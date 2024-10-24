Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası bir aylık aradan sonra geri dönüyor. Şampiyonanın 20. ayağı bu hafta sonu (25-27 Ekim) Hermanos Rodriguez pistinde koşulacak. Peki, Meksika GP ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Ferrari SF-23 pilotu Charles Leclerc ve Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez startta temas ederek Meksikalı pilotun yarış dışı kalmasına neden oldu
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Formula 1 padoğu, 2024 sezonunun 20. yarışı için Meksika'ya geldi. Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'si, sezonun en farklı meydan okumalarından biri oluyor ve takımları farklı alanlarda zorluyor.
Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor.
Yüksek rakımın getirdiği koşullar takımları zorlasa da pistin dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor.
Ayrıca sezonun en iyi podyumlarından biri belki de Meksika'da yer alıyor çünkü kazanan pilotlar, podyuma araçlarıyla çıkabiliyorlar!
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Meksika GP'de en çok kazanma rekorunu pilotlarda 5 galibiyetle Max Verstappen elinde tutarken, takımlarda 5 galibiyetle Red Bull başı çekiyor.
Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika GP seansları saat kaçta ve hangi kanalda?
Hafta sonu programı
25 Ekim Cuma
- 1. Antrenman Seansı: 21:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
26 Ekim Cumartesi
- 2. Antrenman seansı: 01:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- 3. Antrenman seansı: 20:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
27 Ekim Pazar
- Sıralama turları: 00:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- Yarış: 23:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
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