Meksika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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Meksika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Kurallara göre pilotlar 2019 sezonunda üç içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesi kullanabiliyor.
Ayrıca sadece iki MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesiyle mücadele edebiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|Turbo
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|05. S. Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|Honda
|5
|4
|4
|3
|3
|3
|23. A. Elbon
|Red Bull Racing
|Honda
|5
|5
|5
|4
|3
|3
|03. D. Ricciardo
|Renault
|Renault
|5
|4
|4
|4
|3
|4
|27. N..Hulkenberg
|Renault
|Renault
|6
|4
|4
|3
|2
|3
|08. R. Grosjean
|Haas F1
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|55. C. Sainz
|McLaren
|Renault
|5
|4
|4
|4
|4
|3
|04. L. Norris
|McLaren
|Renault
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|11. S. Perez
|Racing Point
|Mercedes
|4
|4
|4
|3
|1
|1
|18. L. Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|4
|4
|4
|2
|1
|1
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|4
|4
|4
|2
|2
|4
|26. D.Kvyat
|Toro Rosso
|Honda
|7
|7
|7
|6
|3
|3
|10. P. Gasly
|Toro Rosso
|Honda
|7
|5
|5
|5
|3
|3
|63. G. Russell
|Willliams
|Mercedes
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|88. R. Kubica
|Willliams
|Mercedes
|4
|4
|4
|2
|1
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Editör
|Kemal Şengül
Meksika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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Yarış merkezi
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