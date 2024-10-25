Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

2024 Meksika Grand Prix'si 1. antrenman seansı güneşli hava koşulları altında başladı.

Hızlı turuna ilk başlayan yerel kahraman Sergio Perez oldu. Ancak Perez turunu tamamlayamadan pistteki bir parça nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı. Mercedes ile Lewis Hamilton'ın yerine antrenman seansına çıkan Kimi Antonelli, pit çıkışında bu parçanın üzerinden geçti.

Seansta 10 dakika geride kalırken, kırmızı bayrak sona erdi ve pilotlar piste dönmeye başladılar. Piste çıkan tüm pilotların sert hamurları tercih ettiği görüldü.

İlk turların ardından George Russell 1:20.727 ile seans liderliğine yerleşti, onu 0.068 farkla Perez takip etti.

Seans bitimine yaklaşık 37 dakika kala Alex Albon 9. virajda aracının kontrolünü kaybederek Charles Leclerc'in yerine antrenman seansına çıkan Oliver Bearman'a çarptı. Albon çarpışmadan sonra bariyerlere doğru savrularak büyük hasar aldı, Bearman'ın aracının ise sol ön kısmında hasar olduğu görüldü. Kazanın ardından derhal kırmızı bayrak çıkarıldı. Bu esnada seans lideri 1:19.407 ile Sainz'dı.

Seansın bitimine 24 dakika kala kırmızı bayrak kaldırıldı ve pilotlar bu sefer yumuşak hamurlara geçerek piste çıkmak üzere kuyruk oluşturdular.

Yumuşak hamurlarla atılan turların ardından liderlik sırasıyla Sainz ve Russell arasında el değiştirdi. Russell 1:17.998'lik derecesiyle tekrar seans liderliğine yükseldi.

Pilotlar seansın son bölümü için sert lastiklere geçerek tur atmaya başladılar.

Seansın bitimine yaklaşık 7 dakika kala Max Verstappen telsizden motorunda güç olmadığını takımına iletti ve pite döndü.

Pilotlar seansın son bölümünde sert lastikleri tercih ettikleri için Russell'ın derecesini geliştirebilen olmadı ve böylece İngiliz pilot ilk antrenman seansını lider tamamladı.

Onu sırasıyla Sainz, Tsunoda, Verstappen, Hulkenberg, Piastri, Ocon, Bottas, Lawson ve Perez izledi.

Seans Sonucu: