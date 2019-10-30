Meksika GP: En iyi takım telsizi mesajları

Stroll ilk antrenmanda duvara çarpıyor 1 / 13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Stroll: “*****. Üzgünüm!” Takım: “Pite geri dönmen mümkün mü Lance? Yoksa durum çok mu kötü? Pite geri dönebilir misin? Yavaş şekilde pite gel.” Leclerc: “Son virajda kaza yaptığına eminim. Tam olarak nerede kaza yaptı?” Takım: “Son virajda kaza yaptı, ancak devam edip pite döndü.”

Vettel, stadyum bölümündeki trafikten kurtulmaya çalışıyor 2 / 13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Vettel: “Son virajda karmaşa vardı.” Verstappen: “Ne karmaşa ama. Sebastian ne yapıyor ***? Herkes beklerken o geçmek istiyor. İnanılmaz.”

Grosjean’a kırmızı bayrakların sallandığı söyleniyor 3 / 13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Takım: “Kırmızı bayrak, kırmızı bayrak.” Grosjean: “Aaaargghhh. Dadadadadada.”

Norris’e pit stop antrenmanı yapılacağı söyleniyor 4 / 13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Takım: “Lando, bir pit stop antrenmanı yapacağız ve sonrasında tekrar piste çıkacaksın. Kalkış haritasını aç lütfen. Dikkatli ol, pit yolu ıslak.” Norris: “Tekrar dışarı çıkamam ki.” Takım: “Ah evet, üzgünüm. Pit stop yapacağız, motoru kapatacakasın. İyi işti! Teşekkürler!”

Grosjean, Q1’de spin atıyor 5 / 13 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Grosjean: “Dostum, araç sürülebilir değil. Bu kesinlikle sürülebilir değil.” Takım: “Tamam, Bottas iki saniye arkanda, dikkat et. Bottas’a dikkat et.” Grosjean: “Umrumda değil ***.”

Bottas, sıralama turlarında kaza yapıyor 6 / 13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Takım: “İyi misin Valtteri?” Bottas: “Evet.” Takım: “Tamam, araç güvenli.” Vettel: “Hadi ama. Üzücü. İyi bir tur olabilirdi.” Takım: “Evet, çok iyi bir tur olabilirdi.”

Ricciardo, yarış öncesinde şakalaşıyor 7 / 13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Takım: “Radyo kontrol.” Ricciardo: “Evet. Rahat ve geniş. Harr! Harr!” Takım: “Tamam, yeşil ışığa son 15 saniye.” Ricciardo: “Tamam. Sesin boğuk ve hoş geliyor.” Takım: “Senin için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.”

Perez ve Verstappen ilk turda çok yakınlaşıyor 8 / 13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Perez: “Verstappen ne yapıyor ***!?” Verstappen: “Arka lastiğimi kontrol edin.” Takım: “Sağ arka taraf patlak gibi görünüyor Max. Sağ arka lastik patlak. Dikkat et.”

Norris’in sol ön lastiği düzgün takılamıyor 9 / 13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Takım: “Aracı durdur lütfen. Aracı durdur. Sana doğru geleceğiz.” Norris: “Motoru durdurayım mı?” Takım: “Hayır, sana doğru geleceğiz.”

Hamilton, Mercedes’in stratejisini sorguluyor 10 / 13 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Hamilton: “Fark yeterli mi bilmiyorum adamım! Onun yeni lastikleri var. Çok erken pite geldiğimizi düşünüyorum! Çok erken pite geldik. Bu lastiklerle gidilecek çok uzun bir yol var adamım.” Takım: “Evet Lewis, biliyoruz. Zor olacak ancak bunu iyi yönetebilirsek galibiyete ulaşabiliriz.” Takım: “Lewis, ben James. Bunu yapabilirsin!”

Stroll, denge sorunları yaşıyor 11 / 13 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Stroll: “13. virajda bir şeylere ihtiyacım var. Orası çok kötü.” Takım: “Kötü olan ne Lance? Bana neyin kötü olduğunu söyle.” Stroll: “Aracı döndüremiyorum. Ön tarafta yol tutuş yok. Ancak diğer her yerde de arka taraf çok kötü.”

Hamilton, Meksika’da kazanıyor 12 / 13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Takım: “Eveett! Harika iş! İyi işti! İlk sıra! Ne yarıştı ama!” Takım: “İyi işti Lewis! Gerçekten iyi işti!” Hamilton: “Vuhuuu! Ne işti ama çocuklar! Sıkı çalışma için çok teşekkürler! Zorlu bir yarıştı ama galibiyeti alabildik. Harika işti! Her zamanki gibi desteğinizden dolayı teşekkürler. Bu, Bono içindi!”