Meksika Grand Prix’sindeki hayal kırıklığının geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor.
Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"
George Russell, son haftalarda yaşadıkları nedeniyle startta temkinli davrandığını ve bu nedenle podyumdan olduğunu düşünüyor.
Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi
Lewis Hamilton, sık sık övgüde bulunduğunu söylediği Fernando Alonso'nun yorumlarına şaşırmış.