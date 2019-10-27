Meksika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
paylaşım
yorumlar
Pirelli, Meksika GP öncesi pilotların elindeki yeni ve kullanılmış lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli bu hafta sonuna C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.
Yarışa ilk çizgiden başlayan Ferrari pilotlarının yanı sıra Red Bull, McLaren ve Toro Rosso pilotlarında birer set C2 ve birer set C3 lastik bulunuyor.
Mercedes pilotlarında ise birer set C2 ve birer set C4 lastik bulunuyor.
İşte kullanılan/kullanılmayan lastikler:
Sonraki haber
Önceki haber
Hamilton, sıralama turları öncesinde Bonnington'a mesaj atmış
Sonraki haber
Brawn: "Ters grid planına karşı çıkış, F1'deki klasik sorunu gösterdi"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Editör
|Kemal Şengül
Meksika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
4
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov