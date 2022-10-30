Meksika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Meksika GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.791 saniye daha iyi bir tur çıkaran Max Verstappen kaydetti.
Tüm sürücüler son bölümde ilerleme kaydederken en az gelişimi 0.071 saniye ile Esteban Ocon kaydetti.
Atılan turlar:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:19.222
|1:18.566 (-0.656s)
|1:17.775 (-0.791s)
|2
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:19.583
|1:18.565 (-1.018s)
|1:18.079 (-0.486s)
|3
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:19.169
|1:18.552 (-0.617s)
|1:18.084 (-0.468s)
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:19.706
|1:18.615 (-1.091s)
|1:18.128 (-0.487s)
|5
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:19.566
|1:18.560 (-1.006s)
|1:18.351 (-0.209s)
|6
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:19.523
|1:18.762 (-0.761s)
|1:18.401 (-0.361s)
|7
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:19.505
|1:19.109 (-0.396s)
|1:18.555 (-0.554s)
|8
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.857
|1:19.119 (-0.738s)
|1:18.721 (-0.398s)
|9
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:20.006
|1:19.272 (-0.734s)
|1:18.939 (-0.333s)
|10
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:19.945
|1:19.081 (-0.864s)
|1:19.010 (-0.071s)
|11
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:20.279
|1:19.325 (-0.954s)
|12
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:20.283
|1:19.476 (-0.807s)
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:19.907
|1:19.589 (-0.318s)
|14
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:20.256
|1:19.672 (-0.584s)
|15
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:20.293
|1:19.833 (-0.460s)
|16
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1:20.419
|17
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:20.419
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:20.520
|19
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:20.859
|20
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:21.167
Meksika'da cumartesi günü ilk sektörün en hızlı ismi 27.490'lık zamanıyla Ferrari Max Verstappen olurken, ikinci sektörde Mercedes pilotu George Russell 30.063 ile zirvede yer aldı.
Son sektörde ise Verstappen 20.041 ile en iyi zamana imza attı.
Sektör zamanları:
|Poz.
|No
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|İdeal tur
|İdeal tur kazancı
|1
|1
|Max Verstappen
|27.49 (1)
|30.244 (4)
|20.041 (1)
|1:17.775
|–
|2
|63
|George Russell
|27.697 (6)
|30.063 (1)
|20.223 (3)
|1:17.983
|-0.096
|3
|44
|Lewis Hamilton
|27.616 (3)
|30.069 (2)
|20.3 (6)
|1:17.985
|-0.099
|4
|11
|Sergio Perez
|27.585 (2)
|30.22 (3)
|20.26 (4)
|1:18.065
|-0.063
|5
|55
|Carlos Sainz Jnr
|27.662 (5)
|30.25 (5)
|20.167 (2)
|1:18.079
|-0.272
|6
|77
|Valtteri Bottas
|27.653 (4)
|30.338 (7)
|20.389 (7)
|1:18.380
|-0.021
|7
|16
|Charles Leclerc
|27.92 (12)
|30.312 (6)
|20.282 (5)
|1:18.514
|-0.041
|8
|4
|Lando Norris
|27.767 (7)
|30.544 (9)
|20.41 (8)
|1:18.721
|–
|9
|14
|Fernando Alonso
|28.035 (16)
|30.393 (8)
|20.497 (11)
|1:18.925
|-0.014
|10
|31
|Esteban Ocon
|27.892 (9)
|30.574 (10)
|20.47 (9)
|1:18.936
|-0.074
|11
|3
|Daniel Ricciardo
|27.867 (8)
|30.954 (13)
|20.504 (12)
|1:19.325
|–
|12
|24
|Zhou Guanyu
|28.103 (17)
|30.864 (12)
|20.493 (10)
|1:19.460
|-0.016
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|27.898 (10)
|30.86 (11)
|20.727 (15)
|1:19.485
|-0.104
|14
|10
|Pierre Gasly
|27.919 (11)
|30.971 (14)
|20.77 (16)
|1:19.660
|-0.012
|15
|47
|Mick Schumacher
|27.966 (14)
|31.032 (15)
|20.697 (14)
|1:19.695
|-0.724
|16
|20
|Kevin Magnussen
|27.997 (15)
|31.144 (16)
|20.685 (13)
|1:19.826
|-0.007
|17
|18
|Lance Stroll
|28.298 (19)
|31.189 (17)
|20.89 (18)
|
1:20.377
|-0.143
|18
|5
|Sebastian Vettel
|28.367 (20)
|31.224 (18)
|20.828 (17)
|1:20.419
|–
|19
|23
|Alexander Albon
|27.933 (13)
|31.658 (19)
|20.989 (19)
|1:20.580
|-0.279
|20
|6
|Nicholas Latifi
|28.131 (18)
|31.744 (20)
|21.101 (20)
|1:20.976
|-0.191
Hız ölçüm noktasında zirvede Haas yer aldı.
Haas pilotu Kevin Magnussen, hız ölçüm noktasında 351.7 km/s hıza çıktı. Onu 0.1 km/s geriden Mick Schumacher takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Araç
|Hız km/h (mph)
|1
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|351.7 (218.5)
|2
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|351.6 (218.5)
|3
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|FW44
|350.9 (218.0)
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|350.8 (218.0)
|5
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|350.8 (218.0)
|6
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|348.4 (216.5)
|7
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|FW44
|348.3 (216.4)
|8
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|348.3 (216.4)
|9
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|347.8 (216.1)
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|347.2 (215.7)
|11
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|347 (215.6)
|12
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|346.8 (215.5)
|13
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|346.7 (215.4)
|14
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|346.1 (215.1)
|15
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|A522
|346.1 (215.1)
|16
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|346.1 (215.1)
|17
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|A522
|345.9 (214.9)
|18
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|345.6 (214.7)
|19
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|344.6 (214.1)
|20
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|344 (213.8)
Max Verstappen, ilk bölümde 315.5 km/s ile en hızlı sürate çıkan isim olurken, ikinci bölümde 296.6 km/s ile Sergio Perez zirvede yer aldı.
Son bölümde ise 254.8 km/s ile Max Verstappen'in üstünlüğü bulunuyordu.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|M. Verstappen
|315.5
|S. Perez
|296.6
|M. Verstappen
|254.8
|2
|A. Albon
|315.4
|M. Verstappen
|295.7
|S. Perez
|254.1
|3
|N. Latifi
|315.0
|G. Russell
|295.0
|F. Alonso
|253.8
|4
|S. Perez
|314.9
|Y. Tsunoda
|295.0
|Y. Tsunoda
|253.4
|5
|M. Schumacher
|314.2
|L. Hamilton
|294.7
|V. Bottas
|253.1
|6
|V. Bottas
|313.7
|L. Norris
|294.1
|P. Gasly
|252.9
|7
|G. Russell
|313.5
|D. Ricciardo
|293.7
|G. Russell
|252.8
|8
|L. Hamilton
|313.3
|F. Alonso
|293.3
|C. Sainz
|252.3
|9
|Y. Tsunoda
|313.2
|V. Bottas
|293.2
|L. Hamilton
|252.1
|10
|D. Ricciardo
|313.1
|E. Ocon
|292.9
|D. Ricciardo
|251.9
|11
|E. Ocon
|313.0
|P. Gasly
|292.8
|L. Norris
|251.5
|12
|P. Gasly
|312.9
|C. Sainz
|292.7
|E. Ocon
|251.1
|13
|K. Magnussen
|312.9
|A. Albon
|292.6
|S. Vettel
|251.1
|14
|C. Sainz
|312.5
|N. Latifi
|292.4
|M. Schumacher
|251.0
|15
|F. Alonso
|312.3
|K. Magnussen
|292.3
|K. Magnussen
|250.9
|16
|L. Norris
|312.1
|C. Leclerc
|291.5
|N. Latifi
|250.8
|17
|G. Zhou
|311.0
|M. Schumacher
|291.3
|C. Leclerc
|250.6
|18
|C. Leclerc
|310.4
|G. Zhou
|291.1
|A. Albon
|250.4
|19
|L. Stroll
|310.3
|L. Stroll
|290.4
|G. Zhou
|249.7
|20
|S. Vettel
|310.1
|S. Vettel
|289.5
|L. Stroll
|249.3
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