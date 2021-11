Meksika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2

Meksika'da gerçekleştirilen antrenman turlarında hava, tıpkı cuma günü olduğu gibi 17 ila 18 derece civarındaydı ve pist sıcaklığı 36 dereceyi buldu.

Seansın başlangıcında sürücülerin neredeyse tamamı garajda kaldı ve pistteki yol tutuşun artmasını bekledi. İlk 20 dakikalık bölümde zaman turu kaydeden çok az sürücü vardı. Sonrasında ise peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. İlk virajda Lewis Hamilton, Lando Norris ve Fernando Alonso da dahil olmak üzere bazı isimler pist dışına çıktı. Bu noktada lastiklerini kilitleyen pek çok isim vardı.

Aynı şekilde Carlos Sainz ve Charles Leclerc de ufak pist dışı ziyaretleri yaptılar. Leclerc son 15 dakikaya girilirken aracının kontrolünü kaybederek bir de spin attı.

Sürücüler seansın başında yumuşak lastikleri kullanmayı seçtiler. İlk 25 dakika geride kalırken Lewis Hamilton 1:18.770 yaparak liderliğe yükseldi.

Saniyeler sonra Valtteri Bottas 1:18.661 yaparak liderliği takım arkadaşından aldı. Dereceler bu şekilde kalmadı ve Sergio Perez, 0.036 saniye daha iyi bir turla zaman tablosunda iki Mercedes'i geçerek liderliğe yükseldi.

Charles Leclerc kısa bir süreliğine lider gitse de, cuma gününün en hızlı ismi olan Max Verstappen sahneye çıktı ve önce 1:17.537, sonra da 1:17.217 yaptı.

Seansı Verstappen lider tamamlayacak gibiydi ancak Perez bitime yaklaşık 4 dakika kala 1:17.024 yaparak liderliği takım arkadaşından aldı.

Kalan dakikalarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Perez, sıralama turları öncesinde üçüncü antrenman seansını lider tamamladı.

Verstappen, seansın son anlarında bir başka hızlı tur denemesi yapmak için piste çıktı ancak aracın dengesinden memnun değildi ve o turda hata yaptı. Sonuç olarak derecesini geliştiremeyen Verstappen, son antrenman seansını, takım arkadaşı Perez'in 0.193 saniye gerisinde ikinci bitirdi.

Red Bull bu sonuçla son antrenman seansını 1-2 tamamlamış oldu.

Mercedes'te Bottas ve Hamilton, Red Bull pilotlarına yaklaşmakta zorlandılar. İkili, ilk sektörde iyi dereceler yapsa da, son iki sektörde vakit kaybettiler.

Hamilton seansın sonuna doğru en hızlı turunu 1:17.675'e çekmesine rağmen lider Perez'in 0.651 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu. İngiliz pilot özellikle frenaj noktalarında rahat görünmüyordu.

Bottas, son denemesinde turunu geliştirememesinin ardından Perez'in 0.684 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Sıralama turları öncesinde sadece bu dört isim 1:18 barajını geçmiş oldu.

The car of Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images