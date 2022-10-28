Meksika GP öncesi: Güç ünitesi sayıları
Meksika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.
FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|4
|01. M. Verstappen
|Red Bull
|RBPT
|5
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|11. S. Perez
|Red Bull
|RBPT
|5
|3
|3
|3
|2
|2
|7
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|6
|6
|5
|5
|3
|4
|9
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|5
|5
|5
|6
|3
|4
|7
|03. D. Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|5
|14. F. Alonso
|Alpine
|Renault
|6
|5
|5
|4
|4
|4
|6
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|6
|4
|4
|4
|4
|4
|7
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|RBPT
|6
|6
|6
|6
|3
|3
|7
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|05. S. Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|23. A. Albon
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|7
|7
|4
|2
|3
|7
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|5
|4
|4
|3
|2
|3
|7
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|5
|5
|5
|4
|2
|2
|7
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|Ferrari
|5
|4
|4
|4
|2
|3
|7
Resmi: Aston Martin 450 bin euro para cezası aldı
Teknik analiz: Mercedes, yeni ön kanadını güncelledi
Son Haberler
Alonso, Hamilton-Verstappen kıyaslamasına açıklık getirdi
Fernando Alonso, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluklarına yönelik yorumlarına Twitter hesabı üzerinden açıklık getirdi.
Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2!
Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.
Mercedes: "Red Bull cezayı abartıyor"
Mercedes mühendisi Andrew Shovlin, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bütçe sınırını aşmalarından dolayı aldıkları cezayı "ağır bulmasını" abartı olarak görüyor.
De Vries, AlphaTauri ile ilk testini Abu Dhabi GP sonrası yapacak
Nyck de Vries, AlphaTauri adına ilk kez Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası yapılacak sezon sonu testinde piste çıkacak.