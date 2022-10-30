Meksika GP öncesi: Yarış gridi
2022 Meksika Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında George Russell olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
George Russell
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Sergio Pérez
|
5
|
Carlos Sainz
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6
|
Valtteri Bottas
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7
|
Charles Leclerc
|
8
|
Lando Norris
|
9
|
Fernando Alonso
|
10
|
Esteban Ocon
|
11
|
Daniel Ricciardo
|
12
|
Guanyu Zhou
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13
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Yuki Tsunoda
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14
|
Pierre Gasly
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15
|
Mick Schumacher
|
16
|
Sebastian Vettel
|
17
|
Alexander Albon
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18
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Nicholas Latifi
|
19
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Kevin Magnussen (P) +5
|
20
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Lance Stroll (P) +3
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