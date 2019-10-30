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Formula 1 / Meksika GP / En iyiler listesi

Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları

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Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Eki 2019 13:30

Formula 1 Meksika Grand Prix’sindeki en iyi takım telsizi mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

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Liste

Stroll ilk antrenmanda duvara çarpıyor

Stroll ilk antrenmanda duvara çarpıyor
1/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll: “*****. Üzgünüm!”

Takım: “Pite geri dönmen mümkün mü Lance? Yoksa durum çok mu kötü? Pite geri dönebilir misin? Yavaş şekilde pite gel.”

 

Leclerc: “Son virajda kaza yaptığına eminim. Tam olarak nerede kaza yaptı?”

Takım: “Son virajda kaza yaptı, ancak devam edip pite döndü.”

Vettel, stadyum bölümündeki trafikten kurtulmaya çalışıyor

Vettel, stadyum bölümündeki trafikten kurtulmaya çalışıyor
2/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel: “Son virajda karmaşa vardı.”

Verstappen: “Ne karmaşa ama. Sebastian ne yapıyor ***? Herkes beklerken o geçmek istiyor. İnanılmaz.”

Grosjean’a kırmızı bayrakların sallandığı söyleniyor

Grosjean’a kırmızı bayrakların sallandığı söyleniyor
3/13

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Takım: “Kırmızı bayrak, kırmızı bayrak.”

Grosjean: “Aaaargghhh. Dadadadadada.”

Norris’e pit stop antrenmanı yapılacağı söyleniyor

Norris’e pit stop antrenmanı yapılacağı söyleniyor
4/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım: “Lando, bir pit stop antrenmanı yapacağız ve sonrasında tekrar piste çıkacaksın. Kalkış haritasını aç lütfen. Dikkatli ol, pit yolu ıslak.”

Norris: “Tekrar dışarı çıkamam ki.”

Takım: “Ah evet, üzgünüm. Pit stop yapacağız, motoru kapatacakasın. İyi işti! Teşekkürler!”

Grosjean, Q1’de spin atıyor

Grosjean, Q1’de spin atıyor
5/13

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Grosjean: “Dostum, araç sürülebilir değil. Bu kesinlikle sürülebilir değil.”

Takım: “Tamam, Bottas iki saniye arkanda, dikkat et. Bottas’a dikkat et.”

Grosjean: “Umrumda değil ***.”

Bottas, sıralama turlarında kaza yapıyor

Bottas, sıralama turlarında kaza yapıyor
6/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım: “İyi misin Valtteri?”

Bottas: “Evet.”

Takım: “Tamam, araç güvenli.”

 

Vettel: “Hadi ama. Üzücü. İyi bir tur olabilirdi.”

Takım: “Evet, çok iyi bir tur olabilirdi.”

Ricciardo, yarış öncesinde şakalaşıyor

Ricciardo, yarış öncesinde şakalaşıyor
7/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım: “Radyo kontrol.”

Ricciardo: “Evet. Rahat ve geniş. Harr! Harr!”

Takım: “Tamam, yeşil ışığa son 15 saniye.”

Ricciardo: “Tamam. Sesin boğuk ve hoş geliyor.”

Takım: “Senin için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.”

Perez ve Verstappen ilk turda çok yakınlaşıyor

Perez ve Verstappen ilk turda çok yakınlaşıyor
8/13

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Perez: “Verstappen ne yapıyor ***!?”

Verstappen: “Arka lastiğimi kontrol edin.”

Takım: “Sağ arka taraf patlak gibi görünüyor Max. Sağ arka lastik patlak. Dikkat et.”

Norris’in sol ön lastiği düzgün takılamıyor

Norris’in sol ön lastiği düzgün takılamıyor
9/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım: “Aracı durdur lütfen. Aracı durdur. Sana doğru geleceğiz.”

Norris: “Motoru durdurayım mı?”

Takım: “Hayır, sana doğru geleceğiz.”

Hamilton, Mercedes’in stratejisini sorguluyor

Hamilton, Mercedes’in stratejisini sorguluyor
10/13

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Hamilton: “Fark yeterli mi bilmiyorum adamım! Onun yeni lastikleri var. Çok erken pite geldiğimizi düşünüyorum! Çok erken pite geldik. Bu lastiklerle gidilecek çok uzun bir yol var adamım.”

Takım: “Evet Lewis, biliyoruz. Zor olacak ancak bunu iyi yönetebilirsek galibiyete ulaşabiliriz.”

Takım: “Lewis, ben James. Bunu yapabilirsin!”

Stroll, denge sorunları yaşıyor

Stroll, denge sorunları yaşıyor
11/13

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Stroll: “13. virajda bir şeylere ihtiyacım var. Orası çok kötü.”

Takım: “Kötü olan ne Lance? Bana neyin kötü olduğunu söyle.”

Stroll: “Aracı döndüremiyorum. Ön tarafta yol tutuş yok. Ancak diğer her yerde de arka taraf çok kötü.”

Hamilton, Meksika’da kazanıyor

Hamilton, Meksika’da kazanıyor
12/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım: “Eveett! Harika iş! İyi işti! İlk sıra! Ne yarıştı ama!”

Takım: “İyi işti Lewis! Gerçekten iyi işti!”

Hamilton: “Vuhuuu! Ne işti ama çocuklar! Sıkı çalışma için çok teşekkürler! Zorlu bir yarıştı ama galibiyeti alabildik. Harika işti! Her zamanki gibi desteğinizden dolayı teşekkürler. Bu, Bono içindi!”

Perez, kendi evinde geri kalanların en iyisi oluyor

Perez, kendi evinde geri kalanların en iyisi oluyor
13/13

Fotoğraf: Erik Junius

Takım: “Checo, harika işti! İyi işti! Yedinci sıra. Üstteki üç takımdan herkes yarışı tamamladı. Yedinci sıra, iyi işti Checo! Harika işti!”

Perez: “İyi işti çocuklar. Aaah! Harika işti!”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Rachit Thukral

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