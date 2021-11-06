Meksika GP: Bottas sürpriz şekilde pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Red Bull ve Mercedes arasındaki heyecan verici savaş, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında devam etti. Antrenman turlarının ardından pole pozisyonu Red Bull'a gidecek gibi görünüyordu ancak sıralama turlarında Mercedes oyuna geri döndü ve Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Üçüncü bölüm - Q3:

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren ve AlphaTauri pilotları kaldı.

Bu beş takımın tamamı, sürücülerini arka arkaya çıkardı ve böylelikle düzlüklerde performans avantajı elde etmeye çalıştılar.

Mercedes sıralama turlarının son bölümünde performans anlamında önemli bir adım attı ve Valtteri Bottas 1:15.875'le ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton 0.145 saniye geride ikinci, Max Verstappen 0.350 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 0.467 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Sürücüler seansın son anlarında son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar ve heyecan seviyesi oldukça yüksekti.

Son b denemelerde neredeyse öndeki hiçbir isim derecesini geliştiremedi ve Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu.

Detaylar geliyor...

Birinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Hamilton lider, Verstappen 0.009 saniye geride ikinci

Sıralama turlarının ikinci bölümünde tüm sürücüler, orta lastiklerle piste çıktılar ve yarışın başlangıcı için yumuşak lastikten kaçınmaya çalıştılar.

Max Verstappen, orta lastiklerle atılan ilk turların ardından 1:16.483'lük bir zaman turu yakaladı ve ilk denemelerin ardından en hızlı isim oldu.

Lewis Hamilton 1:16.499 yaparak Verstappen'in sadece 0.016 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı ve son bölüm öncesinde güçlü bir tur atmış oldu.

Hamilton son anlarda orta lastikle bir deneme daha yaptı ve o turda 1:16.474 yaparak ikinci bölümün en hızlı ismi oldu.

Verstappen bu bölümü 0.009 saniye geride ikinci tamamlarken, Yuki Tsunoda yumuşak lastikle 0.227 saniye geride üçüncü ve Valtteri Bottas 0.390 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın son anlarında Antonio Giovinazzi spin attı ve bariyerlere çarptı. Bu da bazı sürücülerin derecelerini geliştirmesini engelledi.

Sebastian Vettel bu bölümü 11. sırada tamamlayarak son bölüme kalamazken, Kimi Raikkonen 12. ve George Russell 13. oldu.

Giovinazzi spinin ardından 14. olurken, Esteban Ocon 15. sırada yer aldı.

Tsunoda hariç son bölüme kalan isimlerin tamamı, en hızlı turlarını orta lastikle attılar ve yarışa bu lastikle başlayacaklar.

İkinci bölüm sonucu:

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Bottas lider, Stroll kaza yaptı

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava, antrenman seansına kıyasla yaklaşık iki derece yükseldi ve 21 dereceyi buldu.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Aston Martin pilotu Lance Stroll son virajın ardından start düzlüğüne çıkarken aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Araçta büyük hasar oluştu ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bariyerlerin onarımı ve Stroll'ün aracının pistten kaldırılmasıyla beraber seans tekrar başladı.

Son 10 dakika oldukça yoğundu ve Max Verstappen 1:16.788 ile uzun süre lider gitti. Son anlarda dereceler iyice gelişti ve Valtteri Bottas 1:16.727 yaparak bu bölümün en hızlı ismi olmayı başardı.

Yakın seansta Charles Leclerc 0.021 saniye geride ikinci olurken, Max Verstappen 0.061 saniye geride üçüncü ve Pierre Gasly 0.181 saniye geride dördüncü oldu.

Sergio Perez ve Lewis Hamilton sırasıyla 0.276 ve 0.480 saniye geride ilk altıyı tamamladılar.

Fernando Alonso, tur atmak için son anları bekledi ve son bölümde temiz bir tur çıkarmakta zorlandı. Sonuç olarak İspanyol pilot, 1:18.452 ile 16. olarak ilk bölümde elendi.

Nicholas Latifi 17. olurken, Mick Schumacher 18. ve Nikita Mazepin 19. oldu. Lance Stroll kaza sonrası 20. olarak bu ölümde elenen bir başka isim oldu.

Bu bölümde sürücülerin tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydetti.

Birinci bölüm sonucu:

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images