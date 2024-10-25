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Formula 1 Meksika GP

Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

2024 Meksika Grand Prix'si 1. antrenman seansını George Russell lider tamamlarken, Carlos Sainz ikinci, Yuki Tsunoda üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Meksika Grand Prix'si 1. antrenman seansı güneşli hava koşulları altında başladı.

Hızlı turuna ilk başlayan yerel kahraman Sergio Perez oldu. Ancak Perez turunu tamamlayamadan pistteki bir parça nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı. Mercedes ile Lewis Hamilton'ın yerine antrenman seansına çıkan Kimi Antonelli, pit çıkışında bu parçanın üzerinden geçti.

Seansta 10 dakika geride kalırken, kırmızı bayrak sona erdi ve pilotlar piste dönmeye başladılar. Piste çıkan tüm pilotların sert hamurları tercih ettiği görüldü.

İlk turların ardından George Russell 1:20.727 ile seans liderliğine yerleşti, onu 0.068 farkla Perez takip etti.

Seans bitimine yaklaşık 37 dakika kala Alex Albon 9. virajda aracının kontrolünü kaybederek Charles Leclerc'in yerine antrenman seansına çıkan Oliver Bearman'a çarptı. Albon çarpışmadan sonra bariyerlere doğru savrularak büyük hasar aldı, Bearman'ın aracının ise sol ön kısmında hasar olduğu görüldü. Kazanın ardından derhal kırmızı bayrak çıkarıldı. Bu esnada seans lideri 1:19.407 ile Sainz'dı.

Seansın bitimine 24 dakika kala kırmızı bayrak kaldırıldı ve pilotlar bu sefer yumuşak hamurlara geçerek piste çıkmak üzere kuyruk oluşturdular.

Yumuşak hamurlarla atılan turların ardından liderlik sırasıyla Sainz ve Russell arasında el değiştirdi. Russell 1:17.998'lik derecesiyle tekrar seans liderliğine yükseldi.

Pilotlar seansın son bölümü için sert lastiklere geçerek tur atmaya başladılar.

Seansın bitimine yaklaşık 7 dakika kala Max Verstappen telsizden motorunda güç olmadığını takımına iletti ve pite döndü.

Pilotlar seansın son bölümünde sert lastikleri tercih ettikleri için Russell'ın derecesini geliştirebilen olmadı ve böylece İngiliz pilot ilk antrenman seansını lider tamamladı.

Onu sırasıyla Sainz, Tsunoda, Verstappen, Hulkenberg, Piastri, Ocon, Bottas, Lawson ve Perez izledi.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'17.998

   198.651
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.317

1'18.315

 0.317 197.847
3 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 24

+0.701

1'18.699

 0.384 196.881
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 14

+0.841

1'18.839

 0.140 196.532
5 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 18

+0.906

1'18.904

 0.065 196.370
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.960

1'18.958

 0.054 196.235
7 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22

+0.998

1'18.996

 0.038 196.141
8 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.050

1'19.048

 0.052 196.012
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 26

+1.095

1'19.093

 0.045 195.901
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+1.096

1'19.094

 0.001 195.898
11 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 21

+1.111

1'19.109

 0.015 195.861
12 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

+1.202

1'19.200

 0.091 195.636
13 Mexico P. O'Ward McLaren 29 McLaren Mercedes 21

+1.297

1'19.295

 0.095 195.401
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23

+1.337

1'19.335

 0.040 195.303
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 20

+1.342

1'19.340

 0.005 195.291
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 18

+1.602

1'19.600

 0.260 194.653
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+1.814

1'19.812

 0.212 194.136
18 Brazil F. Drugovich Aston Martin Racing 34 Aston Martin Mercedes 17

+1.821

1'19.819

 0.007 194.119
19 Israel R. Shwartzman Sauber 97 Sauber Ferrari 18

+1.990

1'19.988

 0.169 193.709
20 United Kingdom O. Bearman Ferrari 38 Ferrari Ferrari 7

+3.258

1'21.256

 1.268 190.686
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Neva Ünsaldı
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