Meksika GP: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Haberi dinle

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotlarının elinde bir set C2 ve iki set C3 lastik bulunuyor. Alpine pilotlarının yanı sıra Lando NorriS ve Valtteri Bottas'ın elinde bir set C2 ve bir set C3 lastik var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli yarışta çift pit stop beklediğini de açıkladı.

Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 16. ila 22 turlar arasında orta hamura geçmek ve 42 ila 48. turlar arasında bir başka orta hamurla finiş görmek gerekiyor.

Tek pit stop da denenebilir.

Buna göre sürücüler yarışa orta hamurla başlayıp 28 ila 35. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki lastikler:

yarışçı Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanmak Yeni Kullanmak Yeni Kullanmak 44. L. Hamilton Mercedes bir - 2 - - 3 63. G. Russell Mercedes bir - 2 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull Racing bir - 2 - - 3 11. S.Perez Red Bull Racing bir - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari bir - 2 - - 3 55. C. Sainz Ferrari bir - 2 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren bir - bir - bir dört 4. L. Norris McLaren bir - bir - - dört 14. F.Alonso Alpine bir - bir - - dört 31. E. Okon Alpine bir - bir - - dört 10. P. Gasly AlfaTauri bir - bir - bir dört 22. Y. Tsunoda AlfaTauri bir - bir - bir dört 18. L. Stroll Aston Martin - bir - bir 3 2 5. S. Vettel Aston Martin - bir - bir 3 2 23. A. Albon Williams bir - 2 - 2 2 6. N. Latifi Williams bir - 2 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo bir - bir - - dört 24. G. Zhou Alfa Romeo bir - bir - bir dört 20. K. Magnussen Haas bir - 2 - bir 3 47. M. Schumacher Haas bir - 2 - 2 2