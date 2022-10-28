Meksika GP 1. antrenman: Sainz lider, ilk 6 pilot 0.2 saniye içerisinde!

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Formula 1 padoğu, iki şampiyonun da belli olduğu 2022 sezonunun 20. yarışı için Meksika'ya geldi. Tutkulu taraftarları, yüksek rakımı, akıcı pist yapısı ve eğlenceli podyumuyla sezonun en sevilen yarışlarından biri olan Meksika Grand Prix'sinde pist üstü aksiyonu, 1. antrenman seansı ile başladı.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde takımları farklı meydan okumalar karşılıyor. Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor.

Bu yüzden takımların soğutmaya büyük önem verdiğini gördük.

Meksika Grand Prix'nin 1. antrenman seansında bazı kokpitlerin içerisinde yeni yüzler vardı.

Liam Lawson, Belçika'nın ardından bu seansta da AlphaTauri ile piste çıktı. 2023 AlphaTauri pilotu Nyck de Vries ise Mercedes'te W13'ü sürdü.

Gerekli süper lisans puanlarını toplaması durumunda 2023'te Williams için sürecek olan Logan Sargeant ise FW44'ün koltuğundaydı.

F2 pilotu Jack Doohan, Alpine'de A522'nin direksiyonun başına geçti. Pietro Fittipaldi ise Haas ile pistteydi.

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

2. antrenman seansı, Pirelli'nin 2023 lastik testlerine ayrılacağından dolayı 1. antrenman seansı takımlar için önemliydi. Bundan dolayı yoğun bir seans izledik. Bu hafta sonu Dietrich Mateschitz'in anısına özel bir kaskla yarışan Sebastian Vettel, piste çıkan ilk isim oldu ve sert lastikle keşif turları attı. Sonrasında diğer pilotlar da onu takip ettiler.

Seansın ilk 5 dakikası geride kalırken, Charles Leclerc lastik patlattı ve pite gelerek sert lastik setini değiştirmek zorunda kaldı. Leclerc, herhangi bir temas yaşamamıştı ve lastik kendiliğinden patladı. Monakolu pilot hafta sonuna şanssız bir başlangıç yapmış oldu.

Liam Lawson ise takım radyosundan frenlerini kaybettiğini söyledi ve pite geldi. Ufak bir tamirin ardından, Lawson piste geri dönebildi. Sonrasında Jack Doohan araçta bir sorun yaşandığını belirtti ve pite geldi. Doohan, piste geri dönemedi ve F2 pilotunun ilk F1 seansı erken noktalanmış oldu. Böylelikle seansın ilk 20 dakikasında birçok mekanik sorun görmüş olduk.

Fernando Alonso ve Logan Sargeant pistten taştıkları ufak anlar yaşadılar. Pist kirli olduğundan yol tutuşu düşüktü.

İlk 15 dakika geride kalırken, herkes sert lastikle turlamıştı ve temsili zamanlar yoktu. Ardından Leclerc yumuşak lastiklerle piste çıktı. Leclerc, bu noktaya kadar zaman turu kaydetmemişti ve ilk turunu yumuşak lastiklerle attı.

1:21.456 yapan Ferrari pilotu, en hızlı turunu sert lastiklerle kaydeden Max Verstappen'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise pistten taşarak birkaç bordürün üstünden geçmesinin ardından pite geldi ve mekanikerler Sainz'ın aracında hasar olup olmadığını kontrol ettiler.

Bu esnada Leclerc derecesini 1:20.753'e çekti. Onun arkasında ise Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Guanyu Zhou vardı. Bu isimler yumuşak lastiklerle turladığından yukarı sıralarda yer almayı başarmışlardı.

Ardından diğer pilotların da yumuşak lastiklerle turlamaya başladığını gördük. Fernando Alonso yumuşak lastikerle turunu tamamlayarak ikinci sıraya yükseldi.

Max Verstappen ise mor ilk sektör derecesi ile gelirken ikinci sektördeki "S" bölümünde aracı kaybederek spin attı. Hollandalı pilot bariyerlere çarpmadan önce aracını durdursa da lastikleri tamamen yandılar ve bir set kullanılamaz hâle geldi.

Bu esnada Sainz yumuşak lastikle turunu tamamladı ve ilk sıraya yükseldi.

Bu noktada Guanyu Zhou'nun pit yolunun sonunda yolda kaldığını gördük. Çinli pilot, pit yolunun sonunda start antrenmanı yapmak istedi ancak aracı 1. vitese alamadı. Sonrasında da aracın fazla ısınmaması için motorunu kapadı. Görevliler, Zhou'nun aracını garaja doğru ittiler.

Bu olaydan birkaç saniye sonra Fittipaldi'nin 2 ile 3. viraj arasında kenara çektiğini gördük. Aracın arkasından duman çıkmasının ardından, takım Fittipaldi'den aracı durdurmasını istedi ve Brezilyalı pilotun seansı erken sona ermiş oldu.

Fittipaldi'nin 2-3. virajlar arasında durmasının ardından kırmızı bayraklar çıktı. Bu kırmızı bayraklardan dolayı Lewis Hamilton'ın yumuşak lastikteki turu da yarıda kalmış oldu.

Marshals remove the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22, after a technical issue in FP1 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bitime 17 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı. Bu noktada ilk 10 şu şekildeydi (Pilotların hepsinde yumuşak lastik vardı): Sainz, Leclerc, Perez, Verstappen, Alonso, Bottas, Norris, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Guanyu Zhou.

Seansın devam etmesiyle birlikte, Hamilton, yumuşak lastikle turladı ve 5. sıraya yerleşti. Ancak ilk 6'daki zamanlar oldukça yakındı. İlk 6 pilot 0.192 saniye içerisine dizilmişti.

Bitime 4 dakika kala Liam Lawson son sektörde yolda kaldı ve seans kırmızı bayraklarla erken noktalandı.

Böylelikle Carlos Sainz ilk sırayı aldı. İspanyol pilot, 1:20.707 yaparak en hızlı isim oldu. Charles Leclerc ise takım arkadaşının 0.046 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı.

Red Bull pilotları tamamıyla aynı dereceyi kaydettiler. Kendi evinde yarışan Sergio Perez üçüncü olurken, yumuşak lastiklerindeki ilk turunda spin atan Verstappen dördüncü sırayı aldı. İki Red Bull pilotu da liderin 0.120 saniye arkasındaydı.

Lewis Hamilton ise 0.142 saniye geride en hızlı 5. zamanı kaydetti.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Fernando Alonso, hafta sonuna pozitif bir başlangıç yaptı ve liderin 0.192 saniye gerisinde 6. sırayı aldı. Böylelikle ilk 6'da yer alan pilotlar 0.2 saniye içerisine dizilmiş oldular.

Austin'deki güncellemeyle beklediklerinden büyük bir adım attıklarını söyleyen Valtteri Bottas 7. olurken; Norris, Gasly ve Vettel ilk 10'u tamamladılar.

Daniel Ricciardo 11. olurken, onu Guanyu Zhou ile Lance Stroll takip ettiler. 2023 için hâlâ koltuğu olmayan Mick Schumacher seansı 14. sırada tamamladı.

Nicholas Latifi 15. oldu. Motor arızası nedeniyle seansı erken noktalayan Liam Lawson 16. sıradaydı, bir diğer F2 pilotu Logan Sargeant ise 17. oldu.

Sadece sert lastikle turlayan de Vries, 18. sırayı alırken; motor sorunu nedeniyle seansın büyük çoğunluğunu kaçıran Doohan 19. sırada yer aldı. Son sıra ise Fittipaldi'ye gitti.

İkinci antrenman seansı TSİ 00.00'da başlayacak.

Seans sonucu: