Meksika GP basın toplantısı programı açıklandı
FIA, Meksika GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
Meksika GP öncesi yapılan açıklamada bugün (perşembe) gerçekleştirilecek basın toplantısına Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Alexander Albon'ın yanı sıra yerel kahraman Sergio Perez ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi'nin katılacağı çıklandı.
Cuma günü takım patronlarının yer alacağı toplantıda ise Andreas Seidl ve Toto Wolff'la birlikte Christian Horner ve Otmar Szafnauer yer black.
24 Ekim Perşembe, TSİ 19:00
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull)
25 Ekim Cuma, TSİ 20:00
Andreas Seidl (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), Otmar Szafnauer (Racing Point), Christian Horner (Red Bull)
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül
Meksika GP basın toplantısı programı açıklandı
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