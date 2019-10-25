Meksika GP: Padoktan en son teknik güncellemeler

Ferrari SF90, arka süspansiyon

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Fotoğraf: Giorgi Piola

Son senelerde arka tekerlek bölgesindeki parçalar aerodinamik amaçla çok ciddi seviyede kullanılıyor ve takımlar bu bölümde sürekli güncelleme yapıyorlar. Bu fotoğrafta, Ferrari'nin bu bölümdeki hava akımını yönetmek için ne kadar fazla kanatçık kullandığını görebilirsiniz.