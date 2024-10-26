Meksika GP 3. antrenman seansı: McLarenlar 1-2, Sainz üçüncü

2024 Meksika Grand Prix'si 3. antrenman seansı parçalı bulutlu hava koşulları altında başladı.

Seansın ilk turu yumuşak hamurlarla piste çıkan Max Verstappen'den 1:18.329 ile geldi. Lewis Hamilton da yumuşak lastiklerle attığı turla Verstappen'in 0.659 arkasına yerleşti.

George Russell dün 2. antrenman seansında yaptığı büyük kazanın ardından onarılan aracıyla piste çıkarak 1:18.284'lük turuyla kısa süre sonra seans liderliğine yerleşti.

Ardından Ferrariler de piste çıktı ve Carlos Sainz 1:17.825'lik turuyla liderliği alırken Charles Leclerc 0.064 geriden onu takip etti.

Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken sırasıyla Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton ve Russell ilk 5'i oluşturdu.

Seansın ortasına gelinirken Sainz ve Leclerc derecelerini geliştirerek pozisyonlarını korumaya devam ettiler. Onları sırasıyla Norris, Perez ve Hamilton izledi.

Seans bitimine 20 dakika kala Sainz ve Leclerc tekrar derecelerini geliştirdiler ve pozisyonlarını korudular. Onları orta hamurla attığı turuyla, dün iki antrenman seansını da 3. sırada tamamlayan Yuki Tsunoda ve McLaren pilotları takip etti.

Verstappen, değiştirdiği güç ünitesiyle başarılı bir tur atarak Sainz'ı 0.331 geride bıraktı ve seans liderliğine yerleşti. Pist hızlandıkça dereceler gelişmeye devam etti ve bu sefer de Norris, Verstappen'i 0.452 saniye geride bırakarak 1:16.551'lik turuyla zirveye yükseldi. Kısa süre sonra Piastri takım arkadaşından 0.059 saniye daha iyi bir tur atarak seans liderliğini ele geçirdi.

Seans bitimine yaklaşık 10 dakika kala Ferrariler yeni set yumuşak hamurlara geçtiler ve derece geliştirmelerine rağmen McLarenlara yetişemediler.

Seans bitimine yaklaşık 2 dakika kala Sergio Perez pist dışına çıkarak sarı bayraklara neden olsa da toparlayarak piste geri dönmeyi başardı.

Seansın sonunda Piastri'nin en iyi derecesini geçebilen olmadı ve böylece Avustralyalı pilot Meksika GP 3. antrenman seansını lider tamamladı.

Sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen ve Hamilton ilk 5'i tamamlayan pilotlar oldular.

Seans Sonucu: