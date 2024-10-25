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Antrenman raporu
Formula 1 Meksika GP

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

2024 Meksika Grand Prix'si 2. antrenman seansını lider tamamlayan isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Autodromo Hermanos Rodriguez'de koşulan ve Pirelli lastik testinden dolayı 90 dakika sürecek olan ikinci antrenman seansı güneşli koşullarda başladı.

90 dakikalık seansta tüm pilotlar Pirelli için üretilen daha yumuşak bileşenleri test etmek için piste çıktı. Seansın tamamının teste ayrılacağı ve tüm pilotların aynı sürüş planını uygulayacağı belirtildi. 

İlk 10 dakikanın ardından pilotların tamamı piste çıkmışken ilk antrenman seansında kaza yapan Alex Albon'un aracındaki çalışmalar devam ediyordu ve Williams pilotu seansın geri kalanında da piste çıkmadı.

Pierre Gasly'nin pist dışı ziyareti sebebiyle kısa süreliğine sarı bayrakları görmüş olsak da Alpine pilotu seansa devam etmeyi başardı.

Bu esnada Max Verstappen, araçtan garip bir ses geldiğini ve frenlerin düzgün çalışmadığını takım telsizinden bildirdi.

Seansın 13. dakikasında George Russell, 9. virajda bariyerlere çarparak kaza yaptı. Bu olayın ardından kırmızı bayrak çıktı.

Yaklaşık 25 dakikanın ardından seans yeniden başladı ve pilotlar daha fazla zaman kaybetmeden piste çıkmaya başladılar.

Atılan turların ardından zirveye yerleşen isim 1:17.699 ile Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

Verstappen, aracındaki sorun devam ettiği için piste çıkmayarak garajda kaldı.

Seansın geri kalanı nispeten olaysız geçti ve Sainz, seansı lider tamamlayan pilot oldu.

Oscar Piastri, Sainz'ın 0.178 saniye gerisinde ikinci olurken, onu 0.179 saniye geride üçüncü sıradaki Yuki Tsunoda takip etti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.188 geride dördüncü, Lando Norris ise beşinci oldu.

Kevin Magnussen altıncı olurken, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.

Sergio Perez ve Liam Lawson ise ilk 10'u tamamlayan diğer isimlerdi.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 34

1'17.699

   199.415
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+0.178

1'17.877

 0.178 198.959
3 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 30

+0.179

1'17.878

 0.001 198.957
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.188

1'17.887

 0.009 198.934
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 36

+0.249

1'17.948

 0.061 198.778
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 34

+0.540

1'18.239

 0.291 198.039
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 36

+0.580

1'18.279

 0.040 197.938
8 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 32

+0.652

1'18.351

 0.072 197.756
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 32

+0.693

1'18.392

 0.041 197.652
10 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 29

+0.861

1'18.560

 0.168 197.230
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 35

+0.880

1'18.579

 0.019 197.182
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 34

+0.922

1'18.621

 0.042 197.077
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30

+0.957

1'18.656

 0.035 196.989
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 34

+1.191

1'18.890

 0.234 196.405
15 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 30

+1.209

1'18.908

 0.018 196.360
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30

+1.243

1'18.942

 0.034 196.275
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 37

+1.281

1'18.980

 0.038 196.181
18 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 4

+1.342

1'19.041

 0.061 196.029
19 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4

 

    
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 0

 

    
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