Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Meksika GP: Padoktan en son teknik güncellemeler
Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, Meksika GP öncesi takımların öne çıkan güncellemelerini sizler için derledik.
Toro Rosso STR14 ön süspansiyon
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Toro Rosso'nun henüz toplanmamış süspansiyon sistemi. Mekanikerlerin süspansiyonu kurmaya başladıkları ilk halinden görüntü.
Toro Rosso STR14 motor kapağı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Toro Rosso, Meksika'nın rakım seviyesine uyacak şekilde motor kapağının arka bölümündeki hava çıkışını genişletti. Bunun yanında motor kapağına T-kanat eklendi.
Ferrari SF90, bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin oldukça karmaşık bargeboard bölümüne yakından bakış.
Ferrari SF90, arka süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Son senelerde arka tekerlek bölgesindeki parçalar aerodinamik amaçla çok ciddi seviyede kullanılıyor ve takımlar bu bölümde sürekli güncelleme yapıyorlar. Bu fotoğrafta, Ferrari'nin bu bölümdeki hava akımını yönetmek için ne kadar fazla kanatçık kullandığını görebilirsiniz.
Ferrari SF90, arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari Meksika'da yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla geldi.
Racing Point RP19
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point, antrenmanlarda lastiklerin davranışını ölçebilmek için motor kapağı bölgesine termal kamera ekledi.
Racing Point RP19
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point kokpiti içerisinde yer alan damla şeklindeki çıkıntı, hem pilot kaskına destek sağlıyor, hem de o bölgedeki aerodinamik istikrarsızlığın azalmasını sağlıyor.
Red Bull Racing RB15
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, soğutma performansını iyileştirmek için bu yarış öncesinde karoser üzerinde ekstra soğutma yarıkları açtılar.
Red Bull Racing RB15, arka
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, bu senenin en geniş motor kapağı çıkışını Meksika'ya getirdi.
Red Bull Racing RB15, yan
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams Racing FW42, front wing
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams'ın Meksika'ya getirdiği iki farklı kanat. Soldaki yeni tasarım.
Williams Racing FW42, ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams Racing FW42, bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP19 ön kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Belçika GP'de yenilenen ön kanada yakından bakış
Racing Point RP19 ön kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Perşembe
|Editör
|Giorgi Piola
Meksika GP: Padoktan en son teknik güncellemeler
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