Meksika GP organizatörleri: "Meksika'nın F1'deki geleceği, Perez'e bağlı değil"
Meksika Grand Prix organizatörleri, yerli ‘süper kahraman’ Sergio Perez gridde yer almayacak olsa bile pistin popülaritesini hâlâ koruyacağını düşünüyor.
12 yıllık aranın ardından Meksika City’deki Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, Perez’in F1 gridine katılmasıyla takvime geri dönmüştü.
Perez hep ülkesinden destek gördü fakat Guadalajaralı sürücünün 2021 sezonunda Red Bull’a katılması ve galibiyet için yarışabilecek olması, Meksikalı taraftarların coşkusunu daha da artırmıştı.
Ancak bu sezon performansıyla baskınlık kuran takım arkadaşı Max Verstappen’in yanında mücadele eden 33 yaşındaki sürücü, koltuğunu koruması ve 2024’te bitecek olan anlaşmasını uzatabilmesi için baskı altında.
Meksika GP organizatörleri, Perez’i kaybetmenin ya da en iyi takımlardan birinde artık yarışmayacak olmasının, bilet satışlarının üzerinde yaratacağı etkinin farkındalar.
Fakat Motorsport.com/Autosport tarafından sorulan, "Perez yarışmayı bıraktığında pistin mevcut popülaritesinin devam edip etmeyeceği" sorusuna yanıt veren genel müdür Federico Rodriguez, yarışın kaderinin tamamen ‘süper kahramanlarına’ bağlı olduğuna inanmadığını söyledi.
“Checo’nun bir gün artık burada olmayacağını biliyoruz.”
“Bizim üzerinde çalıştığımız şey ise sadece Checo’nun etrafında değil, tüm spor hakkında deneyim sahibi olmak.”
“Checo taraftarı çok fazla ancak aynı zamanda Red Bull, Mercedes, Ferrari ve diğer takımların taraftarları da var.”
“Perez'in ayrılması bilet satışlarını azaltabilir fakat zaten bunun olacağını biliyoruz. Bu yüzden, katılımcıların yaşayacağı deneyimlerin üzerinde sıkı çalışıyoruz.”
“Perez bizim süper kahramanımız. Kesinlikle şu anda en iyi 5, en iyi 3 uluslararası sporcularımızdan birisi.”
“Checo’yu kaybedersek zorlanacağımızı biliyorum fakat bunu hesaba katmalı ve buna göre plan yapmalıyız.”
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Crowd support for Sergio Perez, Red Bull Racing
Meksika'nın F1 ile olan ve yakınlarda yenilediği anlaşması 2025’te bitiyor. Rodriguez, anlaşmanın birkaç yıl daha uzatılması için istekli.
“Şu anda anlaşmada olandan daha fazla yıl istiyoruz. Elimizden geldiğince daha fazlası için çabalayacağız.”
“Unutmayın, bizim burada araçları görmek ve tüm deneyimi yaşayabilmek için sadece tek bir şansımız var. İşte bu yüzden biletler tükeniyor, çünkü ülkemizdeki Formula 1 deneyimini kaçırmak istemiyoruz.”
“Birkaç haftaya 2024 sezonu için satışlara başlayacağız ve geçen sene tam bu zamanlarda bilet satışlarına başladığımızda, neredeyse birkaç saat içinde tüm biletler tükenmişti.”
Horner'dan Hamilton'a yanıt: "Perez'i bu kadar düşünmesi ne kadar güzel"
Horner'dan Hamilton'a yanıt: "Perez'i bu kadar düşünmesi ne kadar güzel" Horner'dan Hamilton'a yanıt: "Perez'i bu kadar düşünmesi ne kadar güzel"
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Horner: "Sprint'teki kapalı park kuralları 'şaka gibi'"
Horner: "Sprint'teki kapalı park kuralları 'şaka gibi'" Horner: "Sprint'teki kapalı park kuralları 'şaka gibi'"
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar” Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Son Haberler
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar