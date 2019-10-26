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Formula 1 / Meksika GP / Antrenman raporu

Meksika GP 3. antrenman: Islak/kuru seansta Leclerc lider!

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Meksika GP 3. antrenman: Islak/kuru seansta Leclerc lider!
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 16:02

2019 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika GP öncesinde ilk antrenman seansının lideri Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Seansın başında pist ıslaktı ve bundan ötürü pilotların neredeyse tamamı garajda kalmaya karar verdi.

İlk 20 dakika geride kalırken Daniel Ricciardo'nun aracında bir sızıntı olduğu açıklandı ve Ferrari garajında Vettel'in aracında çalışma vardı.

Renault dakikalar sonra Nico Hulkenberg'in de soğutma sorunu yaşadığını duyurdu.

Seans boyunca bunlar yaşanırken, pistin kurumaya başlamasıyla beraber dereceler sürekli olarak gelişti.

Seansın son bölümünde Valtteri Bottas 1:16.259 ile liderliğe, Lewis Hamilton ise 1:16.381'le ikinciliğe çıktı.

Sebastian Vettel 1:16.172'lik turuyla liderliği alırken, saniyeler sonra Charles Leclerc 1:16.145 yaptı ve takım arkadaşı Vettel'in 0.027 saniye önünde seansı ilk sırada tamamladı.

Vettel, bir noktada seansı ilk sırada tamamlayacak gibi görünse de takım arkadaşının 0.027 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Valtteri Bottas, Leclerc'in 0.114, Vettel'in ise sadece 0.087 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

 

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 0.122 saniye gerisinde dördüncü olurken, Carlos Sainz güçlü bir seans geçirdi ve 1:16.638'lik derecesiyle 0.493 saniye geride beşinci oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Ferrari ve Mercedes pilotlarının yanı sıra Carlos Sainz'ın gerisinde altıncı sırada yer alırken, Leclerc'e kıyasla 0.758 saniye yavaş kaldı.

Onu 0.2 saniye geriden Toro Rosso pilotu Pierre Gasly takip etti. Fransız sürücü, hastalığına rağmen piste çıktı ve 10 tur attı.

Alex Albon, yeni şasi ile birlikte Gasly'nin 0.004 saniye gerisinde sekizinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris dokuzuncu ve Racing Point pilotu Sergio Perez 10. oldu.

Daniil Kvyat seansı 11. sırada noktalarken, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 12. sırada yer aldı.

Onu Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean takip etti.

Williams pilotları George Russell ve Rubert Kubica sırasıyla 17. ile 18. olurken, son iki sırada zaman turu olmayan Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo yer aldı.

Hulkenberg tek bir tur atarken, Ricciardo hiç tur atamadı.

Meksika GP sıralama turları TSİ 21:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Şasi Tur Zaman Fark Ara
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 14 01'16.145    
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 11 01'16.172 00.027 00.027
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 18 01'16.259 00.114 00.087
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 01'16.381 00.236 00.122
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 14 01'16.638 00.493 00.257
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 12 01'16.903 00.758 00.265
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 10 01'17.090 00.945 00.187
8 Thailand Alexander Albon Red Bull 19 01'17.094 00.949 00.004
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 11 01'17.146 01.001 00.052
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 10 01'17.207 01.062 00.061
11 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 14 01'17.529 01.384 00.322
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 01'17.740 01.595 00.211
13 Canada Lance Stroll Racing Point 8 01'17.866 01.721 00.126
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 01'17.881 01.736 00.015
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 12 01'18.132 01.987 00.251
16 France Romain Grosjean Haas 14 01'18.527 02.382 00.395
17 United Kingdom George Russell Williams 13 01'20.965 04.820 02.438
18 Poland Robert Kubica Williams 13 01'22.002 05.857 01.037
19 Germany Nico Hulkenberg Renault 1      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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