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Formula 1 / Meksika GP Antrenman raporu

Meksika GP 2. antrenman: Verstappen en hızlısı, Hamilton üçüncü

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, Editör

Meksika Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansının en hızlı ismi, Red Bull Racing pilotu Max Verstappen oldu.

Meksika GP 2. antrenman: Verstappen en hızlısı, Hamilton üçüncü

Autodromo Hermanos Rodriguez'deki ilk turlarının ardından Honda motorlu pilotlar oldukça güçlü gözüktü. Verstappen, 1.18.818 ile liderliği alırken, ceza alarak yarışa geriden başlayacak olan AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise ikinci sıradaydı.

Verstappen, ilk stintinde hızlı turlara odaklandı ve sekizinci dakikanın sonunda en hızlı tur zamanını 1.18.206'ya çekerek liderliğini korudu.

Hamilton ilk turlarda Alfa Romeo'lardan birinin arkasına takıldı ve temiz tur atmayı başaramadı. Attığı ikinci en hızlı tur denemesinde 1.18.779'u yakalayan Hamilton, kısa süreliğine ikinciliğe geçmiş olsa da, kendi evinde yarışan Perez'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Ancak 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilotun turu, çıkan çifte sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle silindi. Bir sonraki turunda ise Hamilton, ilk viraja gelirken iki ön lastiğini birden kitledi ve dışarı taşarak bir set lastiği çöpe atmış oldu.

Seansta 14 dakika geride kaldığı anda Williams pilotu George Russell, ana düzlükten yavaş bir şekilde geçti ve takımına, bir vites kutusu arızası yaşadığını söyledi. Russell, aracını pite döndürmeyi başarsa da antrenmanların kalan kısmını kaçırdı.

Hamilton antrenmandaki ilk sorunsuz turunu, seansın yarısı geride kaldığında atabildi ve 1.17.810 ile geçici olarak liderliği aldı. Hamilton'dan saniyeler sonra çizgiye gelen Verstappen ise 1.17.301 yaparak liderliği ana rakibinden aldı.

Perez, Hamilton'dan 0.061 saniye daha yavaş turla geçici olarak üçüncülüğü alırken, Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.17.725 yaparak ikinci sıraya çıktı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son 10 dakikaya girildiğinde Williams pilotu Nicholas Latifi, stadyum bölgesinin çıkışında kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarpmaya santimler kala aracını durdurmayı başardı. Araç kısa süreliğine durduğu için sarı bayraklar çıktı ancak Latifi yola devam etti.

Seansın sonunda ise herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen, Bottas'ın önünde liderliği almayı başardı. Hamilton üçüncü sırada yer alırken, diğer Red Bull ile Perez dördüncü sırada yer aldı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz geride kalanların en hızlısı olurken, AlphaTauri ile Pierre Gasly iyi bir performans ortaya koyarak altıncı sırada yer aldı. Diğer Ferrari ile Charles Leclerc, seansın sonunda motor ayarlarından şikayetçi olmasına rağmen yedinci sırada seansı tamamladı.

Tsunoda sekizinci sırada yer alırken ilk 10'u iki eski dünya şampiyonu tamamladı: Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ve Alpine pilotu Fernando Alonso.

Kendileri adına kötü geçen seansta McLaren pilotu Lando Norris, iki Alfa Romeo - sırasıyla Raikkonen ve Giovinazzi - arasında 12. sırada seansı tamamlarken, Alpine'den Esteban Ocon 14. sırada yer aldı. 

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sadece 7 tur atabildiği ve vites kutusu arızası ile yolda kaldığı seansta 15. sırada finiş gördü. Bugün vites kutusu sorunu yaşayan ikinci isim olan Ricciardo, aynı zamanda bu sorunu yaşayan ikinci Mercedes motorlu sürücü oldu.

Haas ile Mick Schumacher gösterdiği etkileyici performansla, Aston Martin pilotu Lance Stroll ve Latifi'yi geride bırakarak 16. sırayı aldı. 19. sırada ise Schumacher'in takım arkadaşı Nikita Mazepin yer aldı. Zaman turu atamayan Russell ise 20. sırada yer aldı.

Meksika GP 2. antrenman seansı sonuçları: 

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 28 1'17.301    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 31 1'17.725 0.424 0.424
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'17.810 0.509 0.085
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 26 1'17.871 0.570 0.061
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 29 1'18.318 1.017 0.447
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 29 1'18.429 1.128 0.111
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 28 1'18.605 1.304 0.176
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 31 1'18.644 1.343 0.039
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 32 1'18.681 1.380 0.037
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'18.732 1.431 0.051
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 25 1'18.841 1.540 0.109
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'18.979 1.678 0.138
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 31 1'19.227 1.926 0.248
14 France Esteban Ocon Alpine Renault 37 1'19.431 2.130 0.204
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'19.521 2.220 0.090
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 30 1'19.620 2.319 0.099
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 36 1'19.730 2.429 0.110
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'20.820 3.519 1.090
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 28 1'21.581 4.280 0.761
20 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 2      
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