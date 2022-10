Meksika GP 1. antrenman: Sainz lider, ilk 6 pilot 0.2 saniye içerisinde!

Formula 1 padoğu, iki şampiyonun da belli olduğu 2022 sezonunun 20. yarışı için Meksika'ya geldi. Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde pist üstü aksiyonu, 1. antrenman seansı ile başladı.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde takımları farklı meydan okumalar karşılıyor. Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor.

Bu yüzden takımların soğutmaya büyük önem verdiğini gördük.

Meksika Grand Prix'nin 1. antrenman seansında bazı kokpitlerin içerisinde yeni yüzler vardı.

Liam Lawson, Belçika'nın ardından bu seansta da AlphaTauri ile piste çıktı. 2023 AlphaTauri pilotu Nyck de Vries ise Mercedes'te W13'ü sürdü.

Gerekli süper lisans puanlarını toplaması durumunda 2023'te Williams için sürecek olan Logan Sargeant ise FW44'ün koltuğundaydı.

F2 pilotu Jack Doohan, Alpine'de A522'nin direksiyonun başına geçti. Pietro Fittipaldi ise Haas ile pistteydi.

2. antrenman seansı, Pirelli'nin 2023 lastik testlerine ayrılacağından dolayı 1. antrenman seansı takımlar için önemliydi. Bundan dolayı yoğun bir seans izledik. Bu hafta sonu Dietrich Mateschitz'in anısına özel bir kaskla yarışan Sebastian Vettel, piste çıkan ilk isim oldu ve sert lastikle keşif turları attı. Sonrasında diğer pilotlar da onu takip ettiler.

Seansın ilk 5 dakikası geride kalırken, Charles Leclerc lastik patlattı ve pite gelerek sert lastik setini değiştirmek zorunda kaldı. Leclerc, herhangi bir temas yaşamamıştı ve lastik kendiliğinden patladı. Monakolu pilot hafta sonuna şanssız bir başlangıç yapmış oldu.

Liam Lawson ise takım radyosundan frenlerini kaybettiğini söyledi ve pite geldi. Ufak bir tamirin ardından, Lawson piste geri dönebildi. Sonrasında Jack Doohan araçta bir sorun yaşandığını belirtti ve pite geldi. Doohan, piste geri dönemedi ve F2 pilotunun ilk F1 seansı erken noktalanmış oldu. Böylelikle seansın ilk 20 dakikasında birçok mekanik sorun görmüş olduk.

Fernando Alonso ve Logan Sargeant pistten taştıkları ufak anlar yaşadılar. Pist kirli olduğundan yol tutuşu düşüktü.

İlk 15 dakika geride kalırken, herkes sert lastikle turlamıştı ve temsili zamanlar yoktu. Ardından Leclerc yumuşak lastiklerle piste çıktı. Leclerc, bu noktaya kadar zaman turu kaydetmemişti ve ilk turunu yumuşak lastiklerle attı.

1:21.456 yapan Ferrari pilotu, en hızlı turunu sert lastiklerle kaydeden Max Verstappen'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise pistten taşarak birkaç bordürün üstünden geçmesinin ardından pite geldi ve mekanikerler Sainz'ın aracında hasar olup olmadığını kontrol ettiler.

Bu esnada Leclerc derecesini 1:20.753'e çekti. Onun arkasında ise Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Guanyu Zhou vardı. Bu isimler yumuşak lastiklerle turladığından yukarı sıralarda yer almayı başarmışlardı.

Ardından diğer pilotların da yumuşak lastiklerle turlamaya başladığını gördük. Fernando Alonso yumuşak lastikerle turunu tamamlayarak ikinci sıraya yükseldi.

Max Verstappen ise mor ilk sektör derecesi ile gelirken ikinci sektördeki "S" bölümünde aracı kaybederek spin attı. Hollandalı pilot bariyerlere çarpmadan önce aracını durdursa da lastikleri tamamen yandılar ve bir set kullanılamaz hâle geldi.

Bu esnada Sainz yumuşak lastikle turunu tamamladı ve ilk sıraya yükseldi.

Bu noktada Guanyu Zhou'nun pit yolunun sonunda yolda kaldığını gördük. Çinli pilot, pit yolunun sonunda start antrenmanı yapmak istedi ancak aracı 1. vitese alamadı. Sonrasında da aracın fazla ısınmaması için motorunu kapadı. Görevliler, Zhou'nun aracını garaja doğru ittiler.

Bu olaydan birkaç saniye sonra Fittipaldi'nin 2 ile 3. viraj arasında kenara çektiğini gördük. Aracın arkasından duman çıkmasının ardından, takım Fittipaldi'den aracı durdurmasını istedi ve Brezilyalı pilotun seansı erken sona ermiş oldu.

Fittipaldi'nin 2-3. virajlar arasında durmasının ardından kırmızı bayraklar çıktı. Bu kırmızı bayraklardan dolayı Lewis Hamilton'ın yumuşak lastikteki turu da yarıda kalmış oldu.

Marshals remove the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22, after a technical issue in FP1

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images