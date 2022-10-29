Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2!

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Meksika GP hafta sonu, dün gece saatlerinde gerçekleştirilen 2 antrenman seansının ardından, bu akşamki 3. antrenman seansı ile devam etti.

Normalde F1 takımları, 3. antrenman seansına neredeyse hazır araç ayarlarıyla gelir ve sıralama turlarına büyük ölçüde hazır olurlar. 3. antrenman seansları genellikle takımların artık son dokunuşlarını yaptıkları, her şeyi mükemmelleştirmeye çalıştıkları bir seans olur.

Ancak bu hafta sonu durum böyle değildi çünkü 2. antrenman seansı, Pirelli'nin 2023 lastik testleri için ayrılmıştı.

Takımlar, 2. antrenman seansında Pirelli'nin kendilerine verdiği sürüş programını uyguladılar ve prototip lastiklerle sürüş yaptılar. Bundan dolayı da gerçeğe yakın veriler toplanamadı.

Takımlar, sadece 1. antrenman seansında gerçekçi veriler toplayabildiler ve bu yüzden 3. antrenman seansı çok önemliydi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pit yolunun açılmasıyla birlikte, Aston Martin ve Alfa Romeo pilotları piste çıktılar. Seansın daha ilk dakikalarında Guanyu Zhou'nun aracında sorun yaşandı ve Çinli pilot pite geldi.

Böylelikle Zhou için kabus gibi geçen hafta sonu daha da kötüye gitmiş oldu. Çaylak pilot, 1. antrenman seansında start antrenmanı yapmak isterken aracı 1. vitese alamamış ve garaja geri itilmek zorunda kalmıştı. İkinci antrenman seansında ise hidrolik sorunu yaşayarak yolda kalmıştı.

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Seansın ilk 10 dakikası geride kalmak üzereyken Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton da piste çıktı. İki isim de yumuşak lastikle pisttelerdi.

Hamilton 1:20.505 yaparak ilk sıraya yükseldi. Ardından Leclerc çizgiyi geçti ve 1:20.487 ile Hamilton'ı geçmeyi başardı. Carlos Sainz ise ufak bir hata yapmasının ardından turunu bıraktı.

İspanyol pilot, ikinci turunda hata yapmadı ve 1:19.884 ile ilk sıraya yükseldi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Sainz zirvede uzun süre kalamadı. Mercedes pilotu George Russell, yumuşak lastiklerdeki ilk turunda 1:19.405 yaparak zirveye yükseldi. Hamilton ise ikinci turunda pistten taştı ve gelişemedi. Özellikle ikinci sektördeki "S" bölgesinde, 9 ve 10. virajlarda, Mercedes oldukça hızlıydı. Son sektördeki teknik, yavaş bölümde de en hızlı sektörün Russell'dan geldiğini gördük.

Böylelikle ilk 15 dakika geride kalırken Russell, Sainz, Leclerc, Sergio Perez, Lewis Hamilton ilk 5'i oluştu. Max Verstappen bu noktada piste çıkmamıştı.

Bu noktada ikinci sektörde sarı bayrakların sallandı. Mick Schumacher, ikinci sektördeki "S" bölgesinde 10. virajda aracın arkasını kaybederek spin attı ancak aracını bariyerlerden uzak tutmayı başardı.

Dün aynı bölgede Verstappen'in de spin attığını görmüştük, Hollandalı pilot da aracını duvara çarpmadan durdurmayı başarmıştı. Ancak tıpkı Verstappen'e olduğu gibi, Schumacher'in lastikleri de kullanılamaz hâle geldi.

İlk 20 dakikayı geride bırakırken, Verstappen de piste çıktı. Sergio Perez ise Russell'ın 0.461 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen ise ilk turunu tamamlamasının ardından 1:19.296 ile ilk sıraya yükseldi. RB18 özellikle orta sektörde oldukça dengeli durdu. Verstappen ise ilk sektörüyle memnun değildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen birkaç dakika sonra bir tur daha attı ve derecesini 1:19.118'e çekerek ilk sıradaki avantajını artırdı.

Son 20 dakikaya girilirken Mercedesler sıralama simülasyonu yaparak tempo artırdılar. İlk olarak Russell çizgiyi geçti ve 1:18.399 yaparak ilk sıraya yükseldi. Bu tur, Verstappen'in turundan 0.7 saniye kadar hızlıydı. Hamilton ise takım arkadaşının 0.144 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Sonrasında Red Bull pilotları sıralama simülasyonlarına başladılar. Verstappen, liderin 0.477 saniye gerisinde üçüncü sıraya yerleşti. Perez ise son sektörde blokaj yapmasının ardından 6. sırada kaldı.

Bitime 5 dakika kala Ferrari pilotlarının da sıralama turlarından önceki son turlarını atmak için piste çıktığını gördük.

İki Ferrari pilotu da son turlarında istediklerini bulamadılar. Leclerc 0.724 saniye geride dördüncü, Sainz ise 0.902 saniye geride altıncı sırada yer aldılar.

Ferrarilerin de turunu tamamlamasıyla birlikte, Russell'ı geçebilen olmadı ve İngiliz pilot, ikinci antrenman seansının ardından 3. antrenman seansını da ilk zirvede noktaladı.

Özellikle son sektördeki yavaş virajlarda rakiplerinden hızlı olan Russell, sıralama seansı öncesinde oldukça verimli bir seansı geride bıraktı ve en hızlı isim oldu.

Lewis Hamilton ise takım arkadaşının hemen arkasında ikinci sırayı aldı. Böylelikle Mercedes 1-2 yapmış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Önden kayma sorunu ile boğuşan Max Verstappen üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. Charles Leclerc ise dördüncü sırayı aldı.

Kendi memleketinde yarışan yerel kahraman Sergio Perez ilk 5'i tamamlarken, 1. antrenmanın en hızlı ismi Carlos Sainz 6. oldu.

Lando Norris, cuma gününe kıyasla daha pozitif bir görüntü çizdi ve geri kalanların en iyisi oldu. Özellikle son sektörde rekabetçi olan Valtteri Bottas ise 8. sırayı aldı. Yuki Tsunoda ile Alex Albon ilk 10'u tamamladılar.

Esteban Ocon 11, Guanyu Zhou 12. sıraları aldılar. Fernando Alonso ise 13. sıradaydı. Alpine, kesinlikle beklediğinden daha kötü bir seansı geride bıraktı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Ricciardo 14. olurken; onu Pierre Gasly, Lance Stroll, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi takip etti. Seans içerisinde ciddi fren sorunları yaşayan Sebastian Vettel 19. olurken, son sıra Kevin Magnussen'e gitti.

Sıralama turları, TSİ 23.00'te başlayacak.

3. antrenman sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images