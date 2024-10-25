Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
2024 Meksika Grand Prix'si 2. antrenman seansını lider tamamlayan isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Autodromo Hermanos Rodriguez'de koşulan ve Pirelli lastik testinden dolayı 90 dakika sürecek olan ikinci antrenman seansı güneşli koşullarda başladı.
90 dakikalık seansta tüm pilotlar Pirelli için üretilen daha yumuşak bileşenleri test etmek için piste çıktı. Seansın tamamının teste ayrılacağı ve tüm pilotların aynı sürüş planını uygulayacağı belirtildi.
İlk 10 dakikanın ardından pilotların tamamı piste çıkmışken ilk antrenman seansında kaza yapan Alex Albon'un aracındaki çalışmalar devam ediyordu ve Williams pilotu seansın geri kalanında da piste çıkmadı.
Pierre Gasly'nin pist dışı ziyareti sebebiyle kısa süreliğine sarı bayrakları görmüş olsak da Alpine pilotu seansa devam etmeyi başardı.
Bu esnada Max Verstappen, araçtan garip bir ses geldiğini ve frenlerin düzgün çalışmadığını takım telsizinden bildirdi.
Seansın 13. dakikasında George Russell, 9. virajda bariyerlere çarparak kaza yaptı. Bu olayın ardından kırmızı bayrak çıktı.
Yaklaşık 25 dakikanın ardından seans yeniden başladı ve pilotlar daha fazla zaman kaybetmeden piste çıkmaya başladılar.
Atılan turların ardından zirveye yerleşen isim 1:17.699 ile Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.
Verstappen, aracındaki sorun devam ettiği için piste çıkmayarak garajda kaldı.
Seansın geri kalanı nispeten olaysız geçti ve Sainz, seansı lider tamamlayan pilot oldu.
Oscar Piastri, Sainz'ın 0.178 saniye gerisinde ikinci olurken, onu 0.179 saniye geride üçüncü sıradaki Yuki Tsunoda takip etti.
Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.188 geride dördüncü, Lando Norris ise beşinci oldu.
Kevin Magnussen altıncı olurken, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.
Sergio Perez ve Liam Lawson ise ilk 10'u tamamlayan diğer isimlerdi.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|34
|
1'17.699
|199.415
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|30
|
+0.178
1'17.877
|0.178
|198.959
|3
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|30
|
+0.179
1'17.878
|0.001
|198.957
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.188
1'17.887
|0.009
|198.934
|5
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|36
|
+0.249
1'17.948
|0.061
|198.778
|6
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|34
|
+0.540
1'18.239
|0.291
|198.039
|7
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|36
|
+0.580
1'18.279
|0.040
|197.938
|8
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|32
|
+0.652
1'18.351
|0.072
|197.756
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|32
|
+0.693
1'18.392
|0.041
|197.652
|10
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.861
1'18.560
|0.168
|197.230
|11
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|35
|
+0.880
1'18.579
|0.019
|197.182
|12
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|34
|
+0.922
1'18.621
|0.042
|197.077
|13
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|30
|
+0.957
1'18.656
|0.035
|196.989
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|34
|
+1.191
1'18.890
|0.234
|196.405
|15
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|30
|
+1.209
1'18.908
|0.018
|196.360
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.243
1'18.942
|0.034
|196.275
|17
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|37
|
+1.281
1'18.980
|0.038
|196.181
|18
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|4
|
+1.342
1'19.041
|0.061
|196.029
|19
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|4
|
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|0
|
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