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Formula 1 / Mexico City GP Sonuçlar

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

2022 Meksika Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında George Russell olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

9

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

15

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

17

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Kevin Magnussen (P) +5
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Lance Stroll (P) +3
(Aston Martin)

 

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