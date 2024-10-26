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Formula 1 Meksika GP

Meksika GP 3. antrenman seansı: McLarenlar 1-2, Sainz üçüncü

2024 Meksika Grand Prix'si 3. antrenman seansını Oscar Piastri lider tamamlarken, Lando Norris ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Meksika Grand Prix'si 3. antrenman seansı parçalı bulutlu hava koşulları altında başladı. 

Seansın ilk turu yumuşak hamurlarla piste çıkan Max Verstappen'den 1:18.329 ile geldi. Lewis Hamilton da yumuşak lastiklerle attığı turla Verstappen'in 0.659 arkasına yerleşti. 

George Russell dün 2. antrenman seansında yaptığı büyük kazanın ardından onarılan aracıyla piste çıkarak 1:18.284'lük turuyla kısa süre sonra seans liderliğine yerleşti. 

Ardından Ferrariler de piste çıktı ve Carlos Sainz 1:17.825'lik turuyla liderliği alırken Charles Leclerc 0.064 geriden onu takip etti.

Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken sırasıyla Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton ve Russell ilk 5'i oluşturdu.

Seansın ortasına gelinirken Sainz ve Leclerc derecelerini geliştirerek pozisyonlarını korumaya devam ettiler. Onları sırasıyla Norris, Perez ve Hamilton izledi.

Seans bitimine 20 dakika kala Sainz ve Leclerc tekrar derecelerini geliştirdiler ve pozisyonlarını korudular. Onları orta hamurla attığı turuyla, dün iki antrenman seansını da 3. sırada tamamlayan Yuki Tsunoda ve McLaren pilotları takip etti.

Verstappen, değiştirdiği güç ünitesiyle başarılı bir tur atarak Sainz'ı 0.331 geride bıraktı ve seans liderliğine yerleşti. Pist hızlandıkça dereceler gelişmeye devam etti ve bu sefer de Norris, Verstappen'i 0.452 saniye geride bırakarak 1:16.551'lik turuyla zirveye yükseldi. Kısa süre sonra Piastri takım arkadaşından 0.059 saniye daha iyi bir tur atarak seans liderliğini ele geçirdi.

Seans bitimine yaklaşık 10 dakika kala Ferrariler yeni set yumuşak hamurlara geçtiler ve derece geliştirmelerine rağmen McLarenlara yetişemediler.

Seans bitimine yaklaşık 2 dakika kala Sergio Perez pist dışına çıkarak sarı bayraklara neden olsa da toparlayarak piste geri dönmeyi başardı.

Seansın sonunda Piastri'nin en iyi derecesini geçebilen olmadı ve böylece Avustralyalı pilot Meksika GP 3. antrenman seansını lider tamamladı.

Sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen ve Hamilton ilk 5'i tamamlayan pilotlar oldular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

1'16.492

   202.562
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 18

+0.059

1'16.551

 0.059 202.406
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 21

+0.340

1'16.832

 0.281 201.665
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 26

+0.511

1'17.003

 0.171 201.218
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21

+0.568

1'17.060

 0.057 201.069
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.740

1'17.232

 0.172 200.621
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 20

+0.810

1'17.302

 0.070 200.439
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.849

1'17.341

 0.039 200.338
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 19

+0.982

1'17.474

 0.133 199.994
10 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 23

+1.002

1'17.494

 0.020 199.943
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+1.019

1'17.511

 0.017 199.899
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 25

+1.147

1'17.639

 0.128 199.569
13 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 18

+1.220

1'17.712

 0.073 199.382
14 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 19

+1.295

1'17.787

 0.075 199.190
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 23

+1.306

1'17.798

 0.011 199.161
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20

+1.327

1'17.819

 0.021 199.108
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+1.408

1'17.900

 0.081 198.901
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19

+1.832

1'18.324

 0.424 197.824
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 18

+1.936

1'18.428

 0.104 197.562
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 20

+1.962

1'18.454

 0.026 197.496
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