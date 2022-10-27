Meksika GP öncesi: Basın toplantısı programı
FIA, 2022 Meksika Grand Prix'si öncesi basın toplantısı programını açıkladı.
Sezonun en renkli yarışlarından birisine ev sahipliği yapan Meksika GP'de hafta sonu, bugün düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak.
Sürücüler dört grubu ayrılacak ve bunlardan ikisi basın merkezinde gazetecilerin sorunlarını yanıtlarken, diğer ikisi TV karşısına geçecek.
27 Ekim Perşembe:
Basın toplantısına katılacaklar:
Saat 22:00
Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Fernando Alonso (Alpine)
Charles Leclerc (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
Sergio Pérez (Red Bull)
Saat 22:35
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Nicholas Latifi (Williams)
Röportaj verecekler:
Saat 22:00
Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Kevin Magnussen (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Saat 22:35
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
Alex Albon (Williams)
29 Ekim Cumartesi
Takım patronları toplantısı ise cumartesi günü yapılacak.
Saat 17:30
Alan Permane (Alpine)
Laurent Mekies (Ferrari)
Andrew Shovlin (Mercedes)
Saat 18:30
Frédéric Vasseur (Alfa Romeo )
Franz Tost (AlphaTauri)
Mike Krack (Aston Martin)
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