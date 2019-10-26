Meksika GP 3. antrenman: Islak/kuru seansta Leclerc lider!

Seansın başında pist ıslaktı ve bundan ötürü pilotların neredeyse tamamı garajda kalmaya karar verdi.

İlk 20 dakika geride kalırken Daniel Ricciardo'nun aracında bir sızıntı olduğu açıklandı ve Ferrari garajında Vettel'in aracında çalışma vardı.

Renault dakikalar sonra Nico Hulkenberg'in de soğutma sorunu yaşadığını duyurdu.

Seans boyunca bunlar yaşanırken, pistin kurumaya başlamasıyla beraber dereceler sürekli olarak gelişti.

Seansın son bölümünde Valtteri Bottas 1:16.259 ile liderliğe, Lewis Hamilton ise 1:16.381'le ikinciliğe çıktı.

Sebastian Vettel 1:16.172'lik turuyla liderliği alırken, saniyeler sonra Charles Leclerc 1:16.145 yaptı ve takım arkadaşı Vettel'in 0.027 saniye önünde seansı ilk sırada tamamladı.

Vettel, bir noktada seansı ilk sırada tamamlayacak gibi görünse de takım arkadaşının 0.027 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Valtteri Bottas, Leclerc'in 0.114, Vettel'in ise sadece 0.087 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 0.122 saniye gerisinde dördüncü olurken, Carlos Sainz güçlü bir seans geçirdi ve 1:16.638'lik derecesiyle 0.493 saniye geride beşinci oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Ferrari ve Mercedes pilotlarının yanı sıra Carlos Sainz'ın gerisinde altıncı sırada yer alırken, Leclerc'e kıyasla 0.758 saniye yavaş kaldı.

Onu 0.2 saniye geriden Toro Rosso pilotu Pierre Gasly takip etti. Fransız sürücü, hastalığına rağmen piste çıktı ve 10 tur attı.

Alex Albon, yeni şasi ile birlikte Gasly'nin 0.004 saniye gerisinde sekizinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris dokuzuncu ve Racing Point pilotu Sergio Perez 10. oldu.

Daniil Kvyat seansı 11. sırada noktalarken, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 12. sırada yer aldı.

Onu Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean takip etti.

Williams pilotları George Russell ve Rubert Kubica sırasıyla 17. ile 18. olurken, son iki sırada zaman turu olmayan Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo yer aldı.

Hulkenberg tek bir tur atarken, Ricciardo hiç tur atamadı.

Meksika GP sıralama turları TSİ 21:00'de başlayacak.

Seans sonucu: