Meksika GP 2.antrenman: Test seansında Russell lider, Leclerc kaza yaptı

Meksika GP hafta sonu, 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve 2. antrenman seansı ile devam etti. Birinci antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

Birinci antrenman seansı oldukça yoğun ve rekabetçi geçmişti. İkinci antrenman seansı ise takımların performansı açısından temsili bir seans olmadı çünkü bu seansta 2023 Pirelli lastikleri test edildi.

Bu seansta 2023 Pirelli lastikleri test edildiğinden seans süresi 30 dakika uzatıldı. Yani takımların 90 dakikası vardı.

Pirelli'nin lastik testlerinin "kör testler" olduğunu hatırlatmak fayda var. Bu seanslarda takımlar sadece Pirelli'nin onlara verdiği "prototip" lastiklerini kullanabiliyor ve test programları tamamen Pirelli tarafından belirleniyor. Takımlar, Pirelli'nin kendilerine verdiği sürüş programını tamamlamak zorunda oluyorlar. Bu yüzden seanslar genellikle yoğun geçiyor.

Pilotlar ve takımlar, hangi hamuru kullandıklarını bilmiyorlar. Sadece Pirelli bu bilgiye sahip oluyor. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri. Pilotlar ayar değiştiremiyorlar ya da DRS açamıyorlar.

Takımların sürüş programını Pirelli belirliyor. Pirelli, farklı takımlar için farklı test programları hazırlıyor. Bazı takımlardan dolu depoyla bazı takımlardan boş depoyla sürüş yapmasını istiyor. Her takım Pirelli'nin kendisine vermiş olduğu sürüş programını, tur sayısını, yakıt seviyesini dikkate alarak sürüşlerini yapmak zorunda oluyor.

Takımlar, bu test seansında genellikle motorlarını en düşük güç modunda kullanıyorlar ve araçlarını normalden çok daha az zorluyorlar.

Neredeyse her takım farklı şartlarda sürüş yaptığından, bu tarz seanslar takımların güç dengesi hakkında gerçekçi bir görüntü vermiyor.

90 dakikalık seansın başlamasıyla birlikte birçok pilot piste çıktı çünkü Pirelli'nin kendilerine verdiği programı tamamlamaları gerekiyordu.

George Russell, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Alexander Albon, Yuki Tsunoda; ilk seansta araçlarını başka pilotlara bırakmalarının ardından direksiyon başına geri döndüler.

Bu pilotlar ilk seansta araçta olmadıklarından, ilk 45 dakika boyunca prototip lastik kullanmak zorunda değillerdi. Yani daha avantajlılardı.

Yumuşak lastikle turlayan George Russell, 1:19.970 yaparak seansın en hızlı ismi oldu. Onu Yuki Tsunoda ile Esteban Ocon takip etti. Bu 3 isim, ilk seansta araçlarında olmadıklarından yumuşak lastikle turlayabildiler ve böylelikle ilk 3 sırayı paylaştılar. Yumuşak lastikle turlayan bir diğer isim olan Alex Albon 13. sırayı aldı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pietro Fittipaldi, Haas VF-22, Nyck de Vries, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, out of the pits

Birçok pilot pistten taştı ancak seansın en büyük olayı Charles Leclerc'in 7. virajdaki kazası oldu. Prototip lastikle turlayan ve Pirelli'nin kendisi için hazırladığı sürüş programına devam eden Leclerc, seansın bitimine 55 dakika kala bariyerlere girdi.

7. virajın girişinde fazla bordür kullanmasının ardından aracın arkasını kaybeden Monakolu pilot, bariyerlere nispeten hızlı bir şekilde çarptı ve aracın arkası büyük hasar aldı.

Leclerc'in seansı böylelikle sona ermiş oldu ve kırmızı bayraklar çıktı. F1-75'in arkasına gelen darbeyle birlikte, Leclerc'in vites kutusu değiştirmesi gerekebilir.

Marshals remove the car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, from the circuit after a crash in FP2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images