Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası bir aylık aradan sonra geri dönüyor. Şampiyonanın 20. ayağı bu hafta sonu (25-27 Ekim) Hermanos Rodriguez pistinde koşulacak. Peki, Meksika GP ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Ezel Tan
Güncel:
Ferrari SF-23 pilotu Charles Leclerc ve Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez startta temas ederek Meksikalı pilotun yarış dışı kalmasına neden oldu

Ferrari SF-23 pilotu Charles Leclerc ve Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez startta temas ederek Meksikalı pilotun yarış dışı kalmasına neden oldu

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Formula 1 padoğu, 2024 sezonunun 20. yarışı için Meksika'ya geldi. Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'si, sezonun en farklı meydan okumalarından biri oluyor ve takımları farklı alanlarda zorluyor. 

Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor. 

Yüksek rakımın getirdiği koşullar takımları zorlasa da pistin dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapısı bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor.

Ayrıca sezonun en iyi podyumlarından biri belki de Meksika'da yer alıyor çünkü kazanan pilotlar, podyuma araçlarıyla çıkabiliyorlar! 

COTA Pist detay

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Meksika GP'de en çok kazanma rekorunu pilotlarda 5 galibiyetle Max Verstappen elinde tutarken, takımlarda 5 galibiyetle Red Bull başı çekiyor.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika GP seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı


25 Ekim Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 21:30 F1 TV /  beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

26 Ekim Cumartesi

  • 2. Antrenman seansı: 01:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • 3. Antrenman seansı: 20:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

27 Ekim Pazar

  • Sıralama turları: 00:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Yarış: 23:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Danner: "Mercedes'in yeni parçaları tam bir felaket"
Sonraki haber Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Lawson: "Hedefim Red Bull'da yarışmak, bu beş yarış kritik olacak"

Lawson: "Hedefim Red Bull'da yarışmak, bu beş yarış kritik olacak"

Formula 1
Meksika GP
Lawson: "Hedefim Red Bull'da yarışmak, bu beş yarış kritik olacak"
Perez'in Meksika GP hedefi podyum

Perez'in Meksika GP hedefi podyum

Formula 1
Meksika GP
Perez'in Meksika GP hedefi podyum
Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı

Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı

Formula 1
Meksika GP
Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı

Son Haberler

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

F1 Formula 1
Meksika GP
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

F1 Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

F1 Formula 1
Meksika GP
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye