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Formula 1 / Meksika GP / Sonuçlar

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

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Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 11:51

Meksika GP'ye Charles Leclerc ilk sıradan başlarken, yanında Sebastian Vettel olacak.

1

Monaco Charles Leclerc


 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Sebastian Vettel

 

3

 

 Lewis Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Max Verstappen (+3)

 

5

Thailand Alexander Albon 


 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Valtteri Bottas

 

 

7

 

 Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Lando Norris

 

 

9

 

 Daniil Kvyat

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Pierre Gasly 

 

11

 

 Sergio Pérez

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Nico Hülkenberg

 

 

13

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Kimi Räikkönen

 

 

15

Italy Antonio Giovinazzi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Lance Stroll 

 

 

17

 

 Kevin Magnussen 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Romain Grosjean

 

 

19

 

 George Russell

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Q1
Lokasyon Autodromo Hermanos Rodriguez

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

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FP1 Başlangıç:
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