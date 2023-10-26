Meksika GP padoğu, 2022'deki güvenlik sorunlarının ardından sakin olacak
Meksika Grand Prix'sinin organizatörleri, 2022'deki güvenlik sorunlarının tekrarlanmasını önlemek için 2023'te padoktaki taraftar sayısını azaltma yoluna gitti.
Geçen yıl Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarışta padoktaki taraftar ve VIP sayısı güvenlik sorunlarına yol açmış, seyirciler konaklama alanlarını doldurmuş ve hatta sürücülere saldırmıştı.
Alpine'den Pierre Gasly birisinin sırt çantasını açtığını fark ederken, bazı meslektaşları da padok sakinlerinin sayısının kontrolden çıktığını belirtmişti.
Gasly konuyu İtalya Grand Prix'sinde tekrar gündeme getirmiş ve Alpine misafirhanesinde rastgele insanların kapısını çaldığını ifade etmişti.
F1, seriyi daha erişilebilir kılmak için çalışırken, bazı yarışlarda aşırı kalabalık olması, sürücülerin hareket edebilmek için padoktan aktif olarak kaçınmak zorunda kalmaları gibi ters bir etki yarattı.
Meksika Grand Prix organizatörleri şimdi sürücülerin çağrılarına kulak verdi ve bu hafta sonu yapılacak yarışta padokta dolaşan insan sayısını azaltmak için F1 ile birlikte çalıştı.
Yarışın pazarlama direktörü Rodrigo Sanchez, "Talepleri nasıl azaltabileceğimizi görmek için Formula 1 ile el ele çalışıyoruz."
"Takımlardan ve sponsorlardan gelen çok sayıda talep var ve bu listeleri mümkün olduğunca küçük tutmanın bir yolunu bulmalıyız ki padokta çok daha rahat bir ortama sahip olabilelim." dedi.
Organizatörler ayrıca seyircileri sürücülere daha fazla saygı göstermeye çağırmak ve padoğun her şeyden önce bir çalışma alanı olduğunu vurgulamak için bir pazarlama kampanyası hazırladılar.
Şehrin dört bir yanındaki devasa reklam panolarıyla taraftarlara, "rekabeti pistteki sürücülere bırakmaları" çağrısı yapılıyor.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Mexico City GP afişi
Sanchez, "Padok, pilotlar ve takımlar için bir çalışma alanıdır."
"Yarış pistinin bu kısıtlı bölümüne girebilme ayrıcalığına sahip olan az sayıdaki kişi, belirli bir şekilde nasıl davranacaklarını bilmeli ve onlardan örnek bir davranış sergilemelerini istemelidir. Aksi takdirde yarış işleyemez." dedi.
Önlemler, yerel kahraman Sergio Perez'in takım arkadaşı Max Verstappen'in geçen hafta sonu Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde yuhalanmasının ardından geldi.
Red Bull'un Verstappen ve diğer önemli takım üyelerini korumak için güvenliği artırdığı ve Hollandalı pilotun Zandvoort'taki yarışı için de bir protokol uyguladığı anlaşılıyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamada "Güvenliği her zaman yaptığımız gibi kullanıyoruz ve hem ekibin hem de halkın güvenliğini sağlamak için organizatör ve F1 ile birlikte çalışıyoruz" denildi.
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