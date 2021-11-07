Meksika GP öncesi: Yarış gridi
2021 Meksika Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.
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1
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Valtteri Bottas
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2
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Lewis Hamilton
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3
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Max Verstappen
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4
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Sergio Pérez
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5
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Pierre Gasly
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6
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Carlos Sainz
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7
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Daniel Ricciardo
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8
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Charles Leclerc
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9
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Sebastian Vettel
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10
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Kimi Räikkönen
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11
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Antonio Giovinazzi
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12
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Fernando Alonso
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13
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Nicholas Latifi
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14
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Mick Schumacher
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15
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Nikita Mazepin
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16
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George Russell (Ceza)
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17
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Yuki Tsunoda (Ceza)
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18
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Lando Norris (Ceza)
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19
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Esteban Ocon (Ceza)
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20
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Lance Stroll (Ceza)
Mazepin: "Mick'i geçmek istedim ama takım izin vermedi"
Bottas: "Başlangıçta önde kalmanın bir yolunu bulmalıyız"