Meksika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

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Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.791 saniye daha iyi bir tur çıkaran Max Verstappen kaydetti.

Tüm sürücüler son bölümde ilerleme kaydederken en az gelişimi 0.071 saniye ile Esteban Ocon kaydetti.

Atılan turlar:

Poz. No. Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 1 Max Verstappen Red Bull 1:19.222 1:18.566 (-0.656s) 1:17.775 (-0.791s) 2 63 George Russell Mercedes 1:19.583 1:18.565 (-1.018s) 1:18.079 (-0.486s) 3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.169 1:18.552 (-0.617s) 1:18.084 (-0.468s) 4 11 Sergio Perez Red Bull 1:19.706 1:18.615 (-1.091s) 1:18.128 (-0.487s) 5 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:19.566 1:18.560 (-1.006s) 1:18.351 (-0.209s) 6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.523 1:18.762 (-0.761s) 1:18.401 (-0.361s) 7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.505 1:19.109 (-0.396s) 1:18.555 (-0.554s) 8 4 Lando Norris McLaren 1:19.857 1:19.119 (-0.738s) 1:18.721 (-0.398s) 9 14 Fernando Alonso Alpine 1:20.006 1:19.272 (-0.734s) 1:18.939 (-0.333s) 10 31 Esteban Ocon Alpine 1:19.945 1:19.081 (-0.864s) 1:19.010 (-0.071s) 11 3 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.279 1:19.325 (-0.954s) 12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:20.283 1:19.476 (-0.807s) 13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.907 1:19.589 (-0.318s) 14 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.256 1:19.672 (-0.584s) 15 20 Kevin Magnussen Haas 1:20.293 1:19.833 (-0.460s) 16 47 Mick Schumacher Haas 1:20.419 17 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.419 18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.520 19 23 Alexander Albon Williams 1:20.859 20 6 Nicholas Latifi Williams 1:21.167

Meksika'da cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 27.490'lık zamanıyla Ferrari Max Verstappen olurken, ikinci sektörde Mercedes pilotu George Russell 30.063 ile zirvede yer aldı. Son sektörde ise Verstappen 20.041 ile en iyi zamana imza attı. Sektör zamanları:

Poz. No Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör İdeal tur İdeal tur kazancı 1 1 Max Verstappen 27.49 (1) 30.244 (4) 20.041 (1) 1:17.775 – 2 63 George Russell 27.697 (6) 30.063 (1) 20.223 (3) 1:17.983 -0.096 3 44 Lewis Hamilton 27.616 (3) 30.069 (2) 20.3 (6) 1:17.985 -0.099 4 11 Sergio Perez 27.585 (2) 30.22 (3) 20.26 (4) 1:18.065 -0.063 5 55 Carlos Sainz Jnr 27.662 (5) 30.25 (5) 20.167 (2) 1:18.079 -0.272 6 77 Valtteri Bottas 27.653 (4) 30.338 (7) 20.389 (7) 1:18.380 -0.021 7 16 Charles Leclerc 27.92 (12) 30.312 (6) 20.282 (5) 1:18.514 -0.041 8 4 Lando Norris 27.767 (7) 30.544 (9) 20.41 (8) 1:18.721 – 9 14 Fernando Alonso 28.035 (16) 30.393 (8) 20.497 (11) 1:18.925 -0.014 10 31 Esteban Ocon 27.892 (9) 30.574 (10) 20.47 (9) 1:18.936 -0.074 11 3 Daniel Ricciardo 27.867 (8) 30.954 (13) 20.504 (12) 1:19.325 – 12 24 Zhou Guanyu 28.103 (17) 30.864 (12) 20.493 (10) 1:19.460 -0.016 13 22 Yuki Tsunoda 27.898 (10) 30.86 (11) 20.727 (15) 1:19.485 -0.104 14 10 Pierre Gasly 27.919 (11) 30.971 (14) 20.77 (16) 1:19.660 -0.012 15 47 Mick Schumacher 27.966 (14) 31.032 (15) 20.697 (14) 1:19.695 -0.724 16 20 Kevin Magnussen 27.997 (15) 31.144 (16) 20.685 (13) 1:19.826 -0.007 17 18 Lance Stroll 28.298 (19) 31.189 (17) 20.89 (18) 1:20.377 -0.143 18 5 Sebastian Vettel 28.367 (20) 31.224 (18) 20.828 (17) 1:20.419 – 19 23 Alexander Albon 27.933 (13) 31.658 (19) 20.989 (19) 1:20.580 -0.279 20 6 Nicholas Latifi 28.131 (18) 31.744 (20) 21.101 (20) 1:20.976 -0.191 Hız ölçüm noktasında zirvede Haas yer aldı. Haas pilotu Kevin Magnussen, hız ölçüm noktasında 351.7 km/s hıza çıktı. Onu 0.1 km/s geriden Mick Schumacher takip etti. Hız ölçüm noktası: Poz. No Sürücü Araç Motor Araç Hız km/h (mph) 1 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-22 351.7 (218.5) 2 47 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-22 351.6 (218.5) 3 23 Alexander Albon Williams Mercedes FW44 350.9 (218.0) 4 11 Sergio Perez Red Bull Red Bull RB18 350.8 (218.0) 5 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull RB18 350.8 (218.0) 6 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes W13 348.4 (216.5) 7 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW44 348.3 (216.4) 8 10 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull AT03 348.3 (216.4) 9 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari C42 347.8 (216.1) 10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull AT03 347.2 (215.7) 11 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL36 347 (215.6) 12 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari F1-75 346.8 (215.5) 13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C42 346.7 (215.4) 14 63 George Russell Mercedes Mercedes W13 346.1 (215.1) 15 31 Esteban Ocon Alpine Renault A522 346.1 (215.1) 16 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari F1-75 346.1 (215.1) 17 14 Fernando Alonso Alpine Renault A522 345.9 (214.9) 18 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL36 345.6 (214.7) 19 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR22 344.6 (214.1) 20 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR22 344 (213.8)

Max Verstappen, ilk bölümde 315.5 km/s ile en hızlı sürate çıkan isim olurken, ikinci bölümde 296.6 km/s ile Sergio Perez zirvede yer aldı.

Son bölümde ise 254.8 km/s ile Max Verstappen'in üstünlüğü bulunuyordu.

En yüksek süratler: 1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 M. Verstappen 315.5 S. Perez 296.6 M. Verstappen 254.8 2 A. Albon 315.4 M. Verstappen 295.7 S. Perez 254.1 3 N. Latifi 315.0 G. Russell 295.0 F. Alonso 253.8 4 S. Perez 314.9 Y. Tsunoda 295.0 Y. Tsunoda 253.4 5 M. Schumacher 314.2 L. Hamilton 294.7 V. Bottas 253.1 6 V. Bottas 313.7 L. Norris 294.1 P. Gasly 252.9 7 G. Russell 313.5 D. Ricciardo 293.7 G. Russell 252.8 8 L. Hamilton 313.3 F. Alonso 293.3 C. Sainz 252.3 9 Y. Tsunoda 313.2 V. Bottas 293.2 L. Hamilton 252.1 10 D. Ricciardo 313.1 E. Ocon 292.9 D. Ricciardo 251.9 11 E. Ocon 313.0 P. Gasly 292.8 L. Norris 251.5 12 P. Gasly 312.9 C. Sainz 292.7 E. Ocon 251.1 13 K. Magnussen 312.9 A. Albon 292.6 S. Vettel 251.1 14 C. Sainz 312.5 N. Latifi 292.4 M. Schumacher 251.0 15 F. Alonso 312.3 K. Magnussen 292.3 K. Magnussen 250.9 16 L. Norris 312.1 C. Leclerc 291.5 N. Latifi 250.8 17 G. Zhou 311.0 M. Schumacher 291.3 C. Leclerc 250.6 18 C. Leclerc 310.4 G. Zhou 291.1 A. Albon 250.4 19 L. Stroll 310.3 L. Stroll 290.4 G. Zhou 249.7 20 S. Vettel 310.1 S. Vettel 289.5 L. Stroll 249.3