Meksika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri attı ve Q2'deki turunu 0.989 saniye geliştirdi.

Yuki Tsunoda ve Lando Norris ise şaşırtıcı olmayan şekilde önceki bölümdeki turunun gerisinde kaldı.

Atılan turlar:

Poz. Sürücü Araç Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.727 1:16.864 (+0.137) 1:15.875 (-0.989) 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.207 1:16.474 (-0.733) 1:16.020 (-0.454) 3 Max Verstappen Red Bull 1:16.788 1:16.483 (-0.305) 1:16.225 (-0.258) 4 Sergio Perez Red Bull 1:17.003 1:17.055 (+0.052) 1:16.342 (-0.713) 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.908 1:16.955 (+0.047) 1:16.456 (-0.499) 6 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:17.517 1:17.248 (-0.269) 1:16.761 (-0.487) 7 Daniel Ricciardo McLaren 1:17.719 1:17.092 (-0.627) 1:16.763 (-0.329) 8 Charles Leclerc Ferrari 1:16.748 1:17.034 (+0.286) 1:16.837 (-0.197) 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:17.330 1:16.701 (-0.629) 1:17.158 (+0.457) 10 Lando Norris McLaren 1:17.569 1:17.473 (-0.096) 1:36.830 (+19.357) 11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.502 1:17.746 (+0.244) 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.606 1:17.958 (+0.352) 13 George Russell Williams 1:17.958 1:18.172 (+0.214) 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.897 1:18.290 (+0.393) 15 Esteban Ocon Alpine 1:18.126 1:18.405 (+0.279) 16 Fernando Alonso Alpine 1:18.452 17 Nicholas Latifi Williams 1:18.756 18 Mick Schumacher Haas 1:18.858 19 Nikita Mazepin Haas 1:19.303 20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.873

Hermanos Rodriguez pistinde birinci sektörün en hızlı ismi 27.025 ile Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. Fin pilot, ikinci sektörde de 29.090 ile ilk sırada yer aldı.

Üçüncü sektörün en hızlı ismi ise 19.617 ile Max Verstappen'di.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Valtteri Bottas 27.025 (1) 29.090 (1) 19.711 (3) Lewis Hamilton 27.033 (2) 29.152 (2) 19.669 (2) Max Verstappen 27.140 (6) 29.293 (3) 19.617 (1) Sergio Perez 27.112 (5) 29.323 (4) 19.786 (5) Pierre Gasly 27.080 (4) 29.470 (7) 19.747 (4) Carlos Sainz Jnr 27.284 (8) 29.470 (7) 19.802 (6) Daniel Ricciardo 27.047 (3) 29.516 (9) 19.995 (10) Charles Leclerc 27.263 (7) 29.459 (6) 19.856 (7) Yuki Tsunoda 27.358 (9) 29.451 (5) 19.892 (8) Lando Norris 27.471 (11) 29.904 (10) 20.075 (11) Sebastian Vettel 27.581 (13) 29.921 (11) 19.982 (9) Kimi Raikkonen 27.409 (10) 30.016 (12) 20.090 (12) George Russell 27.755 (16) 30.052 (14) 20.151 (13) Antonio Giovinazzi 27.556 (12) 30.117 (15) 20.176 (14) Esteban Ocon 27.744 (15) 30.045 (13) 20.268 (16) Fernando Alonso 27.647 (14) 30.283 (17) 20.243 (15) Nicholas Latifi 27.842 (19) 30.421 (18) 20.493 (17) Mick Schumacher 27.795 (17) 30.531 (19) 20.532 (18) Nikita Mazepin 27.883 (20) 30.750 (20) 20.670 (19) Lance Stroll 27.837 (18) 30.266 (16) 22.770 (20)

AlphaTauri Honda pilotu Pierre Gasly , hız ölçüm noktasında 351.5 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.

Onu 0.4 km/s geriden Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve 0.8 km/s geriden McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 351.5 (218.4) 2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 351.1 (218.2) -0.4 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 350.7 (217.9) -0.8 4 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 350.3 (217.7) -1.2 5 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 349.1 (216.9) -2.4 6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 348.4 (216.5) -3.1 7 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 346.3 (215.2) -5.2 8 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 346.3 (215.2) -5.2 9 Lando Norris McLaren Mercedes 345.6 (214.7) -5.9 10 Mick Schumacher Haas Ferrari 345.4 (214.6) -6.1 11 Esteban Ocon Alpine Renault 345.3 (214.6) -6.2 12 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 344.2 (213.9) -7.3 13 Nicholas Latifi Williams Mercedes 344.1 (213.8) -7.4 14 George Russell Williams Mercedes 343.9 (213.7) -7.6 15 Nikita Mazepin Haas Ferrari 343.7 (213.6) -7.8 16 Max Verstappen Red Bull Honda 343.2 (213.3) -8.3 17 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 342.9 (213.1) -8.6 18 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 342.8 (213.0) -8.7 19 Fernando Alonso Alpine Renault 342.6 (212.9) -8.9 20 Sergio Perez Red Bull Honda 341.4 (212.1) -10.1