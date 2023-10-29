Meksika GP organizatörleri: "Meksika'nın F1'deki geleceği, Perez'e bağlı değil"

12 yıllık aranın ardından Meksika City’deki Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, Perez’in F1 gridine katılmasıyla takvime geri dönmüştü.

Perez hep ülkesinden destek gördü fakat Guadalajaralı sürücünün 2021 sezonunda Red Bull’a katılması ve galibiyet için yarışabilecek olması, Meksikalı taraftarların coşkusunu daha da artırmıştı.

Ancak bu sezon performansıyla baskınlık kuran takım arkadaşı Max Verstappen’in yanında mücadele eden 33 yaşındaki sürücü, koltuğunu koruması ve 2024’te bitecek olan anlaşmasını uzatabilmesi için baskı altında.

Meksika GP organizatörleri, Perez’i kaybetmenin ya da en iyi takımlardan birinde artık yarışmayacak olmasının, bilet satışlarının üzerinde yaratacağı etkinin farkındalar.

Fakat Motorsport.com/Autosport tarafından sorulan, "Perez yarışmayı bıraktığında pistin mevcut popülaritesinin devam edip etmeyeceği" sorusuna yanıt veren genel müdür Federico Rodriguez, yarışın kaderinin tamamen ‘süper kahramanlarına’ bağlı olduğuna inanmadığını söyledi.

“Checo’nun bir gün artık burada olmayacağını biliyoruz.”

“Bizim üzerinde çalıştığımız şey ise sadece Checo’nun etrafında değil, tüm spor hakkında deneyim sahibi olmak.”

“Checo taraftarı çok fazla ancak aynı zamanda Red Bull, Mercedes, Ferrari ve diğer takımların taraftarları da var.”

“Perez'in ayrılması bilet satışlarını azaltabilir fakat zaten bunun olacağını biliyoruz. Bu yüzden, katılımcıların yaşayacağı deneyimlerin üzerinde sıkı çalışıyoruz.”

“Perez bizim süper kahramanımız. Kesinlikle şu anda en iyi 5, en iyi 3 uluslararası sporcularımızdan birisi.”

“Checo’yu kaybedersek zorlanacağımızı biliyorum fakat bunu hesaba katmalı ve buna göre plan yapmalıyız.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Crowd support for Sergio Perez, Red Bull Racing

Meksika'nın F1 ile olan ve yakınlarda yenilediği anlaşması 2025’te bitiyor. Rodriguez, anlaşmanın birkaç yıl daha uzatılması için istekli.

“Şu anda anlaşmada olandan daha fazla yıl istiyoruz. Elimizden geldiğince daha fazlası için çabalayacağız.”

“Unutmayın, bizim burada araçları görmek ve tüm deneyimi yaşayabilmek için sadece tek bir şansımız var. İşte bu yüzden biletler tükeniyor, çünkü ülkemizdeki Formula 1 deneyimini kaçırmak istemiyoruz.”

“Birkaç haftaya 2024 sezonu için satışlara başlayacağız ve geçen sene tam bu zamanlarda bilet satışlarına başladığımızda, neredeyse birkaç saat içinde tüm biletler tükenmişti.”