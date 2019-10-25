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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Meksika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Meksika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 07:46

Meksika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Kurallara göre pilotlar 2019 sezonunda üç içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesi kullanabiliyor.

Ayrıca sadece iki MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesiyle mücadele edebiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Pilot Takım Motor ICE Turbo MGU-H MGU-K ES CE
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 2 2 2
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 3 3 3 2 2 2
05. S. Vettel Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 3
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing Honda 5 4 4 3 3 3
23. A. Elbon Red Bull Racing Honda 5 5 5 4 3 3
03. D. Ricciardo Renault Renault 5 4 4 4 3 4
27. N..Hulkenberg Renault Renault 6 4 4 3 2 3
08. R. Grosjean Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 2
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 3
55. C. Sainz McLaren Renault 5 4 4 4 4 3
04. L. Norris McLaren Renault 4 4 4 4 4 4
11. S. Perez Racing Point Mercedes 4 4 4 3 1 1
18. L. Stroll Racing Point Mercedes 4 4 4 2 1 1
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 4 3 3 2 2 3
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 4 4 4 2 2 4
26. D.Kvyat Toro Rosso Honda 7 7 7 6 3 3
10. P. Gasly Toro Rosso Honda 7 5 5 5 3 3
63. G. Russell Willliams Mercedes 3 3 3 2 3 3
88. R. Kubica Willliams Mercedes 4 4 4 2 1 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Kemal Şengül

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