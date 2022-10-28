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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Meksika GP öncesi: Güç ünitesi sayıları

Meksika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

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, Editör
Meksika GP öncesi: Güç ünitesi sayıları
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Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
63. G. Russell Mercedes Mercedes 4 4 4 4 3 3 4
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 4 4 4 4 2 2 4
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 7
11. S. Perez Red Bull RBPT 5 3 3 3 2 2 7
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 6 6 5 5 3 4 9
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 5 5 5 6 3 4 7
03. D. Ricciardo McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
04. L. Norris McLaren Mercedes 4 4 4 3 3 3 5
14. F. Alonso Alpine Renault 6 5 5 4 4 4 6
31. E. Ocon Alpine Renault 6 4 4 4 4 4 7
10. P. Gasly AlphaTauri RBPT 4 4 4 4 3 3 7
22. Y. Tsunoda AlphaTauri RBPT 6 6 6 6 3 3 7
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
06. N. Latifi Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
77. V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 7 7 4 2 3 7
24. G. Zhou Alfa Romeo Ferrari 5 4 4 3 2 3 7
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 5 5 5 4 2 2 7
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 5 4 4 4 2 3 7
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