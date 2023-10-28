Meksika GP antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Verstappen'in arkasında, RB19'un her zamanki güçlü yönlerini bir şekilde ortadan kaldıran koşullarda ve viraj tiplerinde, saf hız mücadelesi çok yakın görünüyor.

2. antrenman seansının sonundaki uzun sürüşlerde McLaren, özellikle Lando Norris ile güçlü görünüyordu.

Diğer virajlarda, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton sırasıyla Ferrari ve Mercedes'in hızını gösterdi. Aston Martin, Amerika Birleşik Devletleri GP'sindeki sıkıntılarının ardından yedi gün içinde ikinci kez zorlu bir Cuma günü geçirdi.

İşte dün gece Meksika'da öğrendiğimiz her şey.

Günün hikayesi

Verstappen 1. antrenman seansında 1:19.718'lik derecesiyle sürpriz yapan Alex Albon ve FW45'inin sadece 0.095 sn önünde yer aldı. Albon, takımın puan mücadelesi konusunda karamsar olduğu bir pistte hafta sonunun başındaki hızıyla Williams'ı bile şaşırttı. Perez; Norris ve Leclerc'in önünde üçüncü sırada yer aldı.

Ancak takımlar maksimum yere basma kuvveti paketlerinin ve ek karoser soğutma açıklıklarının buradaki meşhur ince havada nasıl çalıştığını anlamaya başlarken ve ayrıca düşük tutuşlu yüzeyde bolca kayma yaşanırken, açılış seansının en büyük hikayesi, seansa katılan beş (Oscar Piastri dışındaki) çaylaktı.

Ferrari'nin genç pilotu Oliver Bearman, Haas adına Kevin Magnussen'in yerine 15. olurken, Isack Hadjar da Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri'siyle 17. sırada seansı tamamladı. Jack Doohan, Pierre Gasly'nin Alpine'i ile 18, Frederik Vesti George Russell'ın Mercedes'iyle 19. oldu.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın yerine piste çıkan Theo Pourchaire, gösterge panelinde beliren bir alarm ve gaz pedalında yaşadığı olumsuz his yüzünden garajda kaldı ve zaman turu kaydedemedi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images F2 yıldızı Bearman ilk FP1 denemesinde Haas'ı etkiledi

Haas, Bearman'ın açılış seansında Nico Hulkenberg ile birlikte gösterdiği performanstan çok memnun kaldı ve takım mühendislik direktörü Ayao Komatsu onun "bir adım bile yanlış atmadığını" söyledi. 18 yaşındaki pilot özellikle Haas'ın prosedürlerine aşinalığı ve mühendislerine verdiği geri bildirimlerle takımını etkiledi.

Red Bull, bu konudaki kural gerekliliklerini yerine getirmek için Abu Dabi'de her iki RB19'unu da simülatör pilotu ve Formula E dünya şampiyonu Jake Dennis ve Hadjar ile doldurmayı planlıyor. Takım patronu Christian Horner, 1. ve 2. antrenman seansları arasındaki basın toplantısında Red Bull'un sezon sonu seansının yarış pilotları için "çok fazla araç ayar değeri olmadığını" düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle dün 2. antrenman tamamlanana kadar Verstappen ve Perez, şimdiye kadarki tüm 2023 seanslarında olduğu gibi baskın makinelerinde birlikte çalıştılar ve Cuma günkü ikinci seanstaki çabaları sezonun yerleşik temalarını takip etti.

Verstappen yine liderliği ele geçirdi. Perez ise Norris ve Leclerc'in arkasında 4. sıradaydı. Aracı tamir edilen Bottas, daha sonra ev sahibini 5. sıraya iteledi.

Haas, Bearman'ın açılış seansında Nico Hulkenberg ile birlikte sergilediği performanstan çok memnun kalırken, takım mühendislik direktörü Ayao Komatsu onun "tek bir yanlış adım bile atmadığını" söyledi.

Ancak Perez "turunda sarı bayrak olduğu" için talihsizdi. Buna daha sonra değineceğim ancak Perez, 2. antrenman seansının ortasında tek tur denemesini yaparken sarı bayraklara takıldı.

Meksikalı pilot, kısa bir süre sonra tekrar hızlı tur denediğinde, lastikleri ilk turdaki kadar yeni değildi. Bu ikinci deneme Perez'in Peraltada'nın dışına tehlikeli bir şekilde çıkmasıyla sonuçlandı. Perez sonuç olarak dün "tek turda yumuşak lastiği iyi okuyamadığı" sonucuna vardı.



2. antrenmanda göze çarpan iki unsur vardı. İlki, açılış dakikalarında yağan ve kapanış bölümünde geri dönen yağmurdu. Bu, herhangi bir turun kaybedilmesi için yeterli değildi, ancak burada gece yağan yağmurun pist üstündeki lastik parçalarının gitmesine neden olabileceğini hatırlattı.



Yağmurun kauçukları alıp götürmesi, burada en çok zorlanan sol ön lastiklerde ufalanmaya yol açabilirken, takımların önemli bir pist evrimi faktörü olan sıralama turlarında lastik hazırlıklarını yakından takip etmelerini gerektirebilir.

Yarışa gelindiğinde, sürücüler lastik sıcaklığı artışlarını ve dolayısıyla tipik bozulma endişelerinin yanı sıra ilave ufalanmayı azaltmak için piste mümkün olduğu kadar çok lastik parçalarının düşmesini isteyecektir.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Perez dün "tek bir tur boyunca yumuşak zemini iyi okuyamadı"

2. antrenman seansından çıkarılabilecek bir diğer önemli sonuç ise Aston Martin'in bir hafta içinde ikinci kez Cuma gününü geride bitirmiş olmasıydı.



Fernando Alonso, seans ortasında yumuşak lastiklerle yaptığı sıralama simülasyonu sırasında "aracı kaybetti" ve bu da sarı bayrağa neden oldu - İspanyol pilot, 9. ve 10. virajlar arasında dramatik bir şekilde 360 derece spin attı ancak daha sonraki yorumlarında bunu küçümsemeye çalıştı.

Ancak Lance Stroll'ün diğer AMR23'e takılan sol ön orta lastiğin takılı kalması ve Aston mekanikerlerinin bunu çıkarmak için büyük çekiç darbeleri atması sürecinde FP2'nin büyük bir bölümünün kaybedilmesi, yeşil takımı sıralama hazırlıklarında oldukça zor durumda bıraktı.

Orta lastikle uzun turlar, McLaren'e Red Bull karşısında erken bir avantaj sağlıyor

2. antrenman sonunda atılan uzun turlar pek de temsili değildi. Düşük yol tutuşu ve sürücüler için pek çok küçük anı tetikleyen düşük yere basma kuvveti ayarı nedeniyle uzun sürüşlerdeki derecelere normalden daha fazla dikkatle yaklaşılmalı.



Yağmurun geç yağması da sürücülerin en iyi lastik sıcaklığını yakalamakta zorlanmasına neden oldu çünkü ortam sıcaklığı da o aşamada düştü.



Ancak 2. antrenman uzun tur ortalamalarına bakıldığında - motor modları ve yakıt seviyeleri ile ilgili her zamanki uyarılarla birlikte - ortalamalar son zamanlarda Red Bull'un en yakın rakibi olan McLaren için çok cesaret verici görünüyor.



Oscar Piastri hafta sonuna girerken McLaren'in buranın MCL60'a "özellikle" uymayacağını beklediğini söylemişti, ancak Norris Austin'de de aynı şeyi söylemişti ve orada tam olarak mücadelenin içindeydi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images McLaren'in ilk bir turdaki temposu onları FP2'de Norris ile Verstappen'in sadece 0.12s gerisine yerleştirdi

McLaren Norris ile 2. antrenmanda Verstappen'in sadece 0.12s gerisinde kaldı ancak Britanyalının o seansın sonlarında orta lastiklerle attığı uzun stintin ortalaması, Verstappen'den 0.274 sn daha iyiydi.



McLaren'i daha da güçlendiren Norris'in ortalamasının 15 turluk bir stintte, Verstappen'inkinin ise en az 11 turluk yakıtla yapılmış olması.



Sert lastik ortalamaları - bu iki takımın burada en iyi yarış lastiği için tercih edilecek iki bileşiği arka arkaya kullanan tek takımlar olması - Red Bull için çok daha iyi görünüyordu. Bu lastiklerde Perez, Piastri'yi sırasıyla 10 ve 14 turda ortalama 0.576sn farkla geride bıraktı.



Bu aşamada yarış temposu yakın görünse de, Red Bull 2. antrenman öncesinde yaptığı ayar değişiklikleriyle ilk seansta yaşadığı sıkıntıları çözmüş görüntüsü verdi.

FP2'nin sonunda Hamilton orta uzun turda Norris'in 0.326 gerisinde ve Verstappen'in 0.052s gerisinde yer aldı. 1:23.338'lik ortalaması sekiz turluk bir stint üzerinden elde edildi.

Orta lastik uzun turlarına bakılırsa, Mercedes burada da mücadelenin içerisinde olacak gibi. W13'ün ince havada gösterdiği performansa bakılırsa, Mercedes bu hafta sonu özel bir sonuç hedefliyor olabilir.



2. seansın sonunda, Hamilton'ın orta uzunluktaki koşusu Norris'in 0.326 gerisinde ve Verstappen'in 0.052s gerisinde gerçekleşti - sekiz turluk bir stint boyunca Hamilton 1:23.338 ortalaması elde etti.



Bu noktada Hamilton'ın hızının 1:22'lerden 1:24'lere doğru dramatik bir şekilde düştüğünü belirtmek gerekir. Bu arada Norris 1:23'lerde daha istikrarlı bir şekilde kalmayı başarırken, Verstappen uzun turunun sonunda başlangıçtan daha hızlı tur atıyordu.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Hem Hamilton hem de Russell araçlarındaki denge ve kavrama seviyelerinden memnun değillerdi

Mercedes, hem Hamilton hem de Russell'ın araçlarındaki denge ve kavrama seviyelerinden memnun olmadıklarını düşünüyor, ancak bu tür ifadeler bu aşamada her ikisi için de oldukça tipik.



Takım şu anda 2. seansın ayar denemelerinin sonuçlarını analiz ediyor ve hafta sonunun geri kalanı için en iyi olduğunu düşündükleri ayarlar muhtemelen bugünün ilerleyen saatlerinde sıralama turlarında seçilecek.



Ferrari'nin en iyi orta uzun sürüş ortalaması (hem Leclerc hem de Carlos Sainz 2. antrenman yarış veri toplama çalışmaları için bu lastiği kullandı) Leclerc'in 1:23.885 ortalaması oldu. Bu Norris'in lider zamanından 0.873 sn geride kalıyor. 1. antrenman sırasında Sainz'ın aracında hidrolik direksiyonu kullanamamasına neden olan hidrolik sorunu hızla gideren kırmızı takım, hem tek turda hem de yarış temposunda ön tarafa yaklaşmak için bir boşluk olduğunu düşünüyor.



Aston, takım patronu Mike Krack'a göre, sıralama simülasyonu olmadığı için çok geride göründüler.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23



Ayrıca, takımın tek 2. antrenman uzun sürüşü, Stroll'ün sıkışan tekerlek sorunu nedeniyle Alonso'dan geldi. Alonso orta lastiklerle 1:24.458 ortalama üretti ki bu Norris'ten 1.45 sn daha yavaştı ve ön bölüm ortalamalarının çok uzağındaydı.



2. antrenman sonunda Perez'in önüne geçerek dördüncü olduğu ve Pourchaire'in talihsizliğinden sonra bile Alfa'nın "genel olarak oldukça iyi" olduğunu düşündüğü göz önüne alındığında, Bottas'ın 12 tur boyunca orta lastiklerle elde ettiği 1:24.041'lik ortalaması Alonso'yu geride bırakmasını sağladı.

Bu aşamada tahmin edilen yarış stratejilere bakarsak, takımlar son stint ya da stintler için orta ya da sert lastiklere geçmeden önce ne kadar ufalanma olduğuna bakacaktır ancak tek stop stratejisinin en olağan ve hızlı strateji olacağını söyleyebiliriz.