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Formula 1 / Meksika GP Antrenman raporu

Meksika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sırada tamamladı.

Meksika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2

Meksika'da gerçekleştirilen antrenman turlarında hava, tıpkı cuma günü olduğu gibi 17 ila 18 derece civarındaydı ve pist sıcaklığı 36 dereceyi buldu.

Seansın başlangıcında sürücülerin neredeyse tamamı garajda kaldı ve pistteki yol tutuşun artmasını bekledi. İlk 20 dakikalık bölümde zaman turu kaydeden çok az sürücü vardı. Sonrasında ise peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. İlk virajda Lewis Hamilton, Lando Norris ve Fernando Alonso da dahil olmak üzere bazı isimler pist dışına çıktı. Bu noktada lastiklerini kilitleyen pek çok isim vardı.

Aynı şekilde Carlos Sainz ve Charles Leclerc de ufak pist dışı ziyaretleri yaptılar. Leclerc son 15 dakikaya girilirken aracının kontrolünü kaybederek bir de spin attı.

Sürücüler seansın başında yumuşak lastikleri kullanmayı seçtiler. İlk 25 dakika geride kalırken Lewis Hamilton 1:18.770 yaparak liderliğe yükseldi.

Saniyeler sonra Valtteri Bottas 1:18.661 yaparak liderliği takım arkadaşından aldı. Dereceler bu şekilde kalmadı ve Sergio Perez, 0.036 saniye daha iyi bir turla zaman tablosunda iki Mercedes'i geçerek liderliğe yükseldi.

Charles Leclerc kısa bir süreliğine lider gitse de, cuma gününün en hızlı ismi olan Max Verstappen sahneye çıktı ve önce 1:17.537, sonra da 1:17.217 yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seansı Verstappen lider tamamlayacak gibiydi ancak Perez bitime yaklaşık 4 dakika kala 1:17.024 yaparak liderliği takım arkadaşından aldı.

Kalan dakikalarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Perez, sıralama turları öncesinde üçüncü antrenman seansını lider tamamladı.

Verstappen, seansın son anlarında bir başka hızlı tur denemesi yapmak için piste çıktı ancak aracın dengesinden memnun değildi ve o turda hata yaptı. Sonuç olarak derecesini geliştiremeyen Verstappen, son antrenman seansını, takım arkadaşı Perez'in 0.193 saniye gerisinde ikinci bitirdi.

Red Bull bu sonuçla son antrenman seansını 1-2 tamamlamış oldu.

Mercedes'te Bottas ve Hamilton, Red Bull pilotlarına yaklaşmakta zorlandılar. İkili, ilk sektörde iyi dereceler yapsa da, son iki sektörde vakit kaybettiler.

Hamilton seansın sonuna doğru en hızlı turunu 1:17.675'e çekmesine rağmen lider Perez'in 0.651 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu. İngiliz pilot özellikle frenaj noktalarında rahat görünmüyordu.

Bottas, son denemesinde turunu geliştirememesinin ardından Perez'in 0.684 saniye gerisinde dördüncü oldu. 

Sıralama turları öncesinde sadece bu dört isim 1:18 barajını geçmiş oldu.

The car of Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the garage

The car of Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu dörtlünün ardındaki grup çok yakındı. Beşinci sıradaki Carlos Sainz'la, 10. sıradaki Lando Norris arasında sadece 0.2 saniye vardı.

Cuma günü yavaş kalmalarının ardından simülasyon çalışmaları yapan ve farklı ayarlar deneyen Ferrari'de Sainz iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Perez'in 1 saniye gerisinde beşinci oldu. Ancak Leclerc o kadar da rahat değildi ve bir spin attığı seansta, ancak dokuzuncu oldu. Monakolu pilotun turu, Sainz'dan 0.139 saniye yavaştı.

Pazar günü için grid cezası bulunan Yuki Tsunoda, bu yılki en iyi antrenman performanslarından birisini sergiledi ve üçüncü antrenman seansını Sainz'ın sadece 0.008 saniye gerisinde altıncı bitirerek dikkatleri üzerine çekti. Pierre Gasly ise cuma günü iyi görünse de, cumartesi günkü seansta sekizinci sırada yer aldı.

McLaren pilotları beklendiği üzere ilk ona geri döndüler. Cuma günü geride kalan Daniel Ricciardo ve Lando Norris, cumartesi günü daha temiz turlar atarak ilk ona girdiler. Ricciardo, beşinci Sainz'dan sadece 0.092 saniye yavaş kalıp yedinci olurken, grid cezası bulunan Lando Norris 10. oldu.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin pilotları ise kendilerine ilk onda yer bulamadı. Lance Stroll, yakın geçen seansta lider Perez'in 1.3 saniye gerisinde 11. oldu. Sebastian Vettel ise takım arkadaşının 0.262 saniye gerisinde kalarak 14. oldu.

Bu ikilinin arasında Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi yer aldı. Raikkonen, 10. sıradaki Norris'ten 0.219 saniye yavaş kalırken, Giovinazzi de kendisinden 0.025 saniye daha yavaştı.

Alpine de yine geride kalan ekiplerden birisi oldu. Fernando Alonso, her iki turunda da hata yapmasının ardından 1.8 saniye geride ancak 15. olabildi. Esteban Ocon ise 0.152 saniye ardında 16. oldu.

George Russell, Mick Schumacher'in sadece 0.027 saniye önünde 17. olurken, Nicholas Latifi de Schumacher'i 0.075 saniye geriden takip etti.

Nikita Mazepin 1:20'nin altına inemeyen tek isim olarak 20. oldu. Rus pilot, Schumacher'den 1.241 saniye daha yavaştı.

Sürücülerin tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı. En çok tur atan isim, 25 turla Tsunoda oldu.

Sıralama turları TSi 23:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 15 1'17.024    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 12 1'17.217 0.193 0.193
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'17.675 0.651 0.458
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1'17.708 0.684 0.033
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'18.029 1.005 0.321
6 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 25 1'18.037 1.013 0.008
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 15 1'18.121 1.097 0.084
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 18 1'18.202 1.178 0.081
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'18.213 1.189 0.011
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'18.312 1.288 0.099
11 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'18.352 1.328 0.040
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 22 1'18.531 1.507 0.179
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 19 1'18.556 1.532 0.025
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 17 1'18.614 1.590 0.058
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'18.847 1.823 0.233
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 1'18.999 1.975 0.152
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 19 1'19.211 2.187 0.212
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 14 1'19.238 2.214 0.027
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 12 1'19.313 2.289 0.075
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 15 1'20.479 3.455 1.166
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