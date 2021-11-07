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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Meksika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Meksika GP'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Meksika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı da belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes pilotları ve Max Verstappen'in elinde kullanılmamış bir set sert ve bir set orta hamur var.

Sergio Perez'in elinde ise bir set sert ve bir set yumuşak hamur. 

McLaren ve Ferrari pilotlarının elinde, tıpkı Pierre Gasly gibi sadece bir set yeni sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki hamurlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Meksika Grand Prix'sinde çift pit stop yapılmasını bekliyor.

Pirelli'ye göre yarış için en hızlı strateji tek pit stop olacak. Bunun için yarışa orta lastikle başlanması, 22 ila 32. turlar arasında pite girip, sert lastikle finiş görülmesi gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji, yarışa sert lastikle başlamak ve 50 ila 55. turlar arasında pite girip, yumuşak lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Bu stratejide, yarışa orta lastikle başlamak ve 17. ila 23. turlar arasında pite girip, sert lastiğe geçmek ve 42 ila 56. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp, orta lastikle finiş görmek gerekiyor.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 2 - 2
77. V. Bottas Mercedes 1 - 1 2 - 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - - 2 1 2
3. D. Ricciardo McLaren 1 - - 2 - 3
4. L. Norris McLaren 2 - - 2 - 2
5. S Vettel Aston Martin 1 - - 2 2 2
18. L. Stroll Aston Martin 1 - - - 3 1
14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - 2 2
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 1 1 2
16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 2 - 3
55. C. Sainz Ferrari 1 - - 2 - 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - - 3
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 - 3
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - - 2 1 3
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - - 2 1 3
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3
63. G. Russell Williams 1 - 1 1 1 3
6. N. Latifi Williams 1 - 1 1 2 2

 

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