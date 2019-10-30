Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları
Formula 1 Meksika Grand Prix’sindeki en iyi takım telsizi mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Stroll ilk antrenmanda duvara çarpıyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Stroll: “*****. Üzgünüm!”
Takım: “Pite geri dönmen mümkün mü Lance? Yoksa durum çok mu kötü? Pite geri dönebilir misin? Yavaş şekilde pite gel.”
Leclerc: “Son virajda kaza yaptığına eminim. Tam olarak nerede kaza yaptı?”
Takım: “Son virajda kaza yaptı, ancak devam edip pite döndü.”
Vettel, stadyum bölümündeki trafikten kurtulmaya çalışıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Vettel: “Son virajda karmaşa vardı.”
Verstappen: “Ne karmaşa ama. Sebastian ne yapıyor ***? Herkes beklerken o geçmek istiyor. İnanılmaz.”
Grosjean’a kırmızı bayrakların sallandığı söyleniyor
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Takım: “Kırmızı bayrak, kırmızı bayrak.”
Grosjean: “Aaaargghhh. Dadadadadada.”
Norris’e pit stop antrenmanı yapılacağı söyleniyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Takım: “Lando, bir pit stop antrenmanı yapacağız ve sonrasında tekrar piste çıkacaksın. Kalkış haritasını aç lütfen. Dikkatli ol, pit yolu ıslak.”
Norris: “Tekrar dışarı çıkamam ki.”
Takım: “Ah evet, üzgünüm. Pit stop yapacağız, motoru kapatacakasın. İyi işti! Teşekkürler!”
Grosjean, Q1’de spin atıyor
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Grosjean: “Dostum, araç sürülebilir değil. Bu kesinlikle sürülebilir değil.”
Takım: “Tamam, Bottas iki saniye arkanda, dikkat et. Bottas’a dikkat et.”
Grosjean: “Umrumda değil ***.”
Bottas, sıralama turlarında kaza yapıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Takım: “İyi misin Valtteri?”
Bottas: “Evet.”
Takım: “Tamam, araç güvenli.”
Vettel: “Hadi ama. Üzücü. İyi bir tur olabilirdi.”
Takım: “Evet, çok iyi bir tur olabilirdi.”
Ricciardo, yarış öncesinde şakalaşıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takım: “Radyo kontrol.”
Ricciardo: “Evet. Rahat ve geniş. Harr! Harr!”
Takım: “Tamam, yeşil ışığa son 15 saniye.”
Ricciardo: “Tamam. Sesin boğuk ve hoş geliyor.”
Takım: “Senin için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.”
Perez ve Verstappen ilk turda çok yakınlaşıyor
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Perez: “Verstappen ne yapıyor ***!?”
Verstappen: “Arka lastiğimi kontrol edin.”
Takım: “Sağ arka taraf patlak gibi görünüyor Max. Sağ arka lastik patlak. Dikkat et.”
Norris’in sol ön lastiği düzgün takılamıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Takım: “Aracı durdur lütfen. Aracı durdur. Sana doğru geleceğiz.”
Norris: “Motoru durdurayım mı?”
Takım: “Hayır, sana doğru geleceğiz.”
Hamilton, Mercedes’in stratejisini sorguluyor
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Hamilton: “Fark yeterli mi bilmiyorum adamım! Onun yeni lastikleri var. Çok erken pite geldiğimizi düşünüyorum! Çok erken pite geldik. Bu lastiklerle gidilecek çok uzun bir yol var adamım.”
Takım: “Evet Lewis, biliyoruz. Zor olacak ancak bunu iyi yönetebilirsek galibiyete ulaşabiliriz.”
Takım: “Lewis, ben James. Bunu yapabilirsin!”
Stroll, denge sorunları yaşıyor
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Stroll: “13. virajda bir şeylere ihtiyacım var. Orası çok kötü.”
Takım: “Kötü olan ne Lance? Bana neyin kötü olduğunu söyle.”
Stroll: “Aracı döndüremiyorum. Ön tarafta yol tutuş yok. Ancak diğer her yerde de arka taraf çok kötü.”
Hamilton, Meksika’da kazanıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Takım: “Eveett! Harika iş! İyi işti! İlk sıra! Ne yarıştı ama!”
Takım: “İyi işti Lewis! Gerçekten iyi işti!”
Hamilton: “Vuhuuu! Ne işti ama çocuklar! Sıkı çalışma için çok teşekkürler! Zorlu bir yarıştı ama galibiyeti alabildik. Harika işti! Her zamanki gibi desteğinizden dolayı teşekkürler. Bu, Bono içindi!”
Perez, kendi evinde geri kalanların en iyisi oluyor
Fotoğraf: Erik Junius
Takım: “Checo, harika işti! İyi işti! Yedinci sıra. Üstteki üç takımdan herkes yarışı tamamladı. Yedinci sıra, iyi işti Checo! Harika işti!”
Perez: “İyi işti çocuklar. Aaah! Harika işti!”
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|Meksika GP
|Editör
|Rachit Thukral
Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları
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