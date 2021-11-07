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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Meksika Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

1

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

7

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

11

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

13

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

15

  Nikita Mazepin
(Haas)

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  George Russell (Ceza)
(Williams)

17

  Yuki Tsunoda (Ceza)
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lando Norris (Ceza)
(McLaren)

19

  Esteban Ocon (Ceza)
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Lance Stroll (Ceza)
(Aston Martin)

 

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