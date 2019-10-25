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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Meksika GP / Özel Haber

Meksika GP: Padoktan en son teknik güncellemeler

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Meksika GP: Padoktan en son teknik güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Eki 2019 12:17

Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, Meksika GP öncesi takımların öne çıkan güncellemelerini sizler için derledik.

 

 

 

 

 

 

 

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Toro Rosso STR14 ön süspansiyon

Toro Rosso STR14 ön süspansiyon
1/15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Toro Rosso'nun henüz toplanmamış süspansiyon sistemi. Mekanikerlerin süspansiyonu kurmaya başladıkları ilk halinden görüntü.

Toro Rosso STR14 motor kapağı

Toro Rosso STR14 motor kapağı
2/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toro Rosso, Meksika'nın rakım seviyesine uyacak şekilde motor kapağının arka bölümündeki hava çıkışını genişletti. Bunun yanında motor kapağına T-kanat eklendi.

Ferrari SF90, bargeboard

Ferrari SF90, bargeboard
3/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin oldukça karmaşık bargeboard bölümüne yakından bakış.

Ferrari SF90, arka süspansiyon

Ferrari SF90, arka süspansiyon
4/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Son senelerde arka tekerlek bölgesindeki parçalar aerodinamik amaçla çok ciddi seviyede kullanılıyor ve takımlar bu bölümde sürekli güncelleme yapıyorlar. Bu fotoğrafta, Ferrari'nin bu bölümdeki hava akımını yönetmek için ne kadar fazla kanatçık kullandığını görebilirsiniz. 

 

Ferrari SF90, arka kanat

Ferrari SF90, arka kanat
5/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari Meksika'da yüksek yere basma gücü üreten arka kanatla geldi.

Racing Point RP19

Racing Point RP19
6/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, antrenmanlarda lastiklerin davranışını ölçebilmek için motor kapağı bölgesine termal kamera ekledi. 

Racing Point RP19

Racing Point RP19
7/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point kokpiti içerisinde yer alan damla şeklindeki çıkıntı, hem pilot kaskına destek sağlıyor, hem de o bölgedeki aerodinamik istikrarsızlığın azalmasını sağlıyor.

Red Bull Racing RB15

Red Bull Racing RB15
8/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, soğutma performansını iyileştirmek için bu yarış öncesinde karoser üzerinde ekstra soğutma yarıkları açtılar.

Red Bull Racing RB15, arka

Red Bull Racing RB15, arka
9/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, bu senenin en geniş motor kapağı çıkışını Meksika'ya getirdi.

Red Bull Racing RB15, yan

Red Bull Racing RB15, yan
10/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams Racing FW42, front wing

Williams Racing FW42, front wing
11/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams'ın Meksika'ya getirdiği iki farklı kanat. Soldaki yeni tasarım.

Williams Racing FW42, ön kanat

Williams Racing FW42, ön kanat
12/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams Racing FW42, bargeboard

Williams Racing FW42, bargeboard
13/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP19 ön kanat

Racing Point RP19 ön kanat
14/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Belçika GP'de yenilenen ön kanada yakından bakış

Racing Point RP19 ön kanat

Racing Point RP19 ön kanat
15/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Perşembe
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
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