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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Meksika GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Meksika Grand Prix'si öncesinde basın toplantısı programını açıkladı.

Meksika GP basın toplantısı programı açıklandı

Mexico City'de gerçekleştirilecek yarış, Meksika'nın Türkiye'den farklı bir saat diliminde olması nedeniyle, yine TSi akşam saatlerinde yapılacak.

Bu sebeple perşembe günkü basın toplantısı da akşam TSi 21:30'da başlıyor.

Yerel kahraman Sergio Perez, basın toplantısına Daniel Ricciardo ile katılacak. Ferrari'nin genç yeteneği Charles Leclerc, Fernando Alonso ile katılırken, Lewis Hamilton ile Nikita Mazepin eşleşti.

Max Verstappen'in basın toplantısına Valtteri Bottas'la katılacağı açıklanırken, Sebastian Vettel de genç yetenek Yuki Tsunoda ile beraber olacak.

04 Kasım Perşembe, TSi 21:30

Daniel Ricciardo (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Esteban Ocon (Alpine)

Fernando Alonso (Alpine)
Charles Leclerc (Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin)
Mick Schumacher (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
Lando Norris (McLaren)

Nikita Mazepin (Haas)
Lewis Hamilton (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)
Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)

Max Verstappen (Red Bull)
Valtteri Bottas (Mercedes)

Pierre Gasly (AlphaTauri)
George Russell (Williams)

Takım patronları basın toplantısı ise 5 Kasım Cuma günü TSi 21:00'de yapılacak. Önce Laurent Mekies ve Christian Horner, sonra da Laurent Rossi ve Franz Tost soruları yanıtlayacak.

05 Kasım Cuma, TSi 21:00

Laurent Mekies (Ferrari)
Christian Horner (Red Bull)

Laurent Rossi (Alpine)
Franz Tost (AlphaTauri)

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